कोणकोणत्या देशांकडे आहेत चांदीचे मोठे साठे अन् सर्वाधिक उत्पादनक्षमता? भारत 'या' यादीत कितव्या स्थानी?

Silver Rates Hike: चांदीचे दर सातत्यानं गगनाला भिडत असतानाच मागील 24 तासांमध्ये याच चांदीला आणखी झळाळी मिळाली. अर्थात मंगळवार, 20 जानेवारी 2026 रोजी चांदीचे दर 94.75 डॉलर प्रति औंस इतक्या स्तरावर पोहोचले. ज्यानंतर हे दर 93.25-93.30 डॉलर प्रति औंसवर स्थिरावले. भारतीय सराफा बाजारातही चांदीच्या दरांनी विक्रमी पातळी गाठली, जिथं या धातूसाठी प्रतिकिलो 3 लाख रुपये इतकी रक्कम मोजावी लागली. यंदाच्या वर्षी आतापर्यंत चांदी अवघ्या तीन आठवड्यांमध्येच 30 टक्के परतावा देण्याच्या स्तरावर पोहोचली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे चांदीचा वापर फक्त दागिने किंवा नाणी बनवण्यासाठीच केला जातो असं नाही. तर, विविध क्षेत्रांमध्येही चांदीची प्रचंड मागणी आहे. कोणत्याही दुसऱ्या धातूच्या तुलनेत चांदीमध्ये विद्युत आणि थर्मल अशा दोन्ही क्षमता अधिक असल्यानं चांदीतून विद्युत प्रवाह अतिशय वेगानं प्रवाहित होतो. याशिवाय चांदीमध्ये विजिबल लाईटला 95-99 टक्क्यांमध्ये परावर्तित करण्याची क्षमता आहे.
चांदी एक रासायनिक घटक असून (Metal Element) असून, पृथ्वीच्या एका सर्वात वरच्या थरात हा घटक आढळतो. चांदी सहसा, शीसं, जस्त, तांबं, सोवं अशा धातूंच्या एकत्रिकरणातून बनते. जगात असे काही देश आहेत, जिथं चांदी अधिक प्रमाणात आढळते. कोणत्या देशात आहेत किती चांदीचे साठे?
संपूर्ण जगात चांदीचं सर्वाधिक उत्पादन घेणारा देश आहे मेक्सिको आणि त्यमागोमाग नाव येतं ते म्हणजे चीनचं. मेक्सिकोनं 2024 मध्ये 6300 मेट्रिक टन चांदीचं उत्पादन घेतलं.