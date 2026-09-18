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आईचे स्वत:च्याच मुलासोबत शरीरसंबंध! पोलिसांना म्हणाली, '100 वेळाच...'; पती संशयाचा उल्लेख करत म्हटला, 'ते दोघे बेडरूममध्ये जाऊन...'

महिलेनेच तातडीने मदत म्हणून पोलिसांना फोन करुन घरी बोलावून घेतल्यानंतर पोलीस दाखल झाले मात्र घरातील नाट्यमय घडामोडीनंतर महिलेचं बिंग पोलिसांमोरच फुटलं. नेमकं घडलं काय हे पोलिसांनीच सांगितलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:44 PM IST
आईचे स्वत:च्याच मुलासोबत शरीरसंबंध! पोलिसांना म्हणाली, '100 वेळाच...'; पती संशयाचा उल्लेख करत म्हटला, 'ते दोघे बेडरूममध्ये जाऊन...'
Image Credit: पोलिसांसमोरच मुलाने केला भांडाफोड (फोटो - instagram/polksheriff वरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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