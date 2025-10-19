English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
39611 कोटींच्या मालकाचा मुलाकडूनच घात? बापाला ट्रेकला नेलं अन्...; 'त्या' मृत्यूने जगभर खळबळ

Crime News Isak Andic Death: शून्यातून विश्व निर्माण करणारा आणि युरोपमधील एका नामांकित देशामधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एकाचा काही महिन्यांपूर्वी रहस्यमयरित्या मृत्यू झाला. हे प्रकरण आता 10 महिन्यांनी पुन्हा चर्चेत आलंय. नेमकं घडलंय काय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 19, 2025, 12:26 PM IST
39611 कोटींच्या मालकाचा मुलाकडूनच घात? बापाला ट्रेकला नेलं अन्...; 'त्या' मृत्यूने जगभर खळबळ
पोलिसांनीच दिली महत्त्वाची माहिती (फोटो वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

Crime News Isak Andic Death: स्पेनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या उद्योजकाच्या अपघाती निधनाला अनेक महिन्यानंतर एक धक्कादायक वळण मिळालं आहे. स्पेनमधील पोलिसांनी शुक्रवारी या प्रकरणामध्ये मयत उद्योजकांच्या मुलाची चौकशी केली जात असल्याची माहिती दिली आहे. 'मँगो क्लोदिंग' या जगप्रसिद्ध कापड कंपनीचे संस्थापक इसाक अँडिक यांच्या आकस्मिक निधनासंदर्भात तपास सुरु असून मुख्य संशयित हा त्यांचा मुलगाच असल्याच पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

कसा आणि कधी झाला मृत्यू? आता चर्चा का?

71 वर्षीय अँडिक यांचा डिसेंबर 2024 मध्ये बार्सिलोनाजवळच्या मोंटसेराट पर्वतांमध्ये थोरला मुलगा जोनॅथनसोबत हायकिंग करत असतानाच अपघाती मृत्यू झाला. 100 मीटर म्हणजेच 300 फुटांहून अधिक उंचीवरुन पडल्याने अँडिक यांचं निधन झालं. सुरुवातीला हा प्रकार एक अपघात असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं होतं. मात्र आता या प्रकरणामध्ये जोनॅथन आरोपी असल्याच्या दृष्टीकोनातून तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 'एल पेस' या वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, 'वेगवेगळ्या स्तरातून मिळत असलेल्या माहितीच्या आधारे 44 वर्षीय जोनॅथनकडे संशयित म्हणून पाहिलं जात आहे,' असं म्हटलंय. 

शंकेला वाव देणारी घडामोड

अपघात झाला तेव्हा अँडिक यांच्यासोबत एकमेव व्यक्ती त्यांचा मुलगा जोनॅथन होता. त्याने नोंदवलेल्या जबाबामध्ये विसंगती आढळून आल्याने त्याच्यावर संशय बळावला आहे. 'त्यानेच गुन्हा गेला असल्याच्या शंकेला त्याच्या जबाबामुळे बळकटी मिळाली आहे,' असं स्थानिक वृत्तपत्रांनी म्हटलं आहे. घटनास्थळी आढळून आलेल्या फॉरेन्सिक पुराव्यांशी जोनॅथनने सांगितलेला घटनाक्रम जुळत नसल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

अधिक तपशील देता येणार नाही

'एएफपी' या वृत्तसंस्थेशी संपर्क साधल्यानंतर, कॅटलानच्या प्रादेशिक पोलिस सूत्रांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे की सदर प्रकरण न्यायालयीन गुप्ततेखाली असल्याने अधिक तपशील न देता तपास सुरू आहे. कॅटालोनियाच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी एका निवेदनात, तपास पोलिसांच्या हाती आहे आणि 'प्रक्रियात्मकदृष्ट्या, सध्या कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला लक्ष्य केलं जात नाहीये, असं स्पष्ट केलं आहे.

मोबाईल डेटाची तपासणी

बार्सिलोनामधील 'ला व्हँगार्डिया'ने देखील तपासासंदर्भातील सूत्रांचा हवाला देत, न्यायाधीशांनी सप्टेंबरच्या अखेरीस जोनॅथनची नोंद बदलून साक्षीदाराऐवजी संशयित अशी बदलून घेतली आहे. सध्या पोलिस त्याच्या मोबाईल फोनमधील डेटा तपासत आहेत. स्पॅनिश प्रसारमाध्यमांनी सांगितले की पोलिसांनी इसाक अँडिकची जोडीदार, व्यावसायिक गोल्फर एस्टेफानिया नूथ यांच्या साक्षीचाही उल्लेख केला आहे. एस्टेफानिया नूथ यांनी वडील आणि मुलामध्ये तणावपूर्ण संबंध होते असं आपल्या जबाबात सांगितल्याचं वृत्त आहे. सध्याची स्थिती पाहता जोनॅथननेच आजूबाजूला कोणी नाही याचा अंदाज घेऊन वडिलांना दरीत तर ढकललं नाही ना? या अनुषंगाने तपास सुरु आहे.

शिक्षण पूर्ण करुन वडिलांच्या कंपनीतच कामाला लागला

जोनॅथनने 2005 मध्ये अमेरिकेत ऑडिओव्हिज्युअल कम्युनिकेशन आणि स्पेनमधील बिझनेस स्टडीजचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर 'मँगो' या आपल्या वडिलांच्या कंपनीमध्येच व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात केली. दोन वर्षांनंतर त्यांने 'मँगो मॅन लाईन'चे व्यवस्थापन करण्यास सुरुवात केली आणि सध्या तो 'मँगो'च्या बोर्डाचा उपाध्यक्ष आहे, असे कंपनीच्या वेबसाइटवरील माहितीत म्हटलं आहे.

कुटुंबाचं म्हणणं मुलगा निर्दोष सिद्ध होईल

अँडिक कुटुंबाने स्पॅनिश माध्यमांना एक निवेदन पाठवलं आहे. "आम्ही अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होईल आणि जोनॅथन अँडिक निर्दोष असल्याचं सिद्ध होईल असा विश्वास आम्हाला आहे," असं सदर निवेदनात म्हटलं आहे. 'एएफपी'ने संपर्क साधला असता, मँगो कंपनीकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आली नाही. 

एकूण संपत्ती डोळे दिपवणारी

इस्तंबूलमध्ये जन्मलेले इसाक अँडिक हे स्पेनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक होते. फोर्ब्सने त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची संपत्ती 4.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 39611 कोटी 54 लाख 25 हजार रुपये इतकी होते. डिसेंबर 2023 मध्ये, इसाक अँडिक यांनी मँगोची मालकी खुली करण्याचे अभूतपूर्व पाऊल उचलले आणि मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष टोनी रुईझ यांना 5 टक्के हिस्सा विकला.

पहिलं दुकान तुफान लोकप्रिय

अँडिकने 1984 मध्ये बार्सिलोनाच्या प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट, पासेओ डी ग्रासिया येथे त्यांचा मोठा भाऊ नाहमनच्या मदतीने पहिले मँगो स्टोअर सुरु केले. या दुकानाला भरभरुन प्रतिसाद मिळाला. 

हुकूमशाहीतून बाहेर पडल्यानंतर ती गरज पूर्ण करणारा ब्रँड

स्पेन 1975 मध्ये जनरल फ्रान्सिस्को फ्रँकोच्या मृत्यूनंतर देश हुकूमशाहीतून बाहेर पडले होता. ग्राहकांना अधिक आधुनिक कपड्यांचं विशेष आकर्षण होतं. याचा पुरेपुर फायदा मँगोला झाला. पाहता पाहता स्पेनमध्ये हा ब्रॅण्ड प्रचंड लोकप्रिय झाला. आणि जगातील आघाडीच्या फॅशन ग्रुप्सपैकी एक ठरला. आज जगभरात 16400 हून अधिक कर्मचाऱ्यांसह 120 हून अधिक बाजारपेठांमध्ये मँगो हा ब्रॅण्ड पसरलेला आहे. 

झाराशी स्पर्धा

जगातील सर्वात मोठा फॅशन रिटेलर आणि लोकप्रिय झारा ब्रँडचा मालकही स्पेनचाच आहे. झारा हा ब्रॅण्ड स्पेनमध्ये मँगोचा मुख्य स्पर्धक आहे. मँगो परवडणाऱ्या किमतीमध्ये ​​नव्या फॅशन ट्रेंडशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करणारा ब्रॅण्ड म्हणून प्रसिद्ध आहे. मँगोचा स्वत:चा एकही कारखाना नाही. ते प्रामुख्याने कमी किमतीमध्ये तुर्की आणि आशियामधील बाजारपेठांमधून तयार कपडे घेतात आणि विकतात.

