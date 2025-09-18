Viral News : 'तुमचा मुलगा वाचणार नाही,' डॉक्टरांनी टेकले हात, पण आईने फक्त Google च्या आधारे वाचवले प्राण

Viral News : स्त्री ही आपल्या कुटुंबाला वाचविण्यासाठी कुठल्याही संकटाला तोंड देते. जेव्हा तिच्यासमोर नवरा किंवा मुलं संकटात असतं, तेव्हा ती कुठलीही सीमा पार करुन त्यांना त्या संकटातून बाहेर काढते. जेव्हा आपल्या लेकराला काही होतं तेव्हा आई कासावीस होते. अशातच एका आई आणि लेकीची ही स्टोरी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. आईच्या त्या एका कृतीमुळे तिने आपल्या लेकाचे प्राण वाचवले आहेत. झालं असं की, अमेरिकेतील लुब्बॉसमधील सहा वर्षांच्या विटन डॅनियलची तब्येत खराब झाली. त्याने आईला सांगितलं की, त्याचं डोकं दुखतंय आणि चक्कर येत आहे. एवढंच नाही तर चालणं, बोलणं अगदी श्वास घ्यायला पण त्याला त्रास होतोय. आई घाबरली आणि तिने लगेचच त्याला डॉक्टरांकडे नेलं. डॉक्टरांनी त्याची तपासणी केली असता, त्याला फ्लू झाला आहे असं सांगितलं.
लेकाची परिस्थिती पाहून आईला चैन पडत नव्हता. म्हणून विटनची आई केसी डॅनियलने गुगलवर सर्च करायला सुरुवात केली. त्याला असलेले लक्षणं तिने गुगलवर टाकले आणि त्या सर्चमध्ये जे काही समोर आले ते अतिशय धक्कादायक होतं. तिच्या पायाखालची जमीन सरकली.
न्यूयॉर्क पोस्टमधील एका रिपोर्टनुसार, विटनची तब्येत बिघडल्याने रुग्णालयात त्याला नेलं खरं पण डॉक्टरांनी त्याला फ्लू असल्याचं सांगितलं. पण 24 तासांत त्याची प्रकृती खालावली. हळूहळू, विटनला श्वास घेण्यास, बोलण्यास आणि चालण्यास त्रास व्हायला लागला. एवढंच नाही तर तो काही वेळातच बेशुद्धही पडला. आता आईची काळजी आणि भीती वाढली. डॉक्टरांनी ताबडतोब त्याला इंट्युबेट केलं आणि टेस्ट करायला सुरुवात केली, ज्यामध्ये फ्लूपेक्षाही गंभीर आजार असल्याच समोर आलं. तिला जी लक्षणं होती ती कॅव्हर्नस मालफॉर्मेशन किंवा कॅव्हर्नोमा या आजाराची होती.
500 पैकी फक्त एकालाच हा आजार होतो. अलायन्स टू क्युअरच्या मते, अनेक रुग्णांना कधीच या आजाराचे लक्षणं दिसून येत नाहीत. कॅव्हर्नोमाच्या लक्षणांमध्ये रक्तस्त्राव होणे, डोकेदुखी, अशक्तपणा आणि दृष्टी समस्या होतात. तर 20 टक्के रुग्णांमध्ये हा आजार जेनेटिक असतो असं डॉक्टर सांगतात. डॉक्टरांनी विटनची आई केसी डॅनियल यांना उपचारांच्या दुष्परिणामांबद्दल इशारा दिला होता. जरी विटन जिवंत राहिला तरी तो कधीही चालू शकणार नव्हता. आयुष्यभर व्हेंटिलेटर आणि फीडिंग ट्यूबवर त्याला राहवे लागणार आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, त्याच्या आजारपणापूर्वी फक्त दोन आठवड्यांपूर्वी, विटनला त्याच्या बेसबॉल संघातील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून सन्मानित करण्यात आलं होतं.
विटनच्या आईने आपल्या लेकाचा जीव वाचविण्यासाठी धडपड सुरु केली. गुगलवर या आजाराबद्दल सर्च करायला सुरुवात केली. या आजाराबद्दल माहिती शोधत असताना, तिला ह्यूस्टनमधील यूटी हेल्थ हॉस्पिटलमधील न्यूरोसर्जन डॉ. जॅक मोरकोस यांचा एक लेख आढळला. डॉ. जॅक्स कॅव्हर्नोमाच्या उपचारात तज्ज्ञ आहेत. केसी यांनी डॉ. मोरकोस यांना ईमेल पाठवला आणि त्यांनी लगेचच त्याचं उत्तर त्यांना पाठवलं. विटनला ह्यूस्टनला घेऊन या असं सांगण्यात आलं.
विटनला एअर अॅम्ब्युलन्सने ह्यूस्टनला घेऊन जाण्यात आलं. जिथे डॉ. मोरकोस आणि बालरोग न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष शाह यांनी चार तासांची सर्जरी करुन त्याचे प्राण वाचवले. काही तासांतच, विटन शुद्धीवर आला आणि स्वतः बोलू आणि श्वास घ्यायला सुरुवात केली. सहा आठवड्यांच्या उपचारानंतर तो बरा झाला. विशेष म्हणजे त्याच्या सातव्या वाढदिवसापूर्वी घरी परतला असून आता तो आता शाळेत जातो आणि बेसबॉलही खेळतो.