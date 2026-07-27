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₹6200 कोटींची पोटगी... शतकातील सर्वात महागडा घटस्फोट; हे दांपत्य कोण? कोर्टाने एवढी पोटगी कशी काय मान्य केली?

या शतकामधील सर्वाधिक पोटगी असलेला घटस्फोट असा उल्लेख केला जात असलेल्या या खटल्यामध्ये पोटगीची रक्कम तब्बल 2838 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आलेली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 27, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:47 AM IST
₹6200 कोटींची पोटगी... शतकातील सर्वात महागडा घटस्फोट; हे दांपत्य कोण? कोर्टाने एवढी पोटगी कशी काय मान्य केली?
Image Credit: न्यायालयाने पोटगीच्या रक्कमेत कपात केल्यानंतरही इतकी रक्कम शिल्लक (फाइल फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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