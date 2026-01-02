धक्कादायक! आणखी एका भारतीय विद्यार्थ्याचा परदेशात मृत्यू; कारण ऐकून होईल मनाची घालमेल

Telangana student died in Germany: उराशी अनेक स्वप्न बाळगून परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थी आणि अनेक भारतीयांच्या मनात असंख्य आशा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या त्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा असतात. पण, नशीबाची खेळी मात्र कोणालाही उमगत नाही आणि तिथंच घात होतो. परदेशात गेलेली ही पावलं कधीच मायदेशाकडे वळत नाहीत. तेलंगणातील एका कुटुंबासमवेत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमुळं याचीच प्रचिती येत आहे. जिथं त्यांच्या कुटुंबातील मुलगा शिक्षणासाठी जो परदेशात गेला तो मायदेशी परतलाच नाही. मुळात तो परतणारही नाही, कारण परदेशातच त्याच्यावर काळानं घाला घातला.
जर्मनीत शिक्षण घेणाऱ्या एका भारतीय तरुणाचा तिथंच मृत्यू ओढावल्याच्या वृत्तानं खळबळ माजली आहे. राहत्या घरी आग लागल्यामुळं त्याचा मृत्यू ओढावल्याचं प्रथम तपासातून समोर आलं आहे. तेलंगणातील थोकला रितिक रेड्डी उच्चशिक्षणासाठी जर्मनीत गेला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार तो ज्या घरात राहत होता, तिथं आग लागली आणि आगीपासून बचावासाठी म्हणून त्यानं इमारतीतूनच खाली उडी मारली.
प्रत्यक्षाच बचावासाठी मारलेली ही उडी त्याच्या जीवावर बेचली आणि गंभीर दुखापतीमुळं त्याचा मृत्यू ओढावला. उपलब्ध माहितीनुसार थोकला रितिक रेड्डी हा तेलंगणाच्या जनगाव जिल्ह्यातील चिलपूर मंडलच्या मलकापूर गावातील राहणारा होता. आगीच्या या दुर्घटनेमध्ये इमारतीतून पडल्यानंतर रितिक रेड्डीला तातडीनं पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, त्यानं तिथंच अखेरचा श्वास घेतला.
मूळ गावी जेव्हा ही बातमी पोहोचली तेव्हा संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. कुटुंब, मित्रपरिवार यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. कुटुंबातील अतिशय हुशार अशा विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनं स्थानिकांनीही हळहळ व्यक्त करत त्याच्या कुटुंबीयांना आधार दिला. कथित स्वरुपात जर्मनीतील भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांनी या आव्हानात्मक प्रसंगी रितिक रेड्डीच्या कुटुंबाचं सांत्वन केलं.
