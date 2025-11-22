English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Crime News : शस्त्रधाऱ्यांकडून 200 शालेय विद्यार्थ्यांचं अपहरण, 12 शिक्षकांसोबत...; कुठे घडली ही थरकाप उडवणारी घटना?

Kidnapping Crime News : मानवी तस्करी आणि तत्सम घटनांमध्ये वैश्विक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, ही एक मोठी समस्या होताना दिसत आहे. यातच आता एका घटनेनं जगाचं लक्ष वेधलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 08:10 AM IST
Kidnapping Crime News : शालेय विद्यार्थ्यांचं अपहरण होण्याची एक हादरवणारी घटना समोर आली असून, या वृत्तानंतर पुन्हा जागतिक स्तरावरील संघटनांनी निषेधाचा सूर आळवत सदर प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. 

कुठं घडली ही घटना? 

नायजेरियातील नायजर (Niger state) राज्य येथील पापिरी (Papiri) मध्ये असणाऱ्या सेंट मेरी कॅथोलिक बोर्डिंग स्कूल  (St. Mary’s Catholic boarding school)वर शस्त्रधाऱ्यांनी हल्ला केला. हल्लेखोरांकडे यावेळी बंदूकी होत्या आणि त्यांनी या शस्त्रांचा धाक दाखवून 200 हून अधिक विद्यार्थ्यांसह 12 शिक्षकांचं अपहरण केलं. देशात सुरू असणाऱ्या अपहकरणांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असतानाच या घटनेमुळं जेशातील विदारक परिस्थिती चिंता वाढवून गेली आहे. 

दिवसाच्या सुरुवातीलाच ही घटना घडलीय. ज्यामध्ये माध्यमिक आणि नजीकच्याच प्राथमिक शाळेलाही निशाण्यावर घेण्याक आलं. 50 हून अधिक इमारती असणाऱ्या भागात अपहरणाची ही घटना घडली. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार काही मुलांनी घटनास्थळावरून पळ काढला, तर अपहरणकर्त्यांनी मुलांना दाट झाडी असणाऱ्या भागात नेलं. मुलांच्या कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार अद्याप मुलांशी किंवा अपहरणकर्त्यांशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होऊ शकलेला नाही. 

संरक्षण यंत्रणांचा बेजबाबदारपणा नडला?

अतिशय भयंकर अशा या घटनेनंतर संरक्षण यंत्रणांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. मात्र स्थानिकांच्या माहितीनुसार गुप्तचर यंत्रणांनी या हल्ल्याची पूर्वसूचनादिली होती. मात्र तरीही घटनास्थळी कोणताही पहारा किंवा संरक्षणकर्मी तैनात नव्हते. कोणत्याही संरक्षण निकषांच्या पूर्ततेशिवायच नायजेरियन सरकारनं शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या या निर्मयाचा निषेधही केला. 

हेसुद्धा वाचा : Fátima Bosch: 'जजचे स्पर्धकासोबत प्रेमसंबंध, अन्... विजेता...' Miss Universe 2025 मध्ये मोठा वाद

 

यापूर्वीसुद्धा घडलेली अशीच घटना....

उत्तर नायजेरियामध्ये घडणाऱ्या अपहरणाच्याच घटनांची पुनरावृत्ती आता पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली. किंबहुना काही दिवसांपूर्वीच इथं शस्त्रधाऱ्यांनी केब्बी राज्यातून 25 शालेय विद्यार्थिनींचं अपहरण केलं होतं. तर, क्वारा राज्यात असणाऱ्या एका चर्चवरील हल्ल्या दोन नागरिकांचा मृत्यू ओढावला होता. या घटनेत 38 भाविकांचं अपहरण करण्यात आलं होतं, ज्यानंतर प्रत्येक नागरिकाकडून 100 मिलियन नायरा इतक्या रकमेची मागणी करण्यात आली होती. नागजेरिया आणि तत्सम भागांमध्ये मानवी तस्करीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून, अपहरणासारखी कृत्य त्यास आणखी वाव देत आहेत असं मत जागतिक स्तरावरील संघटनांकडून व्यक्त केलं जात आहे. 

 

