अमेरिकेकडून पाकिस्तानचे लाड सुरुच! भारताकडे मदत मागणाऱ्या 'त्या' संघटनेला ठरवलं दहशतवादी

Donald Trump Big Decision About Pakistan: पाकिस्तानला तेल उत्खननासाठी मदत करणाऱ्या राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी सरकारने पाकिस्तानधार्जिण निर्णय घेणं सुरुच ठेवलं आहे. आता अमेरिकेने पाकिस्तानच्या दक्षिणेकडील प्रांतात सक्रिय असलेल्या 'बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी'ला (बीएलए) 'परदेशी दहशतवादी संघटना' म्हणून घोषित केले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. बीएलएला 'माजिद ब्रिगेड' म्हणूनही ओळखले जाते. हा सशस्र गट गेल्या अनेक दशकांपासून स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी संघर्ष करत आहे. काही आठवड्यापूर्वीच पाकिस्तानमधील ट्रेन अपहरण कांडामुळे ही संघटना जगभरात चर्चेचा विषय ठरलेली.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने याबाबत एक पत्र जारी केले आहे. 'परराष्ट्र विभाग बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या 'मजीद ब्रिगेड'ला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करत आहे,' असं या पत्रामध्ये म्हटले आहे. यापूर्वी 2019 मध्ये अमेरिकेने 'बीएलए'चा 'स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन'मध्ये समावेश केला होता.
'बीएलए' अनेक दहशतवादी घटनांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. 2019 पासून, त्यांनी अनेक दहशतवादी हल्ल्यांची जबाबदारी घेतली आहे. 2024 मध्ये, बीएलएने कराची विमानतळ आणि ग्वादर बंदर प्राधिकरण संकुलाजवळ आत्मघाती हल्ले केल्याचा दावा केला. त्यानंतर, 2025 मध्ये, बीएलएने दावा केला की त्यांनी मार्चमध्ये क्वेटाहून पेशावरला जाणाऱ्या 'जाफर एक्सप्रेस' ट्रेनचे अपहरण केले. या हल्ल्यामध्ये 31 नागरिक आणि सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले. ट्रेनमध्ये 300 हून अधिक प्रवासी होते ज्यांना ओलीस ठेवण्यात आले होते, असंही अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
'बीएलए'ला दहशतवादी यादीत टाकण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयावरुन अमेरिका दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा केला जात आहे. हशतवादी संघटनांची यादी तयार करण्याचा उद्देश दहशतवादापासून होणारे धोके कमी करण्याचा असल्याचं अमेरिकेने जारी केलेल्या पत्रात म्हटलंय. या निर्णयांच्या माध्यमातून पाकिस्तान आणि पाकिस्तानी लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांचे लाड अमेरिकेकडून सुरु असल्याचं दिसून येत आहे.
'बीएलए'ने अनेकदा स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या संघर्षामध्ये भारताकडे मदत मागितली. मात्र भारताने कधीही याला प्रतिसाद दिलेला नाही. मध्यंतरी भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध कमालीचे ताणले गेले होते त्यावेळेस नायला क्वादरी नावाच्या महिला बुलिची नेत्याने भारताने आम्हाला स्वतंत्र होण्यासाठी मदत केली तर आम्ही जागोजागी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे पुतळे उभारु असं विधान केलं होतं.
1. अमेरिकेने कोणता निर्णय घेतला आहे?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) आणि तिच्याशी संलग्न माजिद ब्रिगेडला 'परदेशी दहशतवादी संघटना' (Foreign Terrorist Organization - FTO) म्हणून घोषित केले आहे.
2. बीएलए म्हणजे काय आणि ती काय करते?
बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ही पाकिस्तानच्या दक्षिण-पश्चिम बलुचिस्तान प्रांतात सक्रिय असलेली सशस्त्र संघटना आहे, जी गेल्या अनेक दशकांपासून स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी संघर्ष करत आहे. ती पाकिस्तानी सुरक्षा दल आणि परदेशी प्रकल्पांवर, विशेषतः चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) शी संबंधित प्रकल्पांवर हल्ले करते.
3. या निर्णयाचा पाकिस्तानशी काय संबंध आहे?
हा निर्णय पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी घेण्यात आला. यामुळे अमेरिका-पाकिस्तान संबंध मजबूत होत असल्याचे दिसते. तसेच, हा निर्णय पाकिस्तानला दहशतवादाचा बळी म्हणून दाखवण्यास आणि बीएलएच्या निधीवर निर्बंध आणण्यास मदत करेल.