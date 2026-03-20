आता आकाशात नाही तर, समुद्रात भडकणार युद्धाची ठिणगी? स्ट्रेट ऑफ होर्मुजसाठी ट्रम्प यांचा मेगाप्लान

Trump's Mega Plan For Hormuz Mission: आखाती देशा मधलं युद्ध आकाशातून जितक्या भयंकर पद्धतीने खेळलं जातंय त्याहून विध्वंसकारी ते समुद्रात होत चाललंय. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्र्म्प यांच्यासाठी हे युद्ध एक सापळा ठरलंय. कारण यात अमेरिकेचं नुकसान तर होत आहेच पण त्यासोबत ट्रम्प यांना देशात आणि जगात सुद्धा विरोध होतोय. त्यामुळे ट्रम्प आता युद्धा पाचवा गिअर टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आणि याची सुरुवात ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ होर्मुजपासून करणार आहेत. ज्यावर इराणचं नौदल, सैन्य सध्या कुंडली मारुन बसलंय. इतकच नाही तर होर्मुजच्या खाडीतून तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांकडून इराण प्रवासाच्या परवानगीसाठी पैसेही घेतोय.
ट्रम्प यांची सर्वाधिक कोंडी कुठे झाली असेल तर ती होर्मुजमध्ये. जगातली बहुतांश तेल वाहतूक याच खाडीतून चालते. त्यामुळे या खाडीवर ताबा मिळवण्यासाठी ट्रम्प यांनी नाटो सदस्य देशांसमोर सुद्धा हात जोडले पण कोणीही ट्रम्प यांच्या मदतीसाठी आलं नाही. म्हणून होर्मुजवर ताबा मिळवणं हे ट्रम्प यांचं पहिलं मिशन आहे. आणि यासाठीचं मोठ्या युद्धाची तयारी ट्रम्प करतात.
या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधील इराणच्या अटॅक बोट्स उध्वस्त केल्याचा व्हिडिओ जाहिर करण्यात आला. पण इराण सुद्धा कच्चा खेळाडू नाहीये. कारण इराणकडून या खाडीत जागोजागी ड्रोन, बोट्स आणि सुरुंग पेरण्यात आलेयत. पण इंधनाच्या किमती आटोक्यात आणायच्या असतील आणि इराणच्या नाड्या आवळायच्या असतील तर होर्मुजचा ताबा घेण्याशिवाय अमेरिकेला पर्याय नाही. त्यामुळे जर माझ्या मनात आल तर युद्ध 2 सेकंदात मी संपवेन असा धमकीवजा इशारा ट्रम्प यांनी आधीच दिलाय. त्यामुळे ट्रम्प जे बोलले ते आता करण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ होर्मुजची खाडी आता आग ओकण्याची शक्यता आहे.