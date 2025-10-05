कॅन्सर ऑपरेशन करताना डॉक्टरांकडून मोठी चूक; रुग्णाचा प्राइव्हेट पार्ट..., रिपोर्टमधून सर्वांना बसला धक्का

Viral News : वैद्यकीय इतिहासात अनेक असे केस असतात, जी कायम लक्षात राहतात. डॉक्टर हे रुग्णांसाठी देवमाणूस असतात, कारण अनेक गुंतागुंतीचे आणि गंभीर आजारावर उपचार करुन ते रुग्णांचे जीव वाचवतात. पण अनेक वेळा डॉक्टरच्या एका चुकीने रुग्णाच्या आयुष्याला कलाटणी मिळते. सध्या सोशल मीडियावर एका कॅन्सर रुग्णाच प्रकरण समोर आलं आहे. या कॅन्सर रुग्णाला डॉक्टरच्या एका चुकीची सर्वात मोठी शिक्षा आयुष्यभर भोगावे लागणार आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण पाहूयात. (Doctor makes big mistake during cancer operation Patient private part report shocks everyone viral news in marathi)
अमेरिकेतील टेक्सासमधील या धक्कादायक केसची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. इथे राहणारा हर्शेल रॉल्स याला मूत्राशयाचा कर्करोग झाला होता. त्याच्यावर कर्करोगावर उपचार सुरु होता. त्याला डॉक्टरांनी कर्करोगासाठी ऑपरेश करावे लागेल असं सांगितलं. त्यामुळे ऑपरेशन करायचं ठरवण्यात आले. त्याला ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यात आले, ऑपरेशन झाल्यानंतर त्याला रुममध्ये शिफ्ट करण्यात आलं. तो शुद्धीवर आल्यानंतर बायकोने जे काही सांगितलं त्यानंतर त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्याची पत्नी थेल्मा हिने हर्शेलचा हात हातात घेतला आणि म्हटलं, डिअर तुझ्या कर्करोग आता राहिला नाही, पण...हो त्या एका पणमुळे त्याच्या हृदयाचे ठोके चुकले आणि तो पुरता हादरुन गेला. कारण तिने सांगितलं की, ऑपरेशनवेळी डॉक्टरांनी तुझं प्रायव्हेट पार्ट काढून टाकलं आहे. हे ऐकून रॉल्सला राग अनावर झाला.
रॉल्स आणि त्यांच्या पत्नीने आरोप केला की, डॉक्टरांनी त्यांना कधीही सांगितलं नाही की ऑपरेशन दरम्यान अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. थेलेमा यांनी असा युक्तिवाद केला की ते किमान त्यांना सांगू शकले असते की ही शक्यता आहे. त्यांनी आधीच माहितीपूर्ण निर्णय घेतला असता.
सर्जनने असा दावा केला की, त्यांना कर्करोग लिंगात पसरल्याचा संशय होता, म्हणून त्यांनी ताबडतोब हे कठोर पाऊल उचललं. पण, पॅथॉलॉजी अहवालात लिंगाचे ऊतक पूर्णपणे कर्करोगमुक्त असल्याचं उघड झालं तेव्हा सत्य बाहेर आलं. या प्रकरणात निष्काळजीपणाचा आरोप असलेल्या दोन डॉक्टरांनी - जॉन एस. ड्रायडेन आणि फरीद खौरी - कोणतीही चूक नसल्याचे स्पष्टपणे नाकारलंय. डॉक्टरांचे वकील जोएल स्टीड यांनी दावा केला की, जर कर्करोग मूत्राशयातून पसरला तर त्याचे लिंग काढून टाकावे लागू शकते असे रॉल्सना आधीच सांगण्यात आलं हतं.
स्टीड म्हणाले की शस्त्रक्रियेदरम्यान दोन्ही डॉक्टरांना असे ऊती आढळल्या ज्यावरून असे सूचित होते की, कर्करोग मूत्राशयातून मूत्रमार्गात पसरला आहे. म्हणून, त्यांनी रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी लिंग काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. रॉल्सने वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी क्लिनिक ऑफ नॉर्थ टेक्सासवर खटला दाखल केला. 2003 मध्ये खटल्यापूर्वीच हा खटला न्यायालयाबाहेर निकाली काढण्यात आला. हा खटला अजूनही वैद्यकीय निष्काळजीपणा आणि रुग्णाच्या संमतीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
1: हे प्रकरण कशाबाबत आहे?
उत्तर: अमेरिकेतील टेक्सासमधील हे धक्कादायक वैद्यकीय निष्काळजीपणा प्रकरण आहे. मूत्राशयाच्या कर्करोगावर उपचार करत असताना रुग्ण हर्शेल रॉल्स यांचे लिंग काढून टाकण्यात आले, जे त्यांना आधीच सांगितले गेले नव्हते. हे प्रकरण रुग्णाच्या संमती आणि डॉक्टरांच्या जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
2: रुग्णाचे नाव आणि त्याचा आजार काय होता?
उत्तर: रुग्णाचे नाव हर्शेल रॉल्स आहे. त्याला मूत्राशयाचा कर्करोग (bladder cancer) झाला होता. डॉक्टरांनी कर्करोगावर शस्त्रक्रिया (surgery) सुचवली आणि ती करण्यात आली.
3: ऑपरेशननंतर रुग्णाला काय कळाले?
उत्तर: शुद्धीवर आल्यानंतर रॉल्स यांची पत्नी थेल्मा यांनी त्यांना सांगितले की, कर्करोग काढून टाकला आहे, पण ऑपरेशनदरम्यान डॉक्टरांनी त्यांचे लिंग (private part) काढून टाकले आहे. हे ऐकून रॉल्स यांना धक्का बसला आणि राग अनावर झाला.