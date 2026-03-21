अमेरिकेने इराणला दिली तेल विक्रीची परवानगी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होणार?

America Iran Conflict : इराण इस्राईल आणि अमेरिका (Iran Israel America War) यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात तेल संकट निर्माण झालं आहे. याचमुळे सध्या कच्च्या तेलाचे भाव वाढून रेकॉर्ड ब्रेक किंमतीवर पोहोचले आहेत. मात्र नंतर अमेरिकेच्या प्रशासनाने घेतलेल्या नरमाईची भूमिकेनंतर आता कच्च्या तेलाच्या बाबतीत सुद्धा अमेरिकेची नरमाईची भूमिका पाहायला मिळत आहे. आता जगातील तेल संकट लक्षात घेऊन अमेरिकेने एक आश्चर्यकारक निर्णय घेतलाय. ट्रंप प्रशासनाने समुद्रात अडकलेल्या इराणी तेलवाहू जहाजांच्या विक्रीला तात्पुरती परवानगी दिली आहे. यामागील अमेरिकेचा उद्देश जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर करणे हा असून अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होऊ शकतात.
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी एक्सवर पोस्ट करून यासंदर्भात घोषणा केली. स्कॉट बेसेंटने एक्सवर पोस्ट लिहीत म्हटलं की, ट्रेझरी डिपार्टमेंट समुद्रात अडकलेल्या इराणी तेलाच्या विक्रीसाठी अल्प-मुदतीची परवानगी देत आहे. स्कॉट बेसेंट यांनी याला 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' असं म्हंटलं आणि ही राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंम्प यांच्या स्टॅटर्जीचा भाग असल्याचे म्हटले. या मोहिमेअंतर्गत, अमेरिका जागतिक दहशतवादाचा सूत्रधार मानल्या जाणाऱ्या इराणवर आर्थिक आणि लष्करी दबाव वाढवत आहे. शनिवारी सकाळी, ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ११२.२ डॉलर आणि डब्ल्यूटीआय तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९८.२३ डॉलर होती.
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी असं देखील म्हटलं की चीन स्वस्तात इराणच्या तेलाचा स्टॉक करत आहे. आत अडकलेले तेल बाजारात सप्लाय केल्याने 140 मिलियन बॅरल तेल उपलब्ध होईल, जे 10 ते14 दिवसांच्या जागतिक पुरवठ्याइतके आहे. तसेच त्यांनी पुढे म्हटलं की, 'किंमती कमी ठेवण्यासाठी आम्ही तेहरानविरुद्ध इराणी बॅरल्सचा वापर करत आहोत.' होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले करणाऱ्या इराणच्या व्यत्ययाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अमेरिकेकडून देण्यात आलेल्या परवानगी विषयी स्पष्ट करत त्यांनी सांगितलं की, याअंतर्गत फक्त तेवढंच तेल विक्री होऊ शकतं जेवढं समुद्र ट्रांजिटमध्ये आहे. नवीन उत्पादन किंवा खरेदीला दिलेली परवानगी नाही. इराणला आपल्या कमाईपर्यंत पोहोचणे अवघड जाईल. कारण अमेरिका आपली 'मॅक्सिमम प्रेशर' कॅम्पेन सुरु ठेवेल आणि इराणला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेपासून तोडून टाकेल.
ट्रंम्प प्रशासनाने आतापर्यंत अतिरिक्त 440 मिलियन बॅरल तेल बाजारात आणले आहे. ही अमेरिकेतील देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादन हे विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, ट्रम्प यांची ऊर्जापूरक धोरणे अमेरिकेची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करत आहेत आणि इंधनाच्या किमती कमी करत आहेत. कोणताही अल्पकालीन व्यत्यय दीर्घकाळात अमेरिकन लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल.