Video : तो धावत आला आणि...; ट्रम्प यांच्याकडून गोळीबाराचा धक्कादायक व्हिडीओ शेअर; हल्लेखोराची सर्व माहिती समोर

अमेरिका आज राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्रकार डिनर पार्टीमधील गोळीबारामुळे हादरली आहे. या घटनेचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वॉशिंग्टनमधील हिल्टन हॉटेलमध्ये 'व्हाइट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स असोसिएशन'च्या वार्षिक स्नेहभोजनचा कार्यक्रमात ही भयानक घटना घडली. या घटनेच्या वेळी हिल्टन हॉटेलमध्ये सर्व निमंत्रित पत्रकार उपस्थितीत होते. त्यावेळी स्टेजवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्य उपस्थितीत होते. गोळीबाराचा आवाज होताच 'सिक्रेट सर्व्हिस'ने ट्रम्प, मेलानिया यांना लगचेच टेबल खाली लपवले आणि नंतर हळूच हॉलमधून सुरक्षित बाहेर काढले.
या धक्कादायक गोळीबाराचा व्हिडीओ खुद्द ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्या हल्लेखोराची संपूर्ण माहिती समोर आली आहे. या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता तो धावत आला आणि अंदाधुंद गोळीबार केला. त्याचा फोटोही समोर आले आहेत.ट्रम्प यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये हल्लेखोर डावीकडून पळून जाताना दिसत आहे.
गेटवर एजंट सतर्क होते, पण तो इतक्या वेगाने आत शिरला की अधिकारी बंदुका काढण्यापूर्वीच तो पुढे गेला होता, पण तो फार पुढे जाऊ शकला नाही. तात्काळ गोळीबार करण्यात आला. वॉशिंग्टन, डीसी इथे त्या हॉटेलच्या बॉलरूमबाहेर सिक्रेट सर्व्हिसचा एक तपासणी नाका उभारण्यात आला होता.
या हल्लेखोराचे नाव कोल ॲलन असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. कोल ॲलनच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर त्याचा उल्लेख अभियंता, शास्त्रज्ञ आणि शिक्षक असा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार डिनरच्या वेळी झालेल्या गोळीबारातील संशयित कोल ॲलन हा 'टीचर ऑफ द मंथ' पुरस्काराचा माजी विजेता आणि कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी आहे.
