Donald Trump Attack : इराणचा गोळीबाराशी संबंध? डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, 'आपल्याला बरेच काही...'

Donald Trump Attack : अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून संघर्ष सुरू आहे. इराण आणि अमेरिकेतली शांतता चर्चेची दुसरी बैठक रद्द झाली. तरदुसरीकडे अमेरिकेत राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या डिनर पार्टीत गोळीबाराची घटना घडली. त्यामुळे इराणचा गोळीबाराशी काही संबंध आहे का, याबद्दल खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा खुलासा केला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गोळीबाराच्या घटनेनंतर मिडिया समोर येत त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी हल्लेखोराबद्दल आणि इराणचा गोळीबाराशी संबंध आहे की नाही याचा मोठा खुलासा केला आहे. ट्रम्प यांनी सांगितलं की, घटनेच्या आमच्यासोबत इथे आणि परदेशात खूप चांगले व्यावसायिक काम करत आहेत. मला वाटते की तो एकटाच होता, तो एक वेडा माणूस आहे. हे वेडे लोक आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. हा त्याचा दुसरा प्रयत्न होता. तुम्हाला माहीत आहेच की, तो जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. कारण जर तुम्ही त्यांना बाहेर सोडलं, तर ते कदाचित दुसऱ्या कोणासोबत पुन्हा प्रयत्न करतील. ते विकृत लोक आहेत, पण तुम्हाला त्यांच्याबद्दल लवकरच बरेच काही कळेल."
डीसीमधील व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनरमध्ये झालेला गोळीबार हा हल्ला तुमच्यावर होता का? असे विचारले असता, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, "होय, मला तसं वाटतं. हे लोक वेडे आहेत. काही सांगता येत नाही. ते माझ्यापासून खूप दूर होते. मला अनेक गोष्टी सांभाळायच्या होत्या. आमच्याकडे सर्वत्र संसाधने होती, टेबलवरही संसाधने होती. कोणास ठाऊक? पण खोलीभर आमचे लोक होते. तो खरोखरच संरक्षणाची पहिली फळी होता, आणि त्यांनी त्याला पकडले. त्यांनी खरोखरच उत्तम काम केलं."
डीसीमधील व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनरमध्ये गोळीबारा आणि हल्लेखोराचा इराणशी काही संबंध होता का, असा प्रश्न अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना विचारण्यात आला. त्यावर ट्रम्प म्हणाले की, "मला तसे वाटत नाही, पण काही सांगता येत नाही. आपल्याला खूप काही कळणार आहे. यावर जगातील सर्वोत्तम लोक काम करत आहेत आणि आपल्याला बरेच काही समजेल."