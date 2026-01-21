English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  विश्व
  • कोणकोणत्या देशांकडे आहेत चांदीचे मोठे साठे अन् सर्वाधिक उत्पादनक्षमता? भारत या यादीत कितव्या स्थानी?

कोणकोणत्या देशांकडे आहेत चांदीचे मोठे साठे अन् सर्वाधिक उत्पादनक्षमता? भारत 'या' यादीत कितव्या स्थानी?

Silver Production in the world: चांदीच्या दरांचीच चर्चा सर्वदूर पाहायला मिळत असून आता अवघ्या 3 आठवड्यांमध्ये थेट 30 टक्के परतावा देणाऱ्या या चांदीचे साठे कोणत्या देशाकडे सर्वाधिक आहेत माहितीये?

सायली पाटील | Updated: Jan 21, 2026, 04:09 PM IST
Silver Rates Hike: चांदीचे दर सातत्यानं गगनाला भिडत असतानाच मागील 24 तासांमध्ये याच चांदीला आणखी झळाळी मिळाली. अर्थात मंगळवार, 20 जानेवारी 2026 रोजी चांदीचे दर 94.75 डॉलर प्रति औंस इतक्या स्तरावर पोहोचले. ज्यानंतर हे दर 93.25-93.30 डॉलर प्रति औंसवर स्थिरावले. भारतीय सराफा बाजारातही चांदीच्या दरांनी विक्रमी पातळी गाठली, जिथं या धातूसाठी प्रतिकिलो 3 लाख रुपये इतकी रक्कम मोजावी लागली. यंदाच्या वर्षी आतापर्यंत चांदी अवघ्या तीन आठवड्यांमध्येच 30 टक्के परतावा देण्याच्या स्तरावर पोहोचली आहे.

फक्त दागिन्यांसाठीच नाही वापरली जात चांदी, तर...

महत्त्वाची बाब म्हणजे चांदीचा वापर फक्त दागिने किंवा नाणी बनवण्यासाठीच केला जातो असं नाही. तर, विविध क्षेत्रांमध्येही चांदीची प्रचंड मागणी आहे. कोणत्याही दुसऱ्या धातूच्या तुलनेत चांदीमध्ये विद्युत आणि थर्मल अशा दोन्ही क्षमता अधिक असल्यानं चांदीतून विद्युत प्रवाह अतिशय वेगानं प्रवाहित होतो. याशिवाय चांदीमध्ये विजिबल लाईटला 95-99 टक्क्यांमध्ये परावर्तित करण्याची क्षमता आहे.

चांदी एक रासायनिक घटक असून (Metal Element) असून, पृथ्वीच्या एका सर्वात वरच्या थरात हा घटक आढळतो. चांदी सहसा, शीसं, जस्त, तांबं, सोवं अशा धातूंच्या एकत्रिकरणातून बनते. जगात असे काही देश आहेत, जिथं चांदी अधिक प्रमाणात आढळते. कोणत्या देशात आहेत किती चांदीचे साठे?

  • दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना देशामध्ये 6500 मेट्रिक टन चांदीचे साठे आहेत. 2024 मध्ये या देशानं 800 मेट्रिक टन इतक्या चांदीचं उत्पादन केलं.
  • भारताकडे 8000 मेट्रिक टन चांदीचे साठे असून, 2024 मध्ये 800 मेट्रिक टन चांदीचं उत्पादन केलं होतं.
  • कझाकिस्तानमध्ये 2024 ला 1000 मेट्रिक टन चांदीचं उत्पादन घेण्यात आलं होतं. मात्र या देशाकडे किती चांदीचे साठे आहेत हे मात्र अस्पष्ट आहे.
  • ऑस्ट्रेलियाकडे 94000 मेट्रिक टन चांदीचं भांडार असून 2024 मध्ये या देशानं 1000 मेट्रिक टन चांदीचं उत्पादन घेतलं.
  • अमेरिका हा एक असा देश आहे जिथं 23000 मेट्रिक टन इतक्या मोठ्या प्रमाणात चांदीचे साठे आहेत.
  • चिलीमध्ये 26000 मेट्रिक टन चांदिचे साठे असून, या देशानं 1200 मेट्रिक टन चांदीचं उत्पादन घेतलं.
  • रशियानं 2024 मध्ये 1200 मेट्रिक टन चांदीचं उत्पादन घेतलं असून या देशाकडे 92000 मेट्रिक टन चांदीचं भांडार आहे.
  • बोलिविया या देशाकडे 22000 मेट्रिक टनन चांदीचे साठे असून 2024 मध्ये देशानं 1300 मेट्रिक टन चांदीचं उत्पादन घेतलं होतं.
  • पोलंडही या शर्यतीत मागे नसून, देशात 61000 मेट्रिक टन इतके चांदीचे साठे आहेत. तर, 2024 मध्ये देशानं 1300 मेट्रिक टन इतक्या चांदीचं उत्पादन घेतलं होतं.

संपूर्ण जगात चांदीचं सर्वाधिक उत्पादन घेणारा देश आहे मेक्सिको आणि त्यमागोमाग नाव येतं ते म्हणजे चीनचं. मेक्सिकोनं 2024 मध्ये 6300 मेट्रिक टन चांदीचं उत्पादन घेतलं.

