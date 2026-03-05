English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांना झालंय तरी काय? कानाखाली मानेवर लाल निशाण; जगभरात उलटसुलट चर्चांनंतर व्हाइट हाऊसचं स्पष्टीकरण!

डोनाल्ड ट्रम्प यांना झालंय तरी काय? कानाखाली मानेवर लाल निशाण; जगभरात उलटसुलट चर्चांनंतर व्हाइट हाऊसचं स्पष्टीकरण!

Donald Trump:  पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शारीरिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित झाले. सोशल मीडियावर काहींनी याला गंभीर आजाराशी जोडलंय

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 5, 2026, 03:04 PM IST
डोनाल्ड ट्रम्प यांना झालंय तरी काय? कानाखाली मानेवर लाल निशाण; जगभरात उलटसुलट चर्चांनंतर व्हाइट हाऊसचं स्पष्टीकरण!
डोनाल्ड ट्रम्प

Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गळ्यात दिसलेल्या लाल खुणांनी सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. सोमवारी व्हाईट हाऊस येथे 'मेडल ऑफ ऑनर' समारोहात घेण्यात आलेल्या फोटोंमध्ये ट्रम्प यांच्या उजव्या बाजूच्या गळ्यात कॉलरच्या वर लाल डाग दिसत होता. हे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी ट्रम्प यांच्या आरोग्याबाबत अनेक प्रकारचे अंदाज वर्तवले. 79 वर्षीय ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या वय आणि आरोग्यावर सतत चर्चा होत राहिल्या आहेत. या घटनेने पुन्हा एकदा त्यांच्या शारीरिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित झाले. सोशल मीडियावर काहींनी याला गंभीर आजाराशी जोडलंय तर काहींनी सामान्य गोष्ट म्हणून पाहिलंय. ही चर्चा इतकी वेगाने पसरली की, व्हाईट हाऊसला याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रम्प यांची मेडीकल हिस्ट्री

एसोसिएटेड प्रेसच्या अहवालानुसार, एप्रिल 2025 मध्ये ट्रम्प यांच्या वैद्यकीय तपासणी अहवालात 'मोमेटासोन' क्रीमचा उल्लेख आहे. ही एक टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम आहे, जी त्वचेच्या जळजळ किंवा सूजेच्या उपचारासाठी वापरली जाते. डॉ. बार्बाबेला यांनी यापूर्वीही ट्रम्प यांच्या आरोग्याबाबत सकारात्मक माहिती दिली होती. मागील वर्षी वॉल्टर रीड नॅशनल मिलिटरी मेडिकल सेंटरमध्ये झालेल्या तपासणीत ट्रम्प यांचे हृदय आणि पोटाचे स्कॅन पूर्णपणे सामान्य आढळले. तरीही, त्यांच्या वयामुळे आरोग्याच्या मुद्द्यांवर सतत लक्ष असते. जानेवारीमध्ये दुसऱ्या कार्यकाळासाठी शपथ घेताना ते अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक वयाचे राष्ट्राध्यक्ष ठरले.

ट्रम्प यांची मेडीकल हिस्ट्री

ट्रम्प यांच्या आरोग्यावर चर्चा नवीन नाही. यापूर्वी त्यांच्या हातांवर चट्टे दिसले होते, ज्याचे कारण त्यांनी एस्पिरिनच्या नियमित सेवनाने सांगितले होते. तसेच, पायांमध्ये सूज दिसली होती, ज्याला डॉक्टरांनी 'क्रॉनिक व्हेनस इनसफिशिएंसी' म्हणजे वय वाढल्याने होणारी सामान्य समस्या म्हटले आहे. ही समस्या अनेक वृद्ध व्यक्तींमध्ये आढळते. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या मुद्द्यांमुळे विरोधकांनी त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, व्हाईट हाऊसने नेहमीच ट्रम्प यांचे आरोग्य मजबूत असल्याचे सांगितले आहे.

BMC Job: मुंबई महापालिकेत 9000 पदांसाठी मेगा भरती, परीक्षा, मुलाखतीद्वारे होणार निवड!

जगभरात चर्चा  

या घटनेने अमेरिकेतील राजकीय वातावरणात नवीन चर्चा सुरू झालीय. ही एक सामान्य गोष्ट म्हणून ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले, तर विरोधकांनी याला आरोग्याचा कमकुवतपणा म्हटलंय. सोशल मीडियावर #TrumpHealth ट्रेंड सुरू झाला असून ज्यात अनेक मीम्स आणि कमेंट्स दिसतायत.राष्ट्राध्यक्षांच्या छोट्या छोट्या गोष्टींवरही माध्यम आणि जनतेचे बारकाईने लक्ष असते, हे यातून दिसते.

EPFO New Rules: 30 हजार रुपये पगार असलेल्यांचा किती कापला जाईल पीएफ? EPF चा नियम नेमका काय?

व्हाईट हाऊसचे स्पष्टीकरण 

व्हाईट हाऊसच्या डॉक्टर डॉ. शॉन बार्बाबेला यांनी या लाल खुणांचे कारण स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे डाग एका सामान्य त्वचा उपचार क्रीममुळे झाले आहेत. ट्रम्प यांना गळ्याच्या उजव्या भागात ही क्रीम उपचार म्हणून लावण्यात आली आहे. हा उपचार फक्त एका आठवड्याचा आहे, पण क्रीममुळे झालेला लाल भाग काही आठवडे टिकू शकतो.  ही सामान्य प्रक्रिया असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले पण कोणत्या विशिष्ट समस्येसाठी ही क्रीम दिली गेली याबाबत अधिक माहिती दिली नाही. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलाइन लेविट यांनीही डॉक्टरांच्या निवेदनाच्या पलीकडे काहीही सांगितले नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
donald trumpDonald Trump red rashDonald Trump Health updateUnited Statesus

इतर बातम्या

Viral News : नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा; संतापलेल्या...

विश्व