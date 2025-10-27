English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'फार वेळ बलात्कार झाला नाही,' म्हणून..., म्हणत कोर्टाचा विचित्र निकाल! देशभरातून संतापाची लाट

Crime Rape News: कामावरुन घरी जाताना आरोपीने पीडितेची छेड काढून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणामध्ये आरोपीला दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने एक चमत्कारिक निर्णय दिलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 27, 2025, 11:26 AM IST
'फार वेळ बलात्कार झाला नाही,' म्हणून..., म्हणत कोर्टाचा विचित्र निकाल! देशभरातून संतापाची लाट
न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरुन संतापाची लाट (फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडिया आणि फ्रिपिकवरुन साभार)

Crime Rape News: स्वीडनमधील एका कोर्टाने दिलेल्या धक्कादायक निर्णयाची जगभरात चर्चा आहे. स्वीडिश अपली न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात दिलेला निकाल चक्रावून टाकणारा आहे. पूर्व आफ्रिकेतील इरिस्ट्रीया देशातील व्यक्तीला स्विडीश न्यायालयाने दोषी ठरल्यानंतरही मायदेशात पाठवण्यास नकार दिला आहे. या व्यक्तीने एका 16 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात सदर व्यक्ती दोषीही सिद्ध झाला. मात्र त्यानंतरही अगदीच विचित्र कारण देत न्यायालयाने या आरोपीला पुन्हा त्याच्या मायदेशात म्हणजेच इरिस्ट्रीयामध्ये पाठवण्यास नकार दिला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणी आणि कधी केलेला हल्ला?

"या प्रकरणात बलात्कार असाधारण गंभीर गुन्हा म्हणून पात्र ठरण्याइतक्या काळासाठी झालेला नाही," असं न्यायालयाने म्हटलं. हेच कारण देत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणामधील आरोपी 18 वर्षांचा असून त्याचं नाव याजीद मोहम्मद असं आहे. मॅकडोनाल्डच्या रेस्तराँमध्ये काम करणाऱ्या याजीदने 1 सप्टेंबर 2024 रोजी घरी जाणारी बस चुकल्यानंतर परत घरी येत असतानाच अल्पवयीन मुलीवर हल्ला करुन तिचं लैंगिक शोषण केलं. आरोपीला या प्रकरणात दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 

...म्हणून न्यायालयाने फेटाळली आरोपीला मायदेशी पाठवण्याची मागणी

या प्रकरणामध्ये अल्टो नॉरलँड कोर्ट ऑफ अपीलने आरोपील याजीदला स्वीडनमधून हद्दपार करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. याजीदने केलेल्या हल्ल्याचं स्वरुप आणि कालावधीचा उल्लेख करत निर्वासितांच्या हक्कांचं रक्षण करणाऱ्या 1951 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांच्या काराराचा उल्लेख करत याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की याजीद मोहम्मद हा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला सतत धोका निर्माण करत असल्याचं लक्षात आलेलं नाही. असा एखादाच प्रकार (आयसोलेटेड इंन्सीडंट) घडला आहे. म्हणजेच या प्रकरणाला अती विशेष प्रकरण समजून आरोपीला थेट मायदेशात परत धाडण्याचा आदेश देण्याइतका वेळ बलात्कार झाला नव्हता असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे.

मात्र या निर्णयामुळे स्वीडनमधील स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. हा सारा निकाल अत्यंत लज्जास्पद असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच आरोपीला त्याच्या देशात परत पाठवण्याची मागणी फेटाळणं हे पीडितेवर झालेल्या आघाताला कमी लेखण्यासारखं असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. सर्वच स्तरांमधून या निर्णयाला विरोध केला जात असल्याचं दिसत आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
crimecrime newsSwedish CourtrulesEritrean

इतर बातम्या

विराट- रोहित नाही तर क्रिकेट संघातील 'या' लोकप्रि...

स्पोर्ट्स