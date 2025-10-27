'फार वेळ बलात्कार झाला नाही,' म्हणून..., म्हणत कोर्टाचा विचित्र निकाल! देशभरातून संतापाची लाट

Crime Rape News: स्वीडनमधील एका कोर्टाने दिलेल्या धक्कादायक निर्णयाची जगभरात चर्चा आहे. स्वीडिश अपली न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात दिलेला निकाल चक्रावून टाकणारा आहे. पूर्व आफ्रिकेतील इरिस्ट्रीया देशातील व्यक्तीला स्विडीश न्यायालयाने दोषी ठरल्यानंतरही मायदेशात पाठवण्यास नकार दिला आहे. या व्यक्तीने एका 16 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात सदर व्यक्ती दोषीही सिद्ध झाला. मात्र त्यानंतरही अगदीच विचित्र कारण देत न्यायालयाने या आरोपीला पुन्हा त्याच्या मायदेशात म्हणजेच इरिस्ट्रीयामध्ये पाठवण्यास नकार दिला आहे.
"या प्रकरणात बलात्कार असाधारण गंभीर गुन्हा म्हणून पात्र ठरण्याइतक्या काळासाठी झालेला नाही," असं न्यायालयाने म्हटलं. हेच कारण देत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणामधील आरोपी 18 वर्षांचा असून त्याचं नाव याजीद मोहम्मद असं आहे. मॅकडोनाल्डच्या रेस्तराँमध्ये काम करणाऱ्या याजीदने 1 सप्टेंबर 2024 रोजी घरी जाणारी बस चुकल्यानंतर परत घरी येत असतानाच अल्पवयीन मुलीवर हल्ला करुन तिचं लैंगिक शोषण केलं. आरोपीला या प्रकरणात दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
या प्रकरणामध्ये अल्टो नॉरलँड कोर्ट ऑफ अपीलने आरोपील याजीदला स्वीडनमधून हद्दपार करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. याजीदने केलेल्या हल्ल्याचं स्वरुप आणि कालावधीचा उल्लेख करत निर्वासितांच्या हक्कांचं रक्षण करणाऱ्या 1951 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांच्या काराराचा उल्लेख करत याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की याजीद मोहम्मद हा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला सतत धोका निर्माण करत असल्याचं लक्षात आलेलं नाही. असा एखादाच प्रकार (आयसोलेटेड इंन्सीडंट) घडला आहे. म्हणजेच या प्रकरणाला अती विशेष प्रकरण समजून आरोपीला थेट मायदेशात परत धाडण्याचा आदेश देण्याइतका वेळ बलात्कार झाला नव्हता असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे.
NEW: Swedish court refuses to deport refugee after he r*ped a 16-year-old girl because it "did not last long enough."
Meya Aberg, now 17, is speaking out as her attacker, Yazied Mohamed, was sentenced to just three years in prison, according to La Derecha Diario.
मात्र या निर्णयामुळे स्वीडनमधील स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. हा सारा निकाल अत्यंत लज्जास्पद असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच आरोपीला त्याच्या देशात परत पाठवण्याची मागणी फेटाळणं हे पीडितेवर झालेल्या आघाताला कमी लेखण्यासारखं असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. सर्वच स्तरांमधून या निर्णयाला विरोध केला जात असल्याचं दिसत आहे.