/Plane Crash Live Video: हवेत गटांगळ्या खात जमिनीवर आदळलं विमान; क्षणात आगीचा गोळा, अन् पुढच्याच सेकंदाला भस्मसात...

Plane Crash Live Video: दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वादळामुळं झालेला हाहाकार अनेकांच्याच मनात धडकी भरवून गेला. यातही मागील काही दिवसांपासून विमान प्रवासादरम्यान होणारे अपघात, तत्सम परिस्थिती आणि उड्डाणांदरम्यान येणाऱ्या अडचणी यामुळं बऱ्याचजणांच्या मनात विमान प्रवासाबाबत भीती बसली आहे. या भीतीत भर घालणारा एक व्हिडीओ नुकताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. जो पाहणाऱ्यांचं मन विचलित करत आहे.
एमरजन्सी लँडिंगदरम्यान अचानकच क्रॅश होणारं विमान आणि पुढच्याच सेकंदाला होणारा भीषण स्फोट यांमुळं हा काही सेकंदांचा व्हिडीओसुद्धा गोष्टी किती क्षणभंगुर असतात हेच दाखवून देत आहे. भीषण विमान अपघातादरम्यानचा हा व्हिडीओ आहे डॉमिनिकन रिपब्लिकचा. जिथं एक खासगी विमान (Private jet crash) हवेतूनच नियंत्रण गमावून आपात्कालीन लँडिंग करण्याच्या हेतून जमिनीच्या दिशेनं येतं. मात्र, तिथंच ते क्रॅश होऊन पुढच्या क्षणाला आगीच्या गोळ्यात रुपांतरित होतं. अतिशय मोठा स्फोट आणि त्यानंतर सारंकाही भस्मसात.... अशा या काही सेकंदांच्या मात्र तितक्याच थरारक विमान अपघात, वैमानिक आणि सहवैमानिकाचा मृत्यू ओढावला. या घटनेचा Live व्हिडीओ समोर आल्यानं सोशल मीडियावर तो वाऱ्याच्या वेगानं व्हायरल झाला.
काही प्राथमिक अहवाल आणि स्थानिक वृत्तांच्या माहितीनुसार हे खासगी विमान नियमित उड्डाणादरम्यान अपघातग्रस्त झालं. सुरुवातीला सर्व गोष्टी अगदी सामान्य होत्या, मात्र अचानक विमान आकाशात असतानाच वैमानिकानं त्यावरील नियंत्रण गमावलं. व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये ही बाब स्पष्टपणे दिसत असून, विमान हवेतच गटांगळ्या खाऊ लागलं. वैमानिकानं नियंत्रण पुन्हा मिळवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करूनही तो यामध्ये अपयशी ठरला.
वैमानिकाचा विमानावरील ताबा सुटल्यानंतर ते लँडिंगच्या प्रयत्नांदरम्यान जमिनीच्या दिशेनं आलं आणि आदळून एक भयंकर स्फोट झला. या सर्व घटना इतक्या वेगानं झाल्या की, विमानाची फक्त राखच शिल्लक राहिली. काळ्याकुट्ट धुराचे लोट अन् प्रचंड आवाज असंच भीतीदायक चित्र घटनास्थळी पाहायला मिळालं. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर बचाव पथकानं धाव घेतली खरी, मात्र तोपर्यंत वैमानिक आणि सहवैमानिकानं प्राण त्यागले होते.
WATCH: Private jet crashes while emergency landing at La Romana International Airport in Dominican Republic. pic.twitter.com/oiaEIRPjes— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 7, 2026
या विमान अपघाताचा व्हिडीओ घटनास्थळी असणाऱ्या एका व्यक्तीनं आपल्या मोबाील कॅमेरामध्ये कैद केला. प्रथमदर्शनी व्हिडीओ AI आहे का? अशाही चर्चा झाल्या, मात्र ही प्रत्यक्षातील घटना असून आता हाच व्हिडीओ प्रचंड प्रमाणात व्हायरलही होत आहे. अवघ्या चार सेकंदांमध्ये होत्याचं नव्हतं झालं आणि आयुष्याचा शेवट झाला, हे करुण सत्य हा व्हिडीओ दाखवून गेला.