English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझऐवजी स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प असा उल्लेख, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचं नाव बदलणार का?

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचं नाव बदलणार का? अशा चर्चा आता जगभरात सुरु झालीय. याचं कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेलं एक ताजं वक्तव्य. इराणची लष्करी ताकद पूर्णतः उद्धवस्त झालीय. त्यामुळे ऑपरेशन एपिक फ्युरी यशस्वी झाल्याचं ट्रम्प म्हणालेत. यावेळी ट्रम्प यांनी स्ट्रेट ऑफ होर्मुझऐवजी स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प असा उल्लेख केला. ट्रम्प यांचं विधान इराणला सूचक इशारा असल्याचं बोललं जातंय.   

उर्वशी खोना | Updated: Mar 28, 2026, 07:33 PM IST
उर्वशी खोना, झी मीडिया: अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा जगभरातील जवळपास सर्वच देशांना फटका बसताना पाहायला मिळतोय. अमेरिका-इस्रायल इराणवर हल्ले करता आहेत आणि इराणही त्याचा कडवा प्रतिकार करत प्रतिहल्ले चढवताना पाहायला मिळतोय. त्यातच अमेरिकेचे युद्धखोर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची नवनवी विधानं समोर येताना पाहायला मिळत आहेत. आता नुकत्याच केलेल्या एका विधानात ट्रम्प यांनी स्ट्रेट ऑफ होर्मुझचा उल्लेख स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प असं केलाय. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प हे आगामी काळात स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ सामुद्रधुनीचं नाव बदलणार आहेत का अशी चर्चा सुरू झालीय. तुम्हाला वाटलं असेल की मी स्टेट ऑफ ट्रम्प असं चुकून म्हणालो पण ही माझी चुक नव्हती असंही सांगायला ट्रम्प विसरले नाही. आणि यातून त्यांनी इराणला इशारा दिल्याचं बोललं जातंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

संरक्षण तज्ज्ञ काय सांगतात? 

ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य केलं असलं तरी तशी शक्यता अजिबात नसल्याचं संरक्षण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. ही वक्तव्य इराणचं मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी असल्याचं बोललं जातंय. होर्मुझ अजूनही इराणच्या नियंत्रणाखाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानकडे जाणारं कंटेनर शिप ‘सेलेन’ (Selen) खाडीतून जाण्याचा प्रयत्न करत होतं. इराणच्या IRGC नौदलाने ते परत पाठवलं. आताही सर्व जहाजांना होर्मुजमधून जाण्यासाठी इराणी अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागले. याचा अर्थ होर्मुझ अजूनही इराणच्याच त्याब्यात आहे. 

 

ट्रम्प यांचं वक्तव्य खोटं ठरण्याची शक्यता

डोनाल्ड़ ट्रम्प हे त्यांच्या वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखले जातात. एखादं अतार्कीक विधान करून जगाचं लक्ष वेधून घ्यायचं आणि खळबळ उडवून द्यायची ही काही ट्रम्प यांची ही काही पहिलीच वेळ नाहीय. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या काही खळबळजनक विधानांपैकीच हे एक विधान आहे. खरोखर असं काही नाव बदलण्याची शक्यता नसल्याचं संरक्षण तज्ञांचं म्हणणं आहे.

 

ट्रम्प यांच्या विरोधात अमेरिकेत रोष निर्माण

अमेरिकेचे युद्धखोर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नेहमीच वादग्रस्त विधानं करत असतात. बऱ्याचता त्यांचीच विधान त्यांच्याच विधानाशीही विसंगत असल्याचं आपण पाहिलेलं आहे. त्यात आता इराण ऐकत नसल्यामुळे ट्रम्प काहीशे हतबलही झाल्याचं पाहायला मिळतंय. एकीकडे इराण प्रतिकार करत माघार घ्यायला तयार नाहीत. तर दुसरीकडे अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विरोधात रोष निर्माण व्हायला सुरूवात झालीय. इंधन टंचाईमुळे जगभरातील देशांचा अमेरिकेवरही दबाव वाढतोय. मात्र असं असलं तरी आपली बाष्कळ बडबड काही ट्रम्प थांबवायचं नाव घेत नाहीत.

About the Author

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Israel vs Iran Wardonald trumpStrait of Hormuz

