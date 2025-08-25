English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वर्षभरात ट्रम्प यांचा मृत्यू निश्चित? झालाय 'हा' दुर्धर आजार; व्हाइट हाऊसचं म्हणणं काय?

Donald Trump Health News: ट्रम्प यांना एक दुर्धर आजार झाल्याचं निधान झालं असून त्यांच्या प्रकृतीसंदर्भात जोरदार चर्चा आहे. नेमका त्यांना काय आजार झालाय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 25, 2025, 02:20 PM IST
ट्रम्प यांच्या आरोग्यासंदर्भातील चर्चांना उधाण (प्रातिनिधिक फोटो)

Donald Trump Health News: रेडिट या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर अलीकडेच एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. यामध्ये एका डॉक्टरने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे फक्त सहा ते आठ महिने जगतील असं भाकित केलं होतं. या व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तीने कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर (CHF) आणि क्रॉनिक किडनी डिसीज (CKD) यांचा उल्लेख आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून सोशल मीडियावर त्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे.  अनेकांनी या व्हिडिओमधील व्यक्ती वैद्यकीय डॉक्टर (MD) नसून एक फिजिकल थेरपिस्ट असल्याचे निदर्शनास आणून दिलं आहे. मात्र या व्हिडीओमुळे चर्चेत आलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आरोग्याबद्दलचे हे दावे किती खरे आहेत? चला जाणून घेऊया...

दिशाभूल होण्याचं कारण काय?

काही रेडिट वापरकर्त्यांच्या मते, मूळ व्हिडिओमध्ये बोलणारी व्यक्ती कोण आहे आणि त्याचा हुद्दा काय आहे याबद्दल बोलताना दिसतो. मात्र एडीट केलेल्या व्हिडीओमध्ये हा संदर्भ वगण्यात आला आहे. या दोन व्हिडीओंपैकी खरा कोणता आणि खोटा कोणता हे कळत नसल्याने दर्शकांची दिशाभूल होताना दिसतेय.

ट्रम्प यांना नेमका कोणता आजार आहे?

टिकटॉकवरील एका व्हायरल अफवेमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आयुष्य फक्त चार दिवस आहे असा खोटा दावा करण्यात आला आहे. या अफवेला प्रत्यक्षात कोणताही आधार नाही आणि ती सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. अलीकडेच, ट्रम्प यांना क्रॉनिक व्हेनस इनसफीशियन्सी असल्याचे निदान झाले. या आजारामध्ये पायाच्या खालील भागाला सूज येते.

व्हाइट हाऊसचं म्हणणं काय?

तथापि, व्हाईट हाऊसच्या डॉक्टरांनी ही समस्या 'सौम्य आणि सामान्य' प्रकाराची असल्याचं म्हटलं आहे. विशेषतः वयाची सत्तरी ओलांडलेल्यांमध्ये ही समस्या समान्य असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. 14 जून रोजी 79 वर्षांचे झालेले ट्रम्प यांची तब्येत स्थिर असल्याचे वृत्त आहे. अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांच्या प्रकृतीसंदर्भातील दावा निराधार आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

टीकेची झोड

टीकाकारांनी या पोस्टवर चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल निशाणा साधला आहे. अशा फसव्या पोस्टमागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या एडीटेड व्हिडीओच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि त्यामागील हेतूबद्दल प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट लगेच व्हायरल झाली आहे. एका वापरकर्त्याने उपहासात्मक टीका करताना, "तो दिवस खूप लांब आहे" अन्य एकाने, "डायलिसिस, हो - प्रत्यारोपण, ते राष्ट्राध्यक्ष आहेत हे समजून घ्या, परंतु बहुतेक प्रत्यारोपण वयाच्या सत्तरीनंतर पुढे केले जात नाहीत. आणि, तरीही त्यांची तब्येत वाईट आहे. तर...." असं म्हटलंय.

ट्रम्प यांना झालेला आजार किती गंभीर?

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना क्रॉनिक व्हेनस इनसफीशियन्सी (CVI) चे निदान झाले आहे. हात किंवा पायातील नसा खराब झाल्यावर रक्ताभिसरण होण्यास समस्या निर्माण होते. परिणामी, रक्त हृदयाकडे परत येण्याऐवजी नसांमध्ये जमा होऊ शकते. ज्यामुळे त्या भागात दाब वाढतो आणि सूज येते. शरीरातील नसा योग्यरित्या कार्य करत नाहीत तेव्हा ही समस्या उद्भवते. बहुतेकदा पाय किंवा हातांच्या कार्यावर याचा परिणाम होता.

हात किंवा पायातून रक्त हृदयाकडे परत वाहून नेण्यासाठी नसा जबाबदार असतात. जेव्हा त्या पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नाहीत तेव्हा रक्त अवयवांमध्ये रक्त जमा होऊ शकते. ज्यामुळे सूज, वेदना, धडधडणे, वेदना आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये अल्सर किंवा अगदी अवयव गमावणे यासारखी लक्षणे उद्भवतात. याशिवाय, अलीकडेच, ट्रम्पच्या हातावर असलेल्या पॅचचा फोटो ऑनलाइन व्हायरल झाला आहे. 

ही स्थिती 'कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर' (CHF) म्हणूनही ओळखली जाते.

FAQ

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आरोग्याबाबत कोणता वादग्रस्त व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे?
रेडिटवर एक व्हायरल व्हिडीओ प्रसारित झाला आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्तीने दावा केला की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर (CHF) आणि क्रॉनिक किडनी डिसीज (CKD) असून ते फक्त 6 ते 8 महिने जगतील. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे.

या व्हिडीओमधील दावे किती खरे आहेत?
व्हिडीओतील दावे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. व्हिडीओमधील व्यक्ती वैद्यकीय डॉक्टर (MD) नसून एक फिजिकल थेरपिस्ट आहे. ट्रम्प यांना कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर किंवा क्रॉनिक किडनी डिसीज असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

व्हिडीओमुळे दिशाभूल का झाली?
मूळ व्हिडीओमध्ये बोलणारी व्यक्ती स्वतःला फिजिकल थेरपिस्ट म्हणून ओळखते, परंतु एडिट केलेल्या व्हिडीओमध्ये हा भाग काढून टाकण्यात आला. यामुळे दर्शकांना ही व्यक्ती डॉक्टर आहे असा गैरसमज झाला, ज्याने दिशाभूल झाली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना खरंच कोणता आजार आहे?
व्हाइट हाऊसने जुलै 2025 मध्ये जाहीर केले की, ट्रम्प यांना क्रॉनिक व्हेनस इनसफिशियन्सी (CVI) नावाचा आजार आहे. हा आजार पायातील नसांमुळे रक्त हृदयाकडे परत जाण्यास अडचण निर्माण होतो, ज्यामुळे पायांना सूज येते. हा आजार सौम्य आणि सामान्य आहे, विशेषतः 70 वर्षांवरील व्यक्तींमध्ये.

