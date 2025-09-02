अख्ख्या गावावर कोसळला डोंगर; 1000 जणांचा मृत्यू, एकचजण वाचला, पण कसा? गूढ कायम...

Disaster Landslide Wipes Out an entire Village : अफगाणिस्तानात (Afghanistan Earthquake) आलेल्या महाभयंकर भूकंपानं देशाचा बहुतांश भाग उध्वस्त केलेला असताना यापूर्वी घडलेली घटना समोर आल्यानं आता या नैसर्गिक आपत्तीनं संपूर्ण जगाला हादरवलं आहे. या आपत्तीमध्ये तब्बल 1000 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती वृत्तसंस्थामार्फत समोर आली आहे. सूदानमध्ये घडलेल्या भूस्खलनामध्ये हजारोंचा मृत्यू ओढावला असून हे सर्व नागरिक एकाच गावातील रहिवासी होते. (Sudan Landslide)
सुदान लिबरेशन आर्मीनं दिलेल्या माहितीनुसार पश्चिमी सुदानमधील मार्रा पर्वतीय क्षेत्रात वसलेलं एक संपूर्ण गाव भूस्खलनामुळं उध्वस्त झालं. या गावातून फक्त एकाच व्यक्तीचा जीव वाचा असून, ही व्यक्ती चमत्कारिकरित्या वाचली असं अनेकांतं मत. सुदानमधील या भूस्खलनाती तीव्रता आणि मृतांचा आकडा पाहता अनेकांनीच या दुर्घटनेचा उल्लेख जगातील सर्वात मोठं भूस्खलन म्हणून केलं आहे.
अब्देलवाहिद मोहम्मद नूर यांच्या नेतृत्त्वातील एका समुहाच्या माहितीनुसार 31 ऑगस्ट रोजी झालेल्या तुफान पावसानंतर इथं भूस्खलनाच्या घटना वाढल्या आणि एक प्रचंड भूस्खलन इथं झालं, ज्यामध्ये संपूर्ण गावच जमीनदोस्त झालं. अफगाणिस्तानमध्ये भूकंप येण्यापूर्वी हे भूस्खलन झालं. ज्यानंतर इथं माजलेला हाहाकार पाहता दारफूर क्षेत्रातील या भागात झालेली हानी इतकी मोठी आहे की स्थानीक नेतृत्त्वांकडून संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय मदच संस्थांना ढिगाऱ्याखालून मृतदेह काढण्यासाठी मदतीची साद घातली आहे. मृतांमध्ये मोठ्या संख्येनं महिला आणि लहान मुलांचा समावेश असल्याचं प्राथमिक माहितीतून समोर येत आहे.
كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.
الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe
सद्यस्थितीला उत्तरी दारफूर राज्यामध्ये सुदानी सैन्य आणि अर्धसैन्यदरामध्ये सुरू असणाऱ्या युद्धापासून बचावासाठी अनेक नागरिकांनी मार्रा पर्वतक्षेत्रामध्ये शरण घेतली होती. इथं अन्नपाणी आणि वैद्यकीय सुविधांअंभावी नागरिकांना बऱ्याच आव्हानांचा सामनाही करावा लागत होता. मागील दोन वर्षांमध्ये सुदानमधील घडामोडी पाहता इथं सुरु असणाऱ्या देशांतर्गत युद्धाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होत असून, जनतेती मोठी उपासमार होत आहे. अनेकांचा भूकबळी जात आहे. कैक नागरिक इथं बेघर झाले आहेत. त्यातच झालेल्या या भूस्खलनामुळं सुदानमध्ये संकटांचा आणखी एक डोंगर कोसळला आहे.
सुदानमधील भूस्खलनाची घटना काय आहे?
31 ऑगस्ट 2025 रोजी पश्चिम सुदानमधील मार्रा पर्वत क्षेत्रातील तारासिन गावात तुफान पावसानंतर झालेल्या प्रचंड भूस्खलनामुळे संपूर्ण गाव उध्वस्त झाले. सुदान लिबरेशन मूव्हमेंट/आर्मी (SLM/A) नुसार, या आपत्तीत अंदाजे 1,000 नागरिकांचा मृत्यू झाला
भूस्खलनाला कारण काय?
मार्रा पर्वत क्षेत्रात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन झाले. या भागात सुदानच्या सर्वात उंच पर्वतरांग आहे, आणि अतिवृष्टीमुळे डोंगरावरील माती आणि दगड खचून गावावर कोसळले, ज्यामुळे गाव पूर्णपणे नष्ट झाले.
या भागातील नागरिकांचे हाल का झाले?
उत्तरी दारफूर राज्यात सुदानी सैन्य आणि रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) यांच्यातील चालू असलेल्या गृहयुद्धामुळे अनेक नागरिकांनी मार्रा पर्वत क्षेत्रात आश्रय घेतला होता.