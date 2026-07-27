/₹6200 कोटींची पोटगी... शतकातील सर्वात महागडा घटस्फोट; हे दांपत्य कोण? कोर्टाने एवढी पोटगी कशी काय मान्य केली?

घटस्फोट आणि घटस्फोटाच्या खटल्यादरम्यान मागितली जाणारी पोटगीची रक्कम या दोन्ही गोष्टी कायमच चर्चेत असतात. मात्र सध्या चर्चेत असलेलं एक घटस्फोटाचं प्रकरण हे या शतकातील सर्वात मोठी पोटगी असलेलं प्रकरण म्हणून चर्चेत आहे. या प्रकरणामध्ये तब्बल 6200 कोटी रुपयांची पोटगी द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये नुकतीच पोटगीची रक्कम कमी केली असून त्यानंतरही देयक रक्कम ही 6200 कोटी रुपये इतकी आहे. नेमकं हे प्रकरण आहे काय आणि आता त्यात काय झालं आहे जाणून घेऊयात...
'शतकातील सर्वात मोठा घटस्फोट' म्हणजेच Divorce of the Century म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकरणातील पोटगीच्या रक्कमेममध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या घटस्फोटाच्या रकमांपैकी एक असलेल्या या रकमेत दक्षिण कोरियातील एका न्यायालयाने शेकडो दशलक्ष डॉलर्सची कपात केली आहे. मात्र त्यानंतरही द्यावी लागणारी रक्कम खूपच जास्त आहे.
शुक्रवारी, देशाची राजधानी असलेल्या सोल येथील सोल उच्च न्यायालयाने 'एसके ग्रुप'चे अध्यक्ष चे ते-वोन यांना त्यांची पूर्वाश्रमीची पत्नी रो सो-योंग यांना द्याव्या लागणाऱ्या घटस्फोटाच्या रकमेत कपात केली. पोटगीच्या रक्कमेममध्ये कपात करुन 944 अब्ज वॉन (644 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनाप्रमाणे 6200 कोटी रुपये) इतकी निश्चित केली. वॉन हे दक्षिण कोरियन चलन आहे. यापूर्वी 2024 मध्ये ही रक्कम 1.38 ट्रिलियन वॉन (सुमारे 940 दशलक्ष डॉलर्स) इतकी ठरवण्यात आली होती. भारतीय चलनामध्ये ही रक्कम 9038 कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजेच पोटगीची रक्कम आता तब्बल 2838 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे.
पोटगीच्या रक्कमेतील कपात ही सुधारणा एका महत्त्वाच्या कायदेशीर बदलावर आधारित असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पूर्वीच्या निकालात, रो यांचे वडील आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष रो ते-वू यांच्याशी संबंधित 30 अब्ज वॉन इतका बेकायदेशीर किंवा गुप्त निधी हा दांपत्याच्या संपत्तीतील रो यांचा वाटा मानला गेला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा तर्क फेटाळून लावला. हा निधी बहुधा बेकायदेशीर लाचखोरीतून आला असावा आणि त्यामुळे वैवाहिक मालमत्तेमध्ये त्याचा समावेश केला जाऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
2838 कोटी रुपयांनी कपात करूनही, पोटगीची रक्कम प्रचंड आहे. न्यायालयाने निर्णय दिला की, रो या दांपत्याच्या वैवाहिक मालमत्तेपैकी एक-तृतीयंश रकमेस पात्र आहेत; यात त्यांचे आर्थिक आणि बिगर-आर्थिक (घरगुती) योगदान विचारात घेण्यात आले आहे. "विवाहित असताना प्रतिवादीच्या (चे ते-वोन) व्यवस्थापकीय कार्यामुळे त्यांच्या समभागांच्या (शेअर्स) मालकीत मोठी वाढ झाली. पत्नीने (रो सो-योंग) घर सांभाळणे, मुलांचे संगोपन आणि एसके ग्रुपशी संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील सहभाग यांद्वारे या वाढीत योगदान दिले आहे," असं न्यायालयाने नमूद करत संपत्तीवर पत्नीचाही हक्क असल्याचं म्हटलं आहे.
'फायनान्शियल टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, 65 वर्षीय चे ते-वोन हे एसके ग्रुपचे प्रमुख आहेत. या समूहाच्या 'एसके हायनिक्स' (SK hynix) या महत्त्वाच्या युनिटने 'नेव्हिडिया' (Nvidia) सारख्या एआय (AI) कंपन्यांच्या मागणीमुळे प्रचंड प्रगती केली आहे. समूहातील त्यांच्या हिश्श्याचे मूल्य आता सुमारे 5.5 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. 2015 मध्ये, जेव्हा त्यांनी दुसऱ्या महिलेपासून आपल्याला मूल असल्याचे जाहीरपणे कबूल केले होते, तेव्हापासून त्यांच्या शेअर्सचे मूल्य तिप्पट झाले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, संपत्तीची विभागणी ठरवताना त्यांनी मूल्यांमधील या मोठ्या वाढीचा विचार केला.
चे आणि रो यांचा विवाह 1988 मध्ये राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या 'ब्लू हाऊस'मध्ये झाला होता आणि त्यांना तीन मुले आहेत. जरी ते अनेक वर्षे वेगळे राहत होते. 2017 मध्ये चे यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर कायदेशीर लढाईला अधिकृतपणे सुरुवात झाली. 2022 पासून हा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. दीर्घकाळ चाललेली आणि अत्यंत गुंतागुंतीची घटस्फोटाची प्रक्रिया आता पूर्णत्वाच्या मार्गाकडे असली तरी हा अंतिम निकाल नाही.
स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी 'शतकातील सर्वात मोठा घटस्फोट' असा उल्लेख केलेलं हे प्रकरण जागतिक स्तरावर चर्चेत आहे. एका टप्प्यावर या प्रकरणातील पोटगीची रक्कम 1 अब्ज डॉलर्सहून ही अधिक झाली होती. विशेष म्हणजे सध्या देण्यात आलेला सुधारित निकाल अंतिम नसून दोन्हीपैकी कोणताही पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने चे यांना रो यांना पोटगीपोटी 2 अब्ज वॉन देण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. जर दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूने पुन्हा न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला, तर हे प्रकरण अधिक लांबणार.