Explainer : इल्हान उमरने भावाशी लग्न केलं?, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा धक्कादायक दावा; इस्लाममध्ये भाऊ-बहिणीचं लग्न मान्य असतं का?

Brother Sister Marriage in Islam : डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या काँग्रेस सदस्या इल्हान ओमर सध्या चर्चेत आल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धक्कादायक दाव्यानंतर जगभरात एकच खळबळ माजली आहे. फ्लोरिडामधील एका सभेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इल्हान ओमर हल्लाबोल करत त्यांनी भावाशी लग्न केल्याचा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी या सभेत म्हटलं की, मला वाटतं त्यांनी भावाशी लग्न केलंय, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. एवढंच नाहीतर हे कृत्य घृणास्पद नाही का असा सवालही त्यांनी उपस्थितीत केला आहे. ट्रम्प यांनी इल्हान ओमर यांच्यावर अनेक आरोप केले. त्यासोबत सोमालिया गा देश घाणेरडा, गलिच्छ, गुन्हेगारीने ग्रासलेला देश असल्याचा हल्लाबोल केला आहे. ट्रम्प यांच्या दावानंतर इस्लाम धर्मात भाऊ-बहिणीच लग्न मान्यता आहे का, काय सांगतो त्यांचा धर्म जाणून घेऊयात.
महत्त्वाच म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅटिक काँग्रेसवुमन इल्हान ओमर यांच्यावर केलेला दावा हा नवीन नाही. खरंतर उजव्या विचारसरणीच्या ब्लॉगर्सनी आणि सोशल मीडियाने 2016 - 2018 दरम्यान इल्हान ओमर यांनी भावाशी लग्न केल्याची अफवा पसरण्यास सुरूवात केली. ही एक केवळ अफवा असून याच जुन्या अफवामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा दावा केला असं तज्ज्ञ सांगतात. स्नूप डॉग, एपी आणि इतर माध्यमांसारख्या प्रमुख तथ्य-तपासणी संस्थांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दावा असत्य असल्याचे म्हटलंय. इल्हान ओमर यांच्या लग्नाबद्दल कोणत्याही विश्वसनीय पुराव्या, कागदपत्रं किंवा न्यायालयीन नोंदींनी निराधार याला आधार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे डोनाल्डा ट्रम्प यांचे दाव हे जुन्या अफव्यांवर आधारीत आहे, त्यात कुठलेही सत्यता नाही. इल्हान ओमर यांचं वय 43 वर्षांच्या असून दोन घटस्फोटानंतर त्यांनी तिसर लग्न केलंय. या तिन्ही नवऱ्यामध्ये कोणीही भाऊ नाही. या लग्नात त्यांना तीन मुलं झालीत. त्यानंतर 2008 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. मग त्यांनी 2009 मध्ये ब्रिटिश सोमाली नागरिक असलेल्या अहमद नूर सईद एल्मी यांच्याशी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये लग्न केलं. हे लग्न काही काळ टिकलं त्यांनी 2017 मध्ये त्यांनी कायदेशीर घटस्फोट घेतला. मग 2018 मध्ये हिर्सी यांच्याशी पुन्हा लग्न केलं, त्यांना मुलंही झालं पण पुन्हा त्यांचा घटस्फोट झाला. आता 2020 मध्ये ओमर यांनी टिम मायनेट यांच्याशी लग्न केलं आहे.
या तीन लग्नामध्ये त्यांचं कुठलाही पती हा त्यांच्या भाऊ नव्हता. ओमर यांनी सुद्धा या आरोपांना 'घृणास्पद खोटेपणा' म्हटलंय. महत्त्वाचे म्हणजे एल्मी आणि हिर्सी हे त्याचे भाऊ होते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा कोणाकडेही नाही. तर इस्लाम धर्मात भाऊ बहिणीच्या लग्नाबद्दल काय सांगितलं आहे.
इस्लाम धर्मातील कुरआनच्या सूरह अन-निसा (४:२३) मध्ये महरम नातेवाईकांची (ज्यांच्याशी विवाह कायमचा निषिद्ध आहे) याबद्दल एक यादी देण्यात आली आहे. त्यात सांगण्यात आलंय की, तुमच्यासाठी तुमच्या माता, तुमच्या मुली, तुमच्या बहिणी, तुमच्या वडिलांच्या बहिणी, तुमच्या आईच्या बहिणी, तुमच्या भावाच्या मुली, तुमच्या बहिणीच्या मुली, तुम्हाला स्तनपान देणाऱ्या तुमच्या माता, तुमच्या दुधाच्या बहिणी यांच्याशी लग्न निषिद्ध मानलं गेलं आहे. त्यानुसार इस्लाम धर्मातही भाऊ बहिणीचे लग्न हे निषिद्ध मानलं गेलं आहे. इस्लाम विवाहाची पवित्रता, वंशाचे जतन आणि सामाजिक नीतिमत्तेवर भर देणार आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. जवळच्या रक्ताच्या नात्यांमधील लग्न हे सर्वात घोर पापांपैकी एक असल्याचे या धर्मात मानलं गेलं आहे.
तसंचपैगंबर मुहम्मद यांनी देखील महरम (ज्यांच्या लग्न करण्यास मनाई आहे) त्यांच्या सोबतचे संबंध हे एक गंभीर पाप मानले गेले आहे. इस्लामी विद्वानांनी सांगितलं आहे की, भाऊ किंवा बहिणीसोबतचे संबंध हे सर्वात गंभीर पाप मानले गेले असून, अशा प्रकारचे लग्नामुळे रक्ताचे नाते संपुष्टात येतं.