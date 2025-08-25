English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Birthday Celebration ची सुरुवात कधीपासून झाली? जगात कोणाचा वाढदिवस सर्वात पहिल्यांदा साजरा झाला होता?

Birthday Celebration.... बर्थडे पार्टी, मित्रमंडळी, कल्ला हेच सारं चित्र वाढदिवस साजरा करायचा म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतं. पण, यामागे असणारा रंजक इतिहास तुम्हाला माहितीये?   

सायली पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 03:55 PM IST
did you know who celebrated first time birthday

Birthday Celebration : वाढदिवस... प्रत्येकाच्याच जीवनात हा दिवस इतका खास असतो, की प्रत्येकजण आपआपल्या परिनं हा दिवस साजरा करतात. काहीजण दणक्यात पार्टी देतात तर, काही मंडळी थोडक्यात हा दिवस साजरा करतात. वाढदिवस म्हटला की केक आला, त्यावर असणारी मेणबत्ती आली. मेणबत्ती विझवताना एखादी इच्छा मागून त्यावर फुंकर मारत केक कापणं आणि मग आपल्या माणसांनी वाढदिवस असणाऱ्या व्यक्तीला मनापासून शुभेच्छा देणं, असंच बर्थडे पार्टीचं चित्र असतं. 

अनेकांच्या मते केक कापणं, मेणबत्ती विझवणं या पाश्चिमात्य संकल्पना आहेत. पण, त्यांनाही एक इतिहास आहे हे माहितीये का? जगभरात सर्वात पहिलं बर्थडे सेलिब्रेशन कुठे आणि कधी झालेलं माहितीये? वाढदिवस लहानांचा असो किंवा मग मोठ्या माणसांचा... तो अतिशय चांगल्या पद्धतीनं साजरा करण्यावर अनेकांचाच भर असतो. 

मेणबत्तीची प्रथा कुठून आली? 

वाढदिवसाच्या निमित्तानं केकवर लावण्यात आलेल्या मेणबत्या फुंकर मारून विझवणं ही परंपरा प्राचीन ग्रीसमधून आल्याचं म्हटलं जातं. गतकाळात मेणबत्ती घेऊन लोक ग्रीक देवापाशी जात आणि तिथं मेणबत्तीच्याच माध्यमातून ग्रीक देवतांची आकृती साकारत. यानंतर मेणबत्ती विझवली जात असे आणि या विझलेल्या मेणबत्तीचा धूर इतरत्र पसरत असे. 

मध्यकालीन परंपरा... 

वाढदिवसाच्या निमित्तानं केक कापणं आणि मेणबत्ती विझवण्याची सुरुवात मध्यकालीन जर्मनीतून सुरू झाली असं म्हटलं जातं. 1746 मध्ये पहिल्यांदाच मेणबत्ती विझवून वाढदिवस साजरा करण्यात आला होता. समाजसुधारक जिंजोनडॉर्फ यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं ही संकल्पना प्रथमत: अंमलात आणली गेली. त्या काळात जर्मनीमध्ये लहान मुलांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी एका खास समारंभाचं आयोजन केलं जात असे. 

हेसुद्धा वाचा : थरारक! 80 मिनिटं, अंतराळातील एक भीषण अपघात आणि एकमेव महिला अंतराळवीराची घरवापसी... 

या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान केकवर मेणबत्त्या लावल्या जात आणि त्या पूर्ण दिवस पेटत्या ठेवत आणि सायंकाळी मनातील इच्छा मागून त्या विझवल्या जात. यामागे अशी धारणा होती की, मेणबत्ती विझवल्यानं त्यातून निघणारा धूर वरच्या दिशेनं स्वर्गात जाऊन देवापर्यंत त्यामाध्यमातून आपल्या इच्छा पोहोचवतो. आहे की नाही वाढदिवसामागची ही रंजक कहाणी? 

