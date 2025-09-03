Afghanistan Earthquake: नजर जाईल तिथं मृतदेहांचे ढीग..; अफगाणिस्तान भूकंपानंतर मृतांचा आकडा 1400 पार

Afghanistan Earthquake: पूर्व अफगाणिस्तानात रविवारी रात्री उशिरा आलेल्या 6.0 रिश्टर स्केलच्या भूकंपामुळे नजर जाईल तिथं मृतदेहांचे ढीग पाहिला मिळत आहे. चिमुकल्यापासून वयवृद्धापर्यंत, असंख्य लोकांचे संसार उद्धवस्त झाले आहेत. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुनार प्रांतात आतापर्यंत 1411 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 3124 लोक जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार अजून अनेक लोक ढिगाऱ्या खाली अकडले आहेत. त्यामुळे मृतांचा आकडा अजून वाढण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. तर कुनार प्रांतातील मजार दारा इथे भूकंपामुळे सर्वाधिक विध्वंस पाहिला मिळतोय.
एकीकडे भूकंपाने विनाश केला, तरदुसरीकडे भूस्खलनामुळे मृतदेह बाहेर पडत आहेत. हो, अफगाणिस्तानपासून सुदानपर्यंत निसर्गाचा प्रकोप दिसून आला. अफगाणिस्तानात झालेल्या तीव्र भूकंपात हजारोहून अधिक मृतदेह बाहेर पडले. त्याच वेळी, सुदानमध्ये भूस्खलनामुळे एक हजाराहून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. अफगाणिस्तान आणि सुदानमधील विध्वंसासह, आतापर्यंत २,१०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारो लोक जखमी आणि बेघर झाले आहेत. सुदानच्या दारफूर प्रदेशात मुसळधार पावसानंतर झालेल्या भूस्खलनामुळे एक संपूर्ण गाव उद्ध्वस्त झाले. या आपत्तींमुळे केवळ जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही तर आधीच संकटग्रस्त भागात मानवीय संकट आणखी वाढले आहे.
The death toll from the earthquake in eastern Afghanistan that all but destroyed several villages rose on Tuesday to at least 1,411 people, a government spokesperson said.
दुःखाच्या या घटनेत, भारताने तात्काळ मदत साहित्य पाठवले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारतीय भूकंप मदत हवाई मार्गे काबूल पोहोचली आहे. त्यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलंय की, "भारतीय भूकंप मदत हवाई मार्गे काबूल पोहोचली आहे. ब्लँकेट, तंबू, स्वच्छता किट, पाणी साठवण टाक्या, जनरेटर, स्वयंपाकघरातील भांडी, पोर्टेबल वॉटर प्युरिफायर, स्लीपिंग बॅग, आवश्यक औषधे, व्हीलचेअर, हँड सॅनिटायझर, पाणी शुद्धीकरण गोळ्या, ओआरएस सोल्यूशन आणि वैद्यकीय उपभोग्य वस्तूंसह 21 टन मदत साहित्य आज विमानाने पोहोचवण्यात आले आहे."
Rescuers are racing to find survivors after a 6.0 magnitude earthquake struck eastern Afghanistan, killing more than 1,400 people. pic.twitter.com/v79uQU8Gdr
1. पूर्व अफगाणिस्तानात कोणती नैसर्गिक आपत्ती घडली?
रविवारी रात्री उशिरा पूर्व अफगाणिस्तानातील कुनार प्रांतात 6.0 रिश्टर स्केलचा तीव्र भूकंप झाला. या भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले, विशेषतः मजार दारा येथे सर्वाधिक विध्वंस झाला.
2. या भूकंपामुळे किती लोकांचा मृत्यू आणि किती जखमी झाले?
तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद यांच्या माहितीनुसार, कुनार प्रांतात आतापर्यंत 1,411 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 3,124 लोक जखमी झाले आहेत. मृतांचा आकडा अजून वाढण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत.
3. भूकंपामुळे कोणत्या भागात सर्वाधिक नुकसान झाले?
कुनार प्रांतातील मजार दारा येथे भूकंपामुळे सर्वाधिक विध्वंस झाला. याशिवाय, नूर गुल, सोकी, वतपुर, मानोगी आणि चपदरे यांसारख्या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात घरे उद्ध्वस्त झाली.