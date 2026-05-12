विजा, गारा नव्हे तर घरावर 'ही' गोष्ट पडल्यास मिळते तब्बल 74 कोटींची नुकसानभरपाई; कायदा काय सांगतो?

Did You Know....: हल्ली माहिती आणि तंत्रज्ञानामधील प्रचंड प्रगतीमुळं बरीचशी माहिती एका क्लिकवर मिळून जाते. मात्र तरीसुद्धा काही गोष्टींची कल्पनाच अनेकांना नसते. अशीच एक महत्त्वाची माहिती.. एका कायद्याची.
Did You Know....: अतिवृष्टी, वादळामुळं घरावर वृक्ष उन्मळून पडले, गारांनी नुकसान झालं, घरावर वीज कोसळून नुकसान झालं, अशी बरीच वृत्त आजवर पाहायला मिळाली आहेत. नैसर्गिक आपत्ती किंवा वरील नमूद घटनांनंतर सहसा शासनाकडून पाहणी दौरा केला जातो. यानंतर झालेल्या नुकसानाची पडताळणी करून त्यानुसार नुकसानभरपाईची रक्कम ठरते. ही रक्कम नुसकानाच्या स्वरुपावर अवलंबून असते. पण, एक अशीही घटना आहे, ज्यामुळं घराचं नुकसान झाल्यास मिळणारी भरपाईची रक्कम ही कोट्यवधींमध्ये असते.
अवकाशातून घरावर काही पडलं तर?
अवकाशातून घरावर काही कोसळणं... ऐकायला हे अशक्य वाटत असलं तरीही त्याबाबतच आंतरराष्ट्रीय अवकाश कायद्याअंतर्गत अर्थात 'इंटरनॅशनल स्पेस लॉ' अंतर्गत काही तरतुदी आहेत. जाणून थक्क व्हाल, मात्र अवकाशातून एखादा उपग्रह, त्याचे काही भाग अमुक एका व्यक्तीच्या घरावर कोसळल्यास मिळणारी नुकसानभरपाई कोट्यवधींच्या घरात असते. वेळप्रसंगी 74 कोटींहूनही अधिक असते. मात्र, अनेकांना या कायद्याबबात फारशी माहिती नसते ही वस्तूस्थिती.
उपग्रह म्हणजे नेमकं काय?
उपग्रह म्हणजे एक अशी वस्तू जी खगोलीय पिंड किंवा ग्रहाभोवती घिरट्या घालते. चंद्र हा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे. अनेक ग्रहांना 2 चंद्र म्हणजेच दोन उपग्रहसुद्धा असतात. याशिवाय काही उपग्रह हे मानवनिर्मित/ कृत्रिम असतात. ज्यांना रॉकेटच्या मदतीनं अवकासात पाठवलं जातं. सॅटेलाईट संचार, इंटरनेट, टीव्ही प्रक्षेपण, हवामानाची माहिती, जीपीएस नेव्हिगेशन, लष्करी पाळत, संशोधन या आणि अशा कामांमध्ये या उपग्रहांची मदत होते.
उपग्रह कोसळल्यास काय होतं?
उपग्रह अवकाशात वावरत असले तरीही ते कायमस्वरुपी तिथंच राहतात असं नाही. काळानुरूप त्यांची क्षमता, त्यातील इंधनपुरवठा संपल्यास त्यांत बिघाड होतो आणि हळुहळू ते पृथ्वीच्या वातावरणात खेचले जातात. बहुतांश उपग्रह वातावरणात प्रवेश करताच प्रचंड उष्णतेमुळं जळून नष्ट होतात. तर, काही प्रसंगी त्यांचे अर्धवट जळालेले अवशेष जमिनीच्या दिशेनं प्रचंड वेगात कोसळतात.
अवकाशातून काहीही तुमच्या घरावर कोसळलं तर...?
अवकाशातून कोसळलेल्या गोष्टींमुळं होणाऱ्या नुकसानासाठी काही खास नियम लागू आहेत. यास Liability Convention 1972 असं म्हटलं जातं. संयुक्त राष्ट्र संघटनेअंतर्गत हा सामंजस्य करार अस्तित्वात आला. ज्यानुसार जर एखाद्या देशाचा उपग्रह दुसऱख्या देशात कोसळला, तर त्याची जबाबदारी उपग्रह मुळात ज्या देशाचा आहे त्यांची असते. म्हणजेच एखादा उपग्रह कोणाच्या घरावर, वाहनावर कोसळला, कोणा व्यक्तीचं यामध्ये नुकसान झालं तर संबंधित देश नुकसानभरपाई देण्यास बांधिल असतो.
नुकसानभरपाई ठरते कशी?
अवकाशातून कोसळलेल्या गोष्टीमुळं झालेल्या नुकसानाची भरपाई ही त्याच्या एकंदर स्वरुपावर अवलंबून असते. कायदेतज्ज्ञांनुसार घर उद्ध्वस्त झाल्यास, मानवी किंवा जीवित हानी झाल्यास, मानसिक क्षती पोहोचल्यास ही रक्कम कोट्यवधींच्या घरात असते. अनेकदा नुकसानभरपाईची रक्कम 74 कोटी रुपये इतकीसुद्धा असू शकते असं म्हटलं जातं.
कधी घडली आहे का अशी एखादी घटना?
1978 मध्ये सोविएय संघाचा अणुउर्जेवर चालणारा एक Kosmos 954 crash नावाचा उपग्रह कॅनडामध्ये कोसळला होता. ज्यामुळं रेडिओअॅक्टिव्ह अवशेषांचा खच झाला. कॅनडानं यामुळं स्वच्छता मोहिमेवर खर्च झालेल्या रकमेच्या स्वरुपास नुकसाभरपाईची मागणी केली. ही रक्कम कोट्यवधी डॉलरच्या घरात होती. अवकाश कायद्याशी संबंधित हे एक मोठं आणि गाजलेलं प्रकरण होतं.
अवकाशातील हा कचराच! जगापुढची मोठी समस्या...
अवकाश क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते येत्या काळात अवकाशातील हा कचरा जगापुढं असणाऱ्या मोठ्या समस्यांपैकी एक असेल. पृथ्वीच्या कक्षेत हजारो जुने उपग्रह, रॉकेट आणि त्यांचे अवशेष आजही घिरट्या घालत आहेत. त्यांचा वेग प्रचंड असून, ते आपापसातच आदळले तर, त्यातून आणखी लहान आकाराचे अवशेष तयार होतात ज्यांना Kessler Syndrome असं म्हणतात. या क्रियेचून अवकाशात आदळण्याची एक साखळीच सुरू होते.
येत्या काळात अवकाशातील या कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवलं नाही, तर भविष्यात उपग्रह कोसळण्याच्या घटना वाढू शकतात. अर्थात उपग्रह एखाद्या घरावर कोसळण्याची शक्यता तुलनेनं कमीच असते. अवकाशमोहिमा जितक्या भारावणाऱ्या असतात, त्याहूनही अवकाशातील हे वास्तव अधिकच दाहक आहे, नाही का?