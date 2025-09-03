English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Afghanistan Earthquake: नजर जाईल तिथं मृतदेहांचे ढीग..; अफगाणिस्तान भूकंपानंतर मृतांचा आकडा 1400 पार

Afghanistan Earthquake: अफगाणिस्तानात आलेल्या 6.0 रिश्टर स्केलच्या भूकंपामुळे इतका भयानक विध्वंस झाल्याच पाहिला मिळतेय. या निसर्गाचा प्रलयामुळे मृतांचा आकडा हा दिवसेंदिवस वाढत आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 3, 2025, 01:56 PM IST
Afghanistan Earthquake: पूर्व अफगाणिस्तानात रविवारी रात्री उशिरा आलेल्या 6.0 रिश्टर स्केलच्या भूकंपामुळे  नजर जाईल तिथं मृतदेहांचे ढीग पाहिला मिळत आहे. चिमुकल्यापासून वयवृद्धापर्यंत, असंख्य लोकांचे संसार उद्धवस्त झाले आहेत. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुनार प्रांतात आतापर्यंत 1411 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 3124 लोक जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार अजून अनेक लोक ढिगाऱ्या खाली अकडले आहेत. त्यामुळे मृतांचा आकडा अजून वाढण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. तर कुनार प्रांतातील मजार दारा इथे भूकंपामुळे सर्वाधिक विध्वंस पाहिला मिळतोय. 

एकीकडे भूकंपाने विनाश केला, तरदुसरीकडे भूस्खलनामुळे मृतदेह बाहेर पडत आहेत. हो, अफगाणिस्तानपासून सुदानपर्यंत निसर्गाचा प्रकोप दिसून आला. अफगाणिस्तानात झालेल्या तीव्र भूकंपात हजारोहून अधिक मृतदेह बाहेर पडले. त्याच वेळी, सुदानमध्ये भूस्खलनामुळे एक हजाराहून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. अफगाणिस्तान आणि सुदानमधील विध्वंसासह, आतापर्यंत २,१०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारो लोक जखमी आणि बेघर झाले आहेत.  सुदानच्या दारफूर प्रदेशात मुसळधार पावसानंतर झालेल्या भूस्खलनामुळे एक संपूर्ण गाव उद्ध्वस्त झाले. या आपत्तींमुळे केवळ जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही तर आधीच संकटग्रस्त भागात मानवीय संकट आणखी वाढले आहे.

भारताकडून मदतीचा हात! 

दुःखाच्या या घटनेत, भारताने तात्काळ मदत साहित्य पाठवले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारतीय भूकंप मदत हवाई मार्गे काबूल पोहोचली आहे. त्यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलंय की, "भारतीय भूकंप मदत हवाई मार्गे काबूल पोहोचली आहे. ब्लँकेट, तंबू, स्वच्छता किट, पाणी साठवण टाक्या, जनरेटर, स्वयंपाकघरातील भांडी, पोर्टेबल वॉटर प्युरिफायर, स्लीपिंग बॅग, आवश्यक औषधे, व्हीलचेअर, हँड सॅनिटायझर, पाणी शुद्धीकरण गोळ्या, ओआरएस सोल्यूशन आणि वैद्यकीय उपभोग्य वस्तूंसह 21 टन मदत साहित्य आज विमानाने पोहोचवण्यात आले आहे." 

FAQ

1. पूर्व अफगाणिस्तानात कोणती नैसर्गिक आपत्ती घडली?

रविवारी रात्री उशिरा पूर्व अफगाणिस्तानातील कुनार प्रांतात 6.0 रिश्टर स्केलचा तीव्र भूकंप झाला. या भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले, विशेषतः मजार दारा येथे सर्वाधिक विध्वंस झाला.

2. या भूकंपामुळे किती लोकांचा मृत्यू आणि किती जखमी झाले?

तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद यांच्या माहितीनुसार, कुनार प्रांतात आतापर्यंत 1,411 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 3,124 लोक जखमी झाले आहेत. मृतांचा आकडा अजून वाढण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत.

3. भूकंपामुळे कोणत्या भागात सर्वाधिक नुकसान झाले?

कुनार प्रांतातील मजार दारा येथे भूकंपामुळे सर्वाधिक विध्वंस झाला. याशिवाय, नूर गुल, सोकी, वतपुर, मानोगी आणि चपदरे यांसारख्या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात घरे उद्ध्वस्त झाली.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

