Explained : कोण आहे चांदीचा किंग? सर्वाधिक चांदीचा साठा असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे का?; भारतात कुठे चांदीचा खजिना?

Top Countries with the Most Silver Reserves : अक्षय्य तृतीयेला सोनं आणि चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये सोनं असो किंवा चांदी सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेली आहे. पण तुम्हाला माहितीय का जगात कोणत्या देशाकडे सर्वाधिक चांदी आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 18, 2026, 03:17 PM IST
Top Countries with the Most Silver Reserves : सोने आणि चांदीचे भावात दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढ होते आहे. सोनं काय चांदीदेखील सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेली आहे. अक्षय्य तृतीयेला जी रविवारी 19 एप्रिलला असणार आहे. अक्षय्य तृतीया हा दिवस साडेतीन मुहूर्तापैकी एक शुभ दिवस आहे. यादिवशी भारतात सोनं आणि चांदी खरेदी करण्याची परंपरा आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या आदल्या दिवशी 18 एप्रिल 2026 रोजी भारतात चांदीचे दर Goodreturns नुसार अंदाजे ₹2,75,000 प्रति किलो गेला आहे. पण तुम्हाला माहितीय का जगात सर्वाधिक चांदी कोणत्या देशाकडे आहे आणि भारतात चांदीचे खजिना आहे का? 

कोण आहे चांदीचा किंग?

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जगात सर्वाधिक चांदीचा साठा हा पेरूमध्ये आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार पेरूकडे 1,40,000 मेट्रिक टन चांदीचा साठा आहे. पेरूमधील हुआरी प्रदेशातील अंतामिन खाण ही जगातील पहिल्या क्रमांकाची खाण आहे. पेरू हा चांदीच्या साम्राज्याचा खरा किंग मानला जातो. 

त्यानंतर नंबर येतो, रशियाचा त्यांच्याकडे 92000 टन चांदीचा साठा आहे. रशियामधील सायबेरिया आणि उरल प्रदेशातील खाणींमधील चांदीच्या साठामुळे जागतिक बाजारपेठेत एक महत्त्वाचे स्थान देतो. 

यापाठोपाठ नंबर लागतो तो चीनचा...यांच्याकडे 70,000 मेट्रिक टन  साठा उपलब्ध आहे. हेनान प्रांतातील यिंग खाण आहे जिथे सर्वाधिक चांदीचे उत्पादक आहे. ताज्या माहितीनुसार चीन सध्या चांदी उत्पादनात झपाट्याने प्रगती करत आहे.

 

चौथ्या क्रमांकावर आहे पोलंड. सरकारी मालकीची कंपनी केजीएचएम (KGHM) ही पोलंडमधील चांदी आणि तांब्याची प्रमुख उत्पादक म्हणून जगात प्रसिद्ध आहे. पोलंडकडे 61,000 टन चांदीचा साठा आहे.  पोलंडमधील बहुतांश चांदी ग्लॉगॉव येथील तांबे शुद्धीकरण कारखान्यात शुद्ध करण्यात येते. 

त्यानंतर पाचव्या स्थानी मेक्सिकोचा नंबर लागतो. यांच्याकडे 37,000 टन चांदीचा साठा आहे. झाकाटेकासमधील न्यूमॉन्टची पेनास्क्विटो खाण ही मेक्सिकोमधील दुसरी सर्वात मोठी आणि जगातील पाचवी सर्वात मोठी चांदीची खाण म्हणून प्रसिद्ध आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

