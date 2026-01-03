English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगाच्या राजकारणात मोठी खळबळ! अमेरिका-व्हेनेझुएला युद्धात हुकूमशहा किम जोंग-उनची एन्ट्री; माझा मित्र मादुरोला ताबडतोब सोडा, नाहीतर...

 अमेरिकेनं व्हेनेझुएला हवाई हल्ला केला आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना अमेरिकेने ताब्यात घेतले आहे. या वादात आता  हुकूमशहा किम जोंग-उनची एन्ट्री घेतली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 3, 2026, 09:24 PM IST
US Strikes Venezuela : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच जगाच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे.  व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना अमेरिकेने ताब्यात घेतले आहे.  अमेरिकेनं व्हेनेझुएला हवाई हल्ला केला आहे.  अमेरिका-व्हेनेझुएला युद्धात उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग-उन याने एन्ट्री घेतली आहे. मादुरोला आपला "मित्र" म्हणत उत्तर कोरियाने अमेरिकेला जागतिक युद्धाचा उघड इशारा दिला आहे.

किम जोंग-उनचा जागतिक युद्धाचा उघड इशारा

उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग-उन यांनी अमेरिकेला उघड इशारा देत म्हटले आहे की, या कृतीमुळे जग महायुद्धात जाऊ शकते. किम जोंग-उन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन नेतृत्वाने मादुरोची स्थिती त्वरित सार्वजनिक करावी अशी मागणी केली.  मादुरोला आपला "मित्र" म्हणत त्यांनी सांगितले की या दडपशाहीच्या कृतीमुळे जागतिक संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. किम यांनी स्पष्टपणे सांगितले की व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना ताबडतोब सोडले पाहिजे, अन्यथा गंभीर आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतील.

रशियाने संवादाद्वारे तोडगा काढण्याचे आवाहन 

रशियानेही अमेरिकेच्या या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर "सशस्त्र आक्रमण" केले आहे, जे अत्यंत चिंताजनक आणि निषेधार्ह आहे. रशियाने म्हटले आहे की अमेरिकेचे युक्तिवाद निराधार आहेत आणि हे पाऊल राजनैतिकतेपेक्षा वैचारिक शत्रुत्वाने प्रेरित आहे. मॉस्कोने सर्व पक्षांना तणाव वाढवू नये आणि संवादाद्वारे तोडगा काढावा असे आवाहन केले आहे. 

मादुरोवर नार्को-दहशतवाद कट रचल्याचा आरोप

या प्रकरणात अमेरिकेत कायदेशीर कारवाई देखील तीव्र झाली आहे. अमेरिकेचे अॅटर्नी जनरल पाम बोंडी यांनी घोषणा केली की व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीवर न्यू यॉर्कच्या दक्षिणी जिल्ह्यात आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यांनी सांगितले की मादुरो यांच्यावर नार्को-दहशतवाद कट, कोकेन तस्करी, मशीन गन आणि धोकादायक शस्त्रे बाळगणे आणि अमेरिकेविरुद्ध कट रचणे यासारखे गंभीर आरोप आहेत. अमेरिकेने कराकसमध्ये हवाई हल्ला केला त्या सुमारास हे आरोप दाखल करण्यात आले होते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
US strikes VenezuelaUS attack on VenezuelaAmerica Venezuela warUS Venezuela conflictUS military action Venezuela

