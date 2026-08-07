/DNA चाचणी अन् 37 वर्षांनंतर उघड झालं धक्कादायक सत्य; रुग्णालयाच्या एका चुकीमुळे दोन कुटुंबांचे आयुष्य बदलले

एका रुग्णालयातील निष्काळजीपणामुळे जन्मानंतर दोन नवजात मुलींची अदलाबदल झाली आणि तब्बल 37 वर्षांनंतर डीएनए चाचणीत हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे, दोन्ही मुलींचे खरे कुटुंब एकमेकांपासून अवघ्या 4 किलोमीटर अंतरावर राहत होते, तरीही इतकी वर्षे त्यांना या सत्याची कल्पनाही नव्हती.
ही घटना चीनमधील हुबेई प्रांतातील आहे. दोन्ही मुलींचा जन्म एकाच रुग्णालयात जवळपास एकाच वेळी झाला होता. मात्र, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नवजात बाळांची अदलाबदल झाली आणि दोन्ही कुटुंबांनी दुसऱ्याच मुलीला स्वतःची समजून वाढवले. काळाच्या ओघात दोघीही मोठ्या झाल्या, शिक्षण पूर्ण केले, नोकरीला लागल्या आणि नंतर स्वतःचे संसारही थाटले. जवळपास चार दशकांपर्यंत कोणालाही या चुकीची कल्पना आली नाही.
एका महिलेच्या मनात तिच्या कुटुंबाबाबत काही शंका निर्माण झाल्यानंतर तिने डीएनए चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला. चाचणीचा अहवाल पाहून तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. अहवालात स्पष्ट झाले की, ज्या आई-वडिलांना ती जन्मदाते समजत होती, ते तिचे जैविक पालक नव्हते. त्यानंतर दुसऱ्या महिलेचीही डीएनए चाचणी करण्यात आली आणि त्यातून जन्मावेळी दोन्ही मुलींची अदलाबदल झाल्याचे स्पष्ट झाले.
सत्य समोर आल्यानंतर दोन्ही कुटुंबांची पहिली भेट अत्यंत भावनिक ठरली. जन्मदात्या आईने आपल्या मुलीला पाहताच अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. दुसरीकडे, ज्या आई-वडिलांनी 37 वर्षे प्रेमाने मुलींना वाढवले, त्यांच्यासाठीही हा मोठा मानसिक धक्का होता. दोन्ही महिलांच्या मनातही आनंद आणि वेदना अशा दोन्ही भावना होत्या. एका बाजूला जन्मदाते आई-वडील सापडल्याचा आनंद होता, तर दुसऱ्या बाजूला आयुष्यभर साथ देणाऱ्या पालकांपासून दूर जाण्याची भावना होती.
या घटनेतील सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे दोन्ही कुटुंबे अनेक वर्षे अवघ्या 4 किलोमीटरच्या अंतरावर राहत होती. कदाचित ते एकाच परिसरात, बाजारात किंवा रस्त्यावर अनेकदा एकमेकांच्या जवळून गेले असतील, पण त्यांना कधीच हे कळले नाही की त्यांची खरी मुलगी किंवा आई इतकी जवळ आहे.
सत्य समोर आल्यानंतर दोन्ही महिलांनी स्पष्ट केले की, ज्या आई-वडिलांनी त्यांना जन्मापासून प्रेमाने वाढवले, त्यांच्याशी असलेले नाते कधीच तुटणार नाही. त्यांनी सांगितले की, जन्म देणारे पालक हे त्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाचे आहेतच, पण ज्यांनी बालपणापासून प्रत्येक टप्प्यावर साथ दिली, त्यांचे स्थानही तितकेच अमूल्य आहे. त्यामुळे आता त्या दोन्ही कुटुंबांशी नाते जपण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
ही घटना केवळ दोन महिलांच्या आयुष्याशी संबंधित नाही, तर रुग्णालयातील निष्काळजीपणाचे गंभीर परिणाम किती दूरगामी असू शकतात, याचेही तीव्र उदाहरण आहे. जन्माच्या वेळी झालेल्या एका चुकीमुळे दोन कुटुंबांना त्यांच्या मुलींसोबतचे बालपण गमवावे लागले. जरी 37 वर्षांनंतर सत्य समोर आले असले, तरी गेलेली वर्षे आणि हरवलेले क्षण कधीच परत मिळू शकत नाहीत.