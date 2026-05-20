/मजुरांसाठी बनवलेली जीन्स पँट फॅशन परेडमध्ये कशी आली? माहितीये का रंजक इतिहास?

Blue jeans history : पँट आवडीनं घालणारी बरीच मंडळी आहेत. अनेकजण तर दर दिवशी Jeans पँट वापरतात असं म्हणायला हरकत नाही. पण, ही जीन्स पँट आली कुठून? माहितीये का या प्रश्नाचं उत्तर?
Blue jeans history : जीन्स पँट... फॅशन विश्व म्हणा किंवा अगदी दैनंदिन जीवनात ऑफिसला जाणं असो, पार्टीसाठी जाणं असो, कोणत्या कार्यक्रमासाठी हजेरी लावणं असो. हाताशी असणारी जीन्स घालून थेट निघायचच, असं करणारी मंडळी काही कमी नाहीत. कुर्त्यापासून टीशर्ट, शर्ट, एखादा टॉप अशा कोणत्याही कपड्यांवर जीन्स चांगलीच दिसते. ज्यामुळं लहानग्यांपासून, मोठ्यांपर्यंत आणि उतारवयात असणाऱ्यांपर्यंत बरीच मंडळी सर्रास जीन्स पँट वापरताना दिसतात, त्यातही बऱ्याचजणांच्या आवडीची ब्लू जीन्स म्हणजे आहाहा!
निळ्या रंगाच्या जाडसर कापडाची ही जीन्स नेमकी कधीपासून वापरात आली, मुळात तिचा जन्म कसा झाला माहितीये? 20 मे 1873 मध्ये सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये लेवी स्ट्रॉस या व्यावसायिकानं नेवादाच्या एका शिवणकाम करणाऱ्या जेकब डेविस नामक व्यक्तीला धातूपासून तयार करण्यता आलेल्या खिळ्यासम गोष्टी, ज्यांना रिविट म्हटतं जातं त्यापासून भक्कम करण्यात आलेल्या खाणीत काम करणाऱ्यांसाठी टीकाऊ पँट बनवण्याचं पेटंट दिलं. पुढं याच पँटनं फॅशन जगतात धुमाकूळ घातला. इथूनच निळ्या जीन्सच्या इतिहासाचा उदय झाला.
सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये लेवी स्ट्रॉसनं आपल्याच नावानं किरकोळ दरात सामान विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. मात्र तिथं तो कुटुंबाचच प्रतिनिधीत्वं करत होता. कॅलिफोर्निया आणि पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये सुरू होणाऱ्या दुकानांसाठी सामान, कापड आणि इतर साहित्य विकण्याचा त्यांचा व्यवसाय होता. सोन्याच्या खाणींमध्ये काम करण्य़ासाठी येणाऱ्या मजुरांची वाढती संख्या पाहता सामानाचा पुरवठा आणि टिकाऊ कापडाची मागणी पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला. नेवादाचे रेनो डेविस हे शिवणकाम करणारे लेवी स्ट्रॉस यांच्या नियमित ग्राहकांपैकी एक होते. 1872 मध्ये त्यांनी स्ट्रॉस यांना पत्र लिहित डेविस यांनी स्ट्रॉस यांना आपण कशा पद्धतीनं कापड आणखी टिकाऊ करण्यासाठी त्याच्या खिशांना खिळे मारतो याची प्रक्रिया सांगितली.
डेविस यांच्याकडे कागदोपत्री व्यवहारासाठी आर्थिक पाठबळ नव्हतं. याचसाठी त्यांनी स्ट्रॉस यांनीच पैसे पुरवावेत असा पर्याय देत दोघांनी मिळून या पँटचं पेटंट करण्याचा पर्याय सुचवला. स्ट्रॉस यांनी उत्साहात यासाठी सहमती दर्शवली आणि खिशाच्या तोंडावर आखणीत काही बदल करण्यात आले. याच संशोधनाला 'ब्लू जीन्स' असं नाव मिळालं. म्हणजेच आजच्या घडीला जी जीन्स वापरात असते तिचा जन्म 20 मे 1873 मध्ये झाला होता, जेव्हा या दोघांना त्यासाठीचं पेटंट मिळालं.
पुढं स्ट्रॉस यांनी डेविस यांना सॅन फ्रान्सिस्को इथं आणलं. जेणेकून त्यांना जीन्सच्या संयंत्राची देखरेख करता येईल. सुरुवातीला त्यांनी घरातूनच शिवणकाम करणाऱ्या महिलांची यासाठी मदत घेतली. मात्र, 1880 च्या दशकात स्ट्रॉस यांनी स्वत:चा कारखाना सुरू केला. यानंतर एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली.
501 या लोकप्रिय ब्रँडची जीन्स 1890 पर्यंत XX या नावानं ओळखली जाऊ लागली आणि ती सर्वाधिक विक्री झालेली जीन्स ठरली. 1920 च्या दशकामध्ये लेवी यांची डेनिम कंबरेची ओवरऑल/ जीन्स अमेरिकेत पुरुषांमध्ये सर्वाधिक खप होणारी अतिशय वापरातील पँट ठरली. दशकानुदशकं मागे पडली आणि जीन्ससाठी असणारं वेड वाढतच गेलं. आजच्या घडीला सानथोरांपासून अनेक मंडळी जीन्सचा वापर करतात, त्यामागची ही कहाणी कमाल आहे, नाही का?