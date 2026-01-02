English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • धक्कादायक! आणखी एका भारतीय विद्यार्थ्याचा परदेशात मृत्यू; कारण ऐकून होईल मनाची घालमेल

धक्कादायक! आणखी एका भारतीय विद्यार्थ्याचा परदेशात मृत्यू; कारण ऐकून होईल मनाची घालमेल

student died in Germany: भारतीय नागरिकांचा परदेशात होणारा मृत्यू, अपघात आणि तत्सम प्रकारांमध्ये मागील काही वर्षांत भीतीदायकरित्या वाढ झाली असून, ही बाब चिंतेत भर टाकणारी ठरत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 2, 2026, 02:20 PM IST
धक्कादायक! आणखी एका भारतीय विद्यार्थ्याचा परदेशात मृत्यू; कारण ऐकून होईल मनाची घालमेल
crime news Telangana Student Thokala Hruthik Reddy Died in Germany in Fire Accident

Telangana student died in Germany: उराशी अनेक स्वप्न बाळगून परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थी आणि अनेक भारतीयांच्या मनात असंख्य आशा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या त्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा असतात. पण, नशीबाची खेळी मात्र कोणालाही उमगत नाही आणि तिथंच घात होतो. परदेशात गेलेली ही पावलं कधीच मायदेशाकडे वळत नाहीत. तेलंगणातील एका कुटुंबासमवेत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमुळं याचीच प्रचिती येत आहे. जिथं त्यांच्या कुटुंबातील मुलगा शिक्षणासाठी जो परदेशात गेला तो मायदेशी परतलाच नाही. मुळात तो परतणारही नाही, कारण परदेशातच त्याच्यावर काळानं घाला घातला. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू...

जर्मनीत शिक्षण घेणाऱ्या एका भारतीय तरुणाचा तिथंच मृत्यू ओढावल्याच्या वृत्तानं खळबळ माजली आहे. राहत्या घरी आग लागल्यामुळं त्याचा मृत्यू ओढावल्याचं प्रथम तपासातून समोर आलं आहे. तेलंगणातील थोकला रितिक रेड्डी उच्चशिक्षणासाठी जर्मनीत गेला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार तो ज्या घरात राहत होता, तिथं आग लागली आणि आगीपासून बचावासाठी म्हणून त्यानं इमारतीतूनच खाली उडी मारली. 

प्रत्यक्षाच बचावासाठी मारलेली ही उडी त्याच्या जीवावर बेचली आणि गंभीर दुखापतीमुळं त्याचा मृत्यू ओढावला. उपलब्ध माहितीनुसार थोकला रितिक रेड्डी हा तेलंगणाच्या जनगाव जिल्ह्यातील चिलपूर मंडलच्या मलकापूर गावातील राहणारा होता. आगीच्या या दुर्घटनेमध्ये इमारतीतून पडल्यानंतर रितिक रेड्डीला तातडीनं पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, त्यानं तिथंच अखेरचा श्वास घेतला. 

मूळ गावी जेव्हा ही बातमी पोहोचली तेव्हा संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. कुटुंब, मित्रपरिवार यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. कुटुंबातील अतिशय हुशार अशा विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनं स्थानिकांनीही हळहळ व्यक्त करत त्याच्या कुटुंबीयांना आधार दिला. कथित स्वरुपात जर्मनीतील भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांनी या आव्हानात्मक प्रसंगी रितिक रेड्डीच्या कुटुंबाचं सांत्वन केलं. 

हेसुद्धा वाचा : बापरे! बर्फाचा अतिप्रचंड थर वितळून हाहाकार माजणार; पृथ्वीच्या उदरात महास्फोटाची हालचाल, सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं धोक्यात...

अशीच आणखी एक घटना...

स्वित्झर्लंडमध्येसुद्धा नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी अशाच एका भयंकर घटनेमुळं खळबळ मादली होती. जिथं एका लक्झरी अल्पाईन स्की बारमध्ये नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी प्रचंड मोठा स्फोट झाला, यामध्ये 40 जणांचा मृत्यू ओढावला, तर 115 नागरिक गंभीररित्या जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर स्वित्झर्लंडमध्ये 5 दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
crime newsnewscrime news marathitelanganagermany

इतर बातम्या

मोठा आरोप करत उस्मान ख्वाजाने केली निवृत्तीची घोषणा, क्रिके...

स्पोर्ट्स