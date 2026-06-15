/Congratulations to all! US- इराणमधील युद्ध थांबलं, ट्रम्प यांचा एक संदेश अख्ख्या जगानं वाचला; आता पुढचा टप्पा स्वित्झर्लंडमध्ये

US-Iran Peace Deal Latest Updates: गेल्या 4 महिन्यांपासून आखाती देशांमधील संघर्ष आणि अमेरिका- इराण युद्ध अखेर संपलं आहे. अमेरिका आणि इराणमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शांतता कराराच्या मसुद्यावर दोन्ही बाजूने सहमती झाली असून लवकरच त्यावर स्वाक्षरी होईल अशी घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलीय. सर्वांचं अभिनंदन करणारी पोस्ट करत त्यांनी प्रत्येकाचच लक्ष वेधलं. याशिवाय साऱ्या जगाची इंधनवाहिनी असणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून लवकरच 'टोलमुक्त' प्रवास सुरू होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
युद्धबंदीच्या या प्रक्रियेत मध्यस्ती करणाऱ्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनीसुद्धा त्यासंदर्भातील घोषणा केली. अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांमधील लष्करी अभिनयानांना पूर्णविराम लागणार असून, 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये शांतता करारावर औपचारिक स्वाक्षरी होईल असं म्हटलं जात आहे.
खुद्द अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसुद्धा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून युद्धबंदीसंदर्भातील माहिती देत सशर्त शांतता कराराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचं म्हटलं. यासोबतच येत्या काळात होर्मुझची सामुद्रधुनी जहाजांसाठी खुली करत तिथं अमेरिकेकडून लावण्यात आलेली लष्करी तैनाती हटवण्याचेही आदेश दिले. या शांतता करारामध्ये लेबनॉनसह सर्व मोर्चांवर युद्धबंदी लागू करण्याची अट समाविष्ट होती. दरम्यान, प्राथमिक माहितीनुसार अमेरिकेच्या वतीनं जेडी वेंस 19 जून रोजी इराणसोबच्या शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी जिनिव्हाला जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य शांतता करारावर स्वित्झर्लंडमध्ये स्वाक्षरी होण्याची चर्चा अनेक कारणांमुळे होत असून, मुख्यतः तटस्थता आणि राजनैतिक विश्वासार्हता हे घटक इथं महत्त्वाचे ठरत आहेत. स्वित्झर्लंडने अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमध्ये तटस्थ भूमिका ठेवली आहे. त्यामुळे इथं दोन्ही पक्षांना ते सुरक्षित आणि निष्पक्ष ठिकाण वाटतं.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात थेट संबंध नसतानाही स्वित्झर्लंडने अनेकदा "Protecting Power" म्हणून दोन्ही देशांमधील संदेशांची देवाणघेवाण केली आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना त्यांच्यावर विश्वास आहे. शिवाय जिनिव्हा आणि इतर स्विस शहरांमध्ये उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय बैठका आणि शांतता वाटाघाटींसाठी आवश्यक सुरक्षा, गोपनीयता आणि सुविधा उपलब्ध आहेत ज्या कारणासह इथं शांतता करारावर स्वाक्षरी होऊ शकते.