Donald Trump : 'इराण नरक बनेल...', जे.डी. व्हान्स यांचा अहवाल मिळताच ट्रम्प यांनी 'होर्मुझ नाकेबंदी'ची केली घोषणा

Donald Trump Truth Social posts : इराणसोबतची वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यानंतर, उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स अमेरिकेत दाखल झाले आहेत. त्यांनी आपला अहवाल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सादर केला आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, चर्चा चांगली झाली, परंतु इराणने आपली आश्वासने पाळली नाहीत. चर्चेदरम्यान काय घडले याचा संपूर्ण तपशील ट्रम्प यांनी दिला आहे. इस्लामाबादमधील शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला उघड इशारा दिला आहे. आपल्या अणुमहत्वाकांक्षा सोडण्यास इराणने दिलेल्या नकाराला प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नौदल नाकेबंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, "जगातील सर्वोत्तम असलेले अमेरिकेचे नौदल, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत प्रवेश करण्याचा किंवा बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला नाकेबंदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल," असे ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर लिहिले.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील बैठकीनंतर, ट्रम्प यांनी ट्रुथसोशलवर एक विस्तृत पोस्ट शेअर करून इराणवर जोरदार टीका केली. ट्रम्प यांनी लिहिले, "इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याचे वचन दिले होते, परंतु जाणीवपूर्वक ते वचन पाळले नाही." ट्रम्प यांनी पुढे लिहिले, "ते म्हणतात की त्यांनी पाण्यात सुरुंग पेरले, पण त्यांचे संपूर्ण नौदल आणि त्यांची बहुतेक सुरुंग पेरणारी जहाजे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. कदाचित त्यांनी तसे केले असेल, पण कोणताही जहाजमालक असा धोका का पत्करेल?"
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मान्य केले की पाकिस्तानमधील दीर्घ चर्चा चांगली झाली आणि बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झाले, परंतु इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाच्या मुद्द्यावरून माघार घेण्यास नकार दिला. ट्रम्प यांनी त्या पोस्टमध्ये इराणला इशारा देत लिहिले की, 'जो कोणी इराणी आमच्यावर किंवा शांततापूर्ण जहाजांवर गोळीबार करेल, त्याला नष्ट केले जाईल.'
पाकिस्तानमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स इराणसोबत कोणताही करार न करता पाकिस्तानहून परतले आहेत. "आम्ही येथून एक अतिशय सरळ प्रस्ताव घेऊन परत येत आहोत - परस्पर सामंजस्य साधण्याचा हा आमचा अंतिम आणि सर्वोत्तम प्रस्ताव आहे. इराणी तो स्वीकारतात की नाही ते पाहू," असे जेडी व्हान्स यांनी पत्रकारांना सांगितले.
President Trump on Truth Social: So, there you have it, the meeting went well, most points were agreed to, but the only point that really mattered, NUCLEAR, was not.
