धुरंधर'चित्रपटातील लियारी पुन्हा चर्चेत, पाकमध्ये भडकले गँगवॉर, उझैर बलोचच्या भावावर गोळीबार

लियारी: पाकिस्तान पोलिसांच्या माहितीनुसार, लियारी येथील मिर्झा आदम खान रोडवर झालेल्या गोळीबारात तीन जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी एकाची ओळख जुबेर बलोच अशी पटली आहे. आदित्य धर यांच्या 'धुरंधर' (Dhurandhar) या चित्रपटामुळे भारतातील लोकांना लियारीतील टोळीयुद्धाची कथा माहित झाली होती.
यापूर्वी 'धुरंधर' चित्रपटात दाखवलेले लियारीतील टोळीयुद्ध पुन्हा एकदा वास्तव बनले आहे. गुरुवारी संध्याकाळी, कुख्यात टोळीप्रमुख उझैर बलोचचा भाऊ असल्याचे सांगितले जाणाऱ्या जुबेर बलोचवर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी सांगितले की, लियारीतील मिर्झा आदम खान रोडवर झालेल्या गोळीबारात किमान तीन जण जखमी झाले आहेत.
दक्षिण विभागाच्या उपमहानिरीक्षकांच्या (DIG) मते, जखमींपैकी एक जण उझैर बलोचचा भाऊ जुबेर बलोच असण्याची शक्यता आहे; उझैर बलोच हा बंदी घातलेल्या 'पीपल्स अमन कमिटी'चा प्रमुख आहे. त्याच्या ओळखीची अधिकृत पुष्टी करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'च्या अहवालानुसार, मोटारसायकलवरून आलेल्या हल्लेखोरांचे चेहरे झाकलेले होते आणि एका दुकानदाराने प्रत्युत्तर दिल्यानंतर ते पळून गेले. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सय्यद असद रझा यांनी सांगितले की, त्यावेळी जुबेर बलोच घराबाहेर होता.
२०२६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर' या भारतीय हेर-थरार (spy-thriller) चित्रपटात भारतीय अभिनेता दानिश पांडोरने उझैर बलोचची भूमिका साकारली होती, तर अक्षय खन्नाने उझैर बलोचचा उस्ताद रहमान डकैत याची भूमिका केली होती.
'धुरंधर' चित्रपटात दानिश पांडोरने उझैर बलोचचे पात्र साकारले होते. अहवालांनुसार, जुबेर बलोचला २०१२ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि गेल्या वर्षी जानेवारीत त्याची सुटका झाली होती; पोलीस या घटनेचा तपास विविध बाजूंनी करत आहेत, ज्यामध्ये टोळ्यांमधील परस्पर संघर्ष आणि वैयक्तिक हेतूंचा समावेश आहे... जुनी दुश्मनी हे देखील एक कारण असू शकते.
जुबेर बलोचवर झालेल्या गोळीबारानंतर, स्थानिक लोकांमध्ये टोळीयुद्ध पुन्हा सुरू होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हल्ल्यानंतर जुबेर बलोचची प्रकृती जाणून घेण्याचा प्रयत्न लियारीतील रहिवासी करत आहेत. कराची पोलिसांनी या घटनेवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
लियारीतील एका समाजसेवकाने 'डॉन'ला सांगितले की, जुबेर बलोच काही महिन्यांपूर्वी एका "राजकीय पक्षात" सामील झाला होता आणि त्याने त्या भागात पक्षाचे झेंडेही लावले होते. त्या कार्यकर्त्यांनी अशा अफवांचाही उल्लेख केला की, 'कराची ऑपरेशन'नंतर दुबई आणि इराणला पळून गेलेले काही गुंड अमेरिका-इराण संघर्षानंतर परत आले आहेत.
कराचीतील 'लियारी' भागातील टोळ्यांची कथा ही अमली पदार्थ, खंडणी आणि राजकीय आश्रय यांच्याशी निगडीत एक रक्तरंजित गाथा आहे. १९६० आणि १९८० च्या दशकात 'काला नाग', 'ददल' (रहमान डकैतचे वडील) आणि 'शेरू' यांसारख्या सुरुवातीच्या गुंडांचे अमली पदार्थांच्या व्यापारावर वर्चस्व होते. ज्याचा उल्लेख 'धुरंधर' या चित्रपटातही करण्यात आला आहे. त्यानंतर 'हाजी लालू' आणि 'बाबू डकैत' यांसारखी पात्रे उदयास आली. ददलच्या हत्येनंतर, त्याचा मुलगा अब्दुर रहमान बलोच जो 'रहमान डकैत' म्हणून ओळखला जायचा. सत्तेवर आला आणि कराचीचा 'डॉन' बनला.
लालूचा मुलगा 'अरशद पप्पू' याच्याशी झालेल्या वैमनस्यातून २००३ मध्ये टोळ्यांमधील भीषण संघर्ष सुरू झाला. २००८ मध्ये रहमानने 'पीपल्स अमन कमिटी' (PAC) स्थापन केली, जिने पीपीपीच्या (PPP) आश्रयाखाली लियारीवर वर्चस्व गाजवले. ऑगस्ट २००९ मध्ये पोलीस चकमकीत रहमानचा मृत्यू झाल्यानंतर, त्याचा चुलत भाऊ 'उझैर बलोच' याने नेतृत्वाची धुरा सांभाळली. उझैरने २०१३ मध्ये अरशद पप्पूच्या हत्येचा कट रचला आणि ती घडवून आणली. पुढे, टोळीवरील वर्चस्वावरून उझैर बलोचचा इतरांशीही संघर्ष झाला. अखेरीस, 'रेंजर्स'च्या कारवाईनंतर त्याला अटक करण्यात आली.