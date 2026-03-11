Trump-Epstein चा टायटॅनिक पोझमधील पुतळा, वॉशिंग्टन डीसीमधील अज्ञात समूहाने उभारली वादग्रस्त कलाकृती

Donald Trump And Jeffrey Epstein Statute: एप्स्टिन फाईल्समध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव समोर आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेसह इतर देशांमध्येही डोनाल्ड ट्रम्प यांना ट्रोल केलं जात आहे. अशात वॉशिंग्टन डीसी मधील एका अनोख्या कलाकृतीने इंटरनेटवर सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. शहरातील नॅशनल मॉल परिसरात जेफ्री एप्स्टिन आणि ट्रम्प यांचा चक्क 'टायटॅनिक'च्या आयकॉनिक पोझमध्ये पुतळा उभारला गेला आहे. या पुतळ्याचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर फारच व्हायरल होत आहे.
वॉशिंग्टनच्या डीसीच्या नॅशनल मॉल परिसरात उभारलेला हा पुतळा काही दिवसांपूर्वी कोणतीही पूर्व सूचना न देता अचानक बनवला गेला आहे. जो सोनेरी रंगाने रंगवला गेला आहे. या पुतळ्याच्या खाली काही माहितीही लिहिली गेली आहे. जवळजवळ 12 फूट उंची असलेल्या या पुतळ्याला 'किंग ऑफ द वर्ल्ड' असे शीर्षक देण्यात आले आहे. हा पुतळा तेथील जेफरसन आणि मॅडिसन ड्राइव्हच्या दरम्यान थर्ड स्ट्रीट एनडब्ल्यू वर उभारला आहे. तर सीक्रेट हँडशेक नावाच्या एका समूहाने ही कलाकृती तयार केली आहे.
Golden Trump–Epstein Statue Unveiled on National Mall
A satirical sculpture depicting Donald Trump and Jeffrey Epstein in a ‘Titanic’-style pose has been installed near the White House, drawing attention and controversy in Washington, DC #WashingtonEye pic.twitter.com/zP2tSuKRn4
— Washington Eye (@washington_EY) March 11, 2026
द वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते, या पुतळ्याच्या खाली लावेल्या फलकांवर एक स्पष्ट संदेश लिहिला गेला आहे. ज्यामधील एका फलकावर ' टायटॅनिक चित्रपटातील जॅक आणि रोज यांच्यातील दुःखद प्रेमकथा आलिशान प्रवास, गोंधळलेल्या पार्ट्या आणि गुप्त नग्न रेखाचित्रांवर आधारित होती. हे स्मारक डोनाल्ड ट्रम्प आणि जेफ्री एप्स्टिन यांच्यातील बंध दर्शवतो, ही मैत्री आलिशान प्रवास, गोंधळलेल्या पार्ट्या आणि गुप्त नग्न रेखाचित्रांवर आधारित असल्याचे दिसून येते' तसेच कॅपिटल इमारतीमध्ये दहा बॅनर लावण्यात आले आहेत. प्रत्येक बॅनरवर ट्रम्प आणि एप्स्टिनचा एकत्रित फोटो आहे, ज्याखाली 'मेक अमेरिका सेफ अगेन' असे लिहिले गेले आहे.
या पुतळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत आहेत. आणि नेटकऱ्यांनी यावर कमेंट्स करत पुन्हा एकदा जेफ्री एप्स्टिनसह डोनाल्ड ट्रम्प यांना ट्रोल केले आहे. 'कला नेहमीच राजकीय तणावाचा आरसा राहिली आहे', 'सीक्रेट हँडशेक सारखे अज्ञात समूह सामान्यतः अधिकृत प्रदर्शनांऐवजी संभाषण निर्माण करण्यासाठी अशाच उत्तेजक प्रतिमांचा वापर करतात.', 'युगा युगाचे जोडपे' अशा काही गंभीर तर काही उपहासात्मक कमेंट्स केल्या आहेत.