  Video : तो धावत आला आणि...; ट्रम्प यांच्याकडून गोळीबाराचा धक्कादायक व्हिडीओ शेअर; हल्लेखोराची सर्व माहिती समोर

Video : तो धावत आला आणि...; ट्रम्प यांच्याकडून गोळीबाराचा धक्कादायक व्हिडीओ शेअर; हल्लेखोराची सर्व माहिती समोर

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्रकार डिनर पार्टीमध्ये झालेल्या गोळीबाराचा एक धक्कादायक व्हिडीओ खुद्द ट्रम्प यांनी शेअर केला आहे. त्यासोबत हल्लेखोर कोण होता याची संपूर्ण माहिती समोर आली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 26, 2026, 10:21 AM IST
अमेरिका आज राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्रकार डिनर पार्टीमधील गोळीबारामुळे हादरली आहे. या घटनेचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वॉशिंग्टनमधील हिल्टन हॉटेलमध्ये 'व्हाइट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स असोसिएशन'च्या वार्षिक स्नेहभोजनचा कार्यक्रमात ही भयानक घटना घडली. या घटनेच्या वेळी  हिल्टन हॉटेलमध्ये सर्व निमंत्रित पत्रकार उपस्थितीत होते. त्यावेळी स्टेजवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्य उपस्थितीत होते. गोळीबाराचा आवाज होताच 'सिक्रेट सर्व्हिस'ने ट्रम्प, मेलानिया यांना लगचेच टेबल खाली लपवले आणि नंतर हळूच हॉलमधून सुरक्षित बाहेर काढले. 

Add Zee News as a Preferred Source

धक्कादायक व्हिडीओ समोर

या धक्कादायक गोळीबाराचा व्हिडीओ खुद्द ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्या हल्लेखोराची संपूर्ण माहिती समोर आली आहे. या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता तो धावत आला आणि अंदाधुंद गोळीबार केला. त्याचा फोटोही समोर आले आहेत.ट्रम्प यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये हल्लेखोर डावीकडून पळून जाताना दिसत आहे.

 

हेसुद्धा वाचा - मोठी बातमी! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर हल्ला, व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांच्या डिनरदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार

 

गेटवर एजंट सतर्क होते, पण तो इतक्या वेगाने आत शिरला की अधिकारी बंदुका काढण्यापूर्वीच तो पुढे गेला होता, पण तो फार पुढे जाऊ शकला नाही. तात्काळ गोळीबार करण्यात आला. वॉशिंग्टन, डीसी इथे त्या हॉटेलच्या बॉलरूमबाहेर सिक्रेट सर्व्हिसचा एक तपासणी नाका उभारण्यात आला होता. 

कोण आहे हल्लेखोर?

या हल्लेखोराचे नाव कोल ॲलन असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. कोल ॲलनच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर त्याचा उल्लेख अभियंता, शास्त्रज्ञ आणि शिक्षक असा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार डिनरच्या वेळी झालेल्या गोळीबारातील संशयित कोल ॲलन हा 'टीचर ऑफ द मंथ' पुरस्काराचा माजी विजेता आणि कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Tags:
donald trumpHotel Hilton firingfiring videoTrump Correspondents Dinner liveAmerica firing

इतर बातम्या

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रासाठी पुढील 48 तास अत्...

महाराष्ट्र बातम्या