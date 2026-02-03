English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
27 कोटी देतो, नवऱ्याला सोडून दे अन्...; बॉसची महिला कर्मचाऱ्याला ऑफर! हॉटेल रुम बुक करुन..

Shocking Love Affair In Office: ऑफिसमध्ये जोड्या जुळ्याच्या अनेक बातम्या तुम्ही ऐकल्या असतील किंवा अशी जोडपी पाहिलीही असतील. मात्र सध्या एक अत्यंत विचित्र प्रकरण जगभरामध्ये चर्चेत असून यामध्ये एका बॉसनेच त्याच्या महिला कर्मचाऱ्याचा घटस्फोट घडवून आणल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 3, 2026, 08:27 AM IST
कोर्टात प्रकरण पोहचल्यानंतर समोर आला तपशील (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Shocking Love Affair In Office: आतापर्यंत तुम्ही ऑफिसमधील प्रेमसंबंध, विवाहबाह्य प्रेमसंबंधांबद्दल ऐकलं किंवा वाचलं असेल. काहींनी तर प्रत्यक्षात ऑफिसमध्ये असे संबंध असल्याच्या गप्पाही ऐकल्या असतील. मात्र सध्या एक अत्यंत विचित्र प्रकरण सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या प्रकरणात एका श्रीमंत व्यक्तीने तिच्या कंपनीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला आर्थिक आमिष दाखवून नवऱ्यापासून विभक्त होण्याची ऑफर दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता हे आर्थिक आमिष किती असा तुम्हाल प्रश्न पडला असेल तर जाणून आश्चर्य वाटेल पण या महिलेला नवऱ्यापासून विभक्त होण्यासाठी तिच्या बॉसने तब्बल 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 27 कोटी रुपये देऊ केले. आता यासंदर्भात या महिलेचा पतीला समजल्यानंतर त्याने कोर्टात पत्नीच्या बॉसविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. हा मालक आहे कोण? त्या महिला कर्मचाऱ्यांने ही ऑफर मिळाल्यावर केलं काय? नेमकं इथं घडलंय काय ते पाहूयात...

कोण आहे हा बॉस आणि ती महिला?

'रियल ब्रोकरेज' कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तामीर पोलेग यांच्यावर हे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तामीर यांनी त्यांच्या कंपनीत काम करणाऱ्या पेज स्टेकलिंग नावाच्या महिलेला कथितरित्या  लाच देण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप केला जात आहे. पेज ही विवाहित असून दोन मुलांची आई आहे. पेज ही मागील काळापासून पोलेगच्या कंपनीमध्ये करते. पेजचा पती मायकल स्टेकलिंगने या प्रकरणामध्ये खटला दाखल केला आहे. या खटल्यातील दाव्यानुसार, पोलेगने पेजला भरपूर पैसे, मालमत्ता आणि आलिशान सहलींची ऑफर दिली. 'डेली मेल'ने या खटल्यासंदर्भातील कागदपत्रांनुसार दिलेल्या माहितीप्रमाणे, पोलेगने माझ्या पत्नीला आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले असून या माध्यमातून माझा संसार आणि लग्न मोडल्याचा आरोप मायकल स्टेकलिंगने केला आहे. दरम्यान, दुसरीकडे पेजने 'डेली मेल'ला दिलेल्या माहितीनुसार, तिचा घटस्फोट झाला आहे. 

..म्हणून घटस्फोट घेतला; पेजचा दावा

"खासगी कारणांमुळे माझं वैवाहिक आयुष्य संपुष्टात आलं," असं पेजने घटस्फोटाच्या वृत्ताला दुजोरा देताना म्हटलं आहे. "मात्र या खटल्यात करण्यात आलेले दावे आणि सत्य परिस्थिती फार वेगळी आहे. कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून या खोट्या दावांसदर्भात खुलासा होईलच, असा मला विश्वास आहे," असं पेजने म्हटलं आहे. जोपर्यंत पोलेगने माझ्या पत्नीचा पाठलाग सुरू केला नव्हता तोपर्यंत आम्ही घटस्फोटाचा विचार केला नव्हता, असं मायकेल स्टेकलिंगने तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे. पोलेगने त्याच्या कंपनीच्या शेअर्समधून माझ्या पत्नीला आर्थिक प्रलोभने दाखवल्याचा आरोप मायकेलने केला आहे. 

घर आणि हॉटेलमधील रुम बुकींग

दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांनुसार जानेवारी 2025 मध्ये उथा येथील पार्क सिटीमधील 1.5 दशलक्ष डॉलर्सचं घर पोलेगने पेजच्या नावावर केलं. तसेच जर पेजने पतीला सोडलं, तर तिच्या गरजांची काळजी घेण्याचे आश्वासन पोगेलने दिलं होतं, असंही पेजच्या पतीनं म्हटलं आहे. जानेवारी 2025 च्या सुमारास पोलेग त्याच्या पत्नीपासून वेगळा झाला, तर पेज स्टेकलिंगने फेब्रुवारी 2025 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला.

शेअर्स विकले आणि पैसे फिरवले

या खटल्यात पुढे असाही आरोप करण्यात आला आहे की, पोलेगने 6 लाख डॉलर्स किमतीचे 'रिअल ब्रोकरेज'चे शेअर्स विकले. हे पैसे त्याने पेजच्या नावावर वळवले. यानंतर काही आठवड्यांमध्येच पोलेगने स्वतःसाठी आणि पेज स्टेकलिंगसाठी मियामीमध्ये एक हॉटेल रुम बुक केली होती. मात्र पेजने ही ऑफर स्वीकारली होती की नाही किंवा त्याच्यासोबत मियामीला प्रवास केला होता की नाही हे स्पष्ट करण्यात आळेलं नाही.

तो ईमेल

तक्रारीत असंही म्हटले आहे की फेब्रुवारी 2025 च्या सुरुवातीला पोलेगने पेज स्टेकलिंगला 1.5 दशलक्ष डॉलर्स दोन हप्त्यांमध्ये कसे मिळवायचे याबद्दल ईमेलद्वारे सूचना पाठवल्या होत्या. मी खटल्यात नमूद केलेला ईमेल पेजला पाठवला होता, परंतु तो पेज स्टेकलिंगने मागितलेल्या आर्थिक मदतीसाठी होता, असं पोलेगने 'द डेली मेल'ला सांगितलं.

पेजला वाटायची लग्नाची चिंता

"कोणतीही ऑफर नाही, कोणताही रोमान्य नाही, कोणताही हस्तक्षेप नाही," असे पोलेगने म्हटलं आहे. पोलेगने असाही दावा केला की, पेज स्टेकलिंगने अनेकदा तिच्या लग्नाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती पेज आणि तिच्या पतीमध्ये कोणतेही "खरे प्रेम किंवा आपुलकी" नसल्याचं आपल्याला अनेकदा बोलण्यातून जाणवलं होतं असंही पोलेगने म्हटलं आहे. मायकल स्टेकलिंगने नुकसानभरपाई म्हणून 5 दशलक्ष डॉलर्सची मागणी केली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

