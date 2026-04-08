  • Marathi News
  • US Iran Ceasefire: पाकिस्तानने खरंच मध्यस्थी केलीये का? पंतप्रधानांच्या त्या पोस्टने वाढला संशय; Draft चा स्क्रीनशॉट व्हायरल

US Iran Ceasefire: पाकिस्तानने खरंच मध्यस्थी केलीये का? पंतप्रधानांच्या 'त्या' पोस्टने वाढला संशय; Draft चा स्क्रीनशॉट व्हायरल

Pakistan PM Draft Meesage Screenshot: सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या स्क्रीनशॉटमध्ये “Draft - Pakistan’s PM Message on X” असा उल्लेख दिसून आला. त्यामुळे या संदेशाच्या विश्वसनीयतेवर आणि त्यामागील प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले.  

उर्वशी खोना | Updated: Apr 8, 2026, 09:07 AM IST
US Iran Ceasefire: पाकिस्तानने खरंच मध्यस्थी केलीये का? पंतप्रधानांच्या 'त्या' पोस्टने वाढला संशय; Draft चा स्क्रीनशॉट व्हायरल

Pakistan PM Draft Meesage Screenshot: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात तात्काळ शस्त्रसंधी झाल्याची घोषणा केली असून, या दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना 10 एप्रिल 2026 रोजी इस्लामाबादमध्ये चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. या चर्चेत दीर्घकालीन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

पाकिस्तानने या संघर्षात मध्यस्थाची भूमिका बजावल्याचा दावा करत, अमेरिका आणि इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्यात आपला वाटा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहबाज शरीफ यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, अमेरिका, इराण आणि त्यांच्या मित्रदेशांनी लेबनॉनसह सर्व ठिकाणी तात्काळ शस्त्रसंधी मान्य केली आहे. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाचे आभार मानले.

दरम्यान, इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेनेही दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीला मान्यता दिली असली, तरी हा युद्धाचा शेवट नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. “आमची बोटं ट्रिगरवरच आहेत; शत्रूकडून कोणतीही चूक झाल्यास कठोर प्रत्युत्तर दिलं जाईल,” असा इशाराही देण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. पाकिस्तानच्या प्रस्तावानंतर त्यांनी इराणवरील संभाव्य हल्ला थांबवण्याचा निर्णय घेतला. विशेषतः, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याच्या अटीवर 14 दिवसांच्या शस्त्रसंधीला मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याआधी ट्रम्प यांनी इराणला इशारा देत “करार न झाल्यास एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होऊ शकते,” असे तीव्र विधान केले होते, ज्यावर अमेरिकेतूनही टीका झाली होती.

मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत वाद निर्माण झाला आहे. 8 एप्रिल रोजी एक्सवर शेअर करण्यात आलेल्या पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या पोस्टवरून वादाला सुरुवात झाली. या पोस्टमध्ये त्यांनी ट्रम्प यांना इराणविषयी दिलेल्या मुदतीत दोन आठवड्यांची वाढ करण्याचे आवाहन केले होते, जेणेकरून राजनैतिक तोडगा निघू शकेल.

या पोस्टच्या एडिट हिस्ट्रीकडे लक्ष वेधले गेले, कारण सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या स्क्रीनशॉटमध्ये “Draft - Pakistan’s PM Message on X” असा उल्लेख दिसून आला. त्यामुळे या संदेशाच्या विश्वसनीयतेवर आणि त्यामागील प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले.

दरम्यान, 6 एप्रिल रोजी पाकिस्तानने अमेरिका–इराण संघर्ष सोडवण्यासाठी दोन टप्प्यांचा प्रस्ताव मांडल्याचेही समोर आले आहे. “इस्लामाबाद अ‍ॅकॉर्ड” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या आराखड्यात तात्काळ शस्त्रसंधी आणि त्यानंतर दीर्घकालीन कराराचा मार्ग मोकळा करण्याचा विचार मांडण्यात आला होता. अंतिम प्रत्यक्ष चर्चा इस्लामाबादमध्ये घेण्याची रूपरेषाही यात होती.

माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांत अमेरिका आणि इराणमधील चर्चेला वेग आला असून, पाकिस्तान मध्यस्थ म्हणून सक्रिय असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अद्याप ठोस राजनैतिक प्रगती झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.

याचवेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू , सौदी अरेबिया आणि यूएईच्या नेतृत्वाने, तसेच अमेरिकेतील काही नेत्यांनी, इराणकडून मोठ्या सवलती मिळाल्याशिवाय कोणताही करार मान्य करू नये, असा दबाव ट्रम्प यांच्यावर आणल्याचेही वृत्त आहे.

शहबाज शरीफ यांनी इराणला ‘गुडविल जेस्चर’ म्हणून होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, मध्यपूर्वेतील सर्व पक्षांनी तात्पुरत्या शस्त्रसंधीचे पालन करावे, असेही त्यांनी नमूद केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान स्वतःला शांतता प्रस्थापक म्हणून सादर करत असला, तरी त्याची भूमिका किती प्रभावी आणि स्वतंत्र आहे, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या चर्चेतून खरोखरच ठोस आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघणार का, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

