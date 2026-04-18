Explained : कोण आहे चांदीचा किंग? सर्वाधिक चांदीचा साठा असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे का?; भारतात कुठे चांदीचा खजिना?

Top Countries with the Most Silver Reserves : सोने आणि चांदीचे भावात दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढ होते आहे. सोनं काय चांदीदेखील सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेली आहे. अक्षय्य तृतीयेला जी रविवारी 19 एप्रिलला असणार आहे. अक्षय्य तृतीया हा दिवस साडेतीन मुहूर्तापैकी एक शुभ दिवस आहे. यादिवशी भारतात सोनं आणि चांदी खरेदी करण्याची परंपरा आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या आदल्या दिवशी 18 एप्रिल 2026 रोजी भारतात चांदीचे दर Goodreturns नुसार अंदाजे ₹2,75,000 प्रति किलो गेला आहे. पण तुम्हाला माहितीय का जगात सर्वाधिक चांदी कोणत्या देशाकडे आहे आणि भारतात चांदीचे खजिना आहे का?
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जगात सर्वाधिक चांदीचा साठा हा पेरूमध्ये आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार पेरूकडे 1,40,000 मेट्रिक टन चांदीचा साठा आहे. पेरूमधील हुआरी प्रदेशातील अंतामिन खाण ही जगातील पहिल्या क्रमांकाची खाण आहे. पेरू हा चांदीच्या साम्राज्याचा खरा किंग मानला जातो.
त्यानंतर नंबर येतो, रशियाचा त्यांच्याकडे 92000 टन चांदीचा साठा आहे. रशियामधील सायबेरिया आणि उरल प्रदेशातील खाणींमधील चांदीच्या साठामुळे जागतिक बाजारपेठेत एक महत्त्वाचे स्थान देतो.
यापाठोपाठ नंबर लागतो तो चीनचा...यांच्याकडे 70,000 मेट्रिक टन साठा उपलब्ध आहे. हेनान प्रांतातील यिंग खाण आहे जिथे सर्वाधिक चांदीचे उत्पादक आहे. ताज्या माहितीनुसार चीन सध्या चांदी उत्पादनात झपाट्याने प्रगती करत आहे.
चौथ्या क्रमांकावर आहे पोलंड. सरकारी मालकीची कंपनी केजीएचएम (KGHM) ही पोलंडमधील चांदी आणि तांब्याची प्रमुख उत्पादक म्हणून जगात प्रसिद्ध आहे. पोलंडकडे 61,000 टन चांदीचा साठा आहे. पोलंडमधील बहुतांश चांदी ग्लॉगॉव येथील तांबे शुद्धीकरण कारखान्यात शुद्ध करण्यात येते.
त्यानंतर पाचव्या स्थानी मेक्सिकोचा नंबर लागतो. यांच्याकडे 37,000 टन चांदीचा साठा आहे. झाकाटेकासमधील न्यूमॉन्टची पेनास्क्विटो खाण ही मेक्सिकोमधील दुसरी सर्वात मोठी आणि जगातील पाचवी सर्वात मोठी चांदीची खाण म्हणून प्रसिद्ध आहे.