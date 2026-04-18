English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  अरे ए गाढवा... असं म्हटल्यावर अपशब्द वापरल्याइतकी चीड का येते? कारण विचार करायला भाग पाडणारं

Viral News : गाढवा.... असं म्हटलं की अनेकदा काहींना चीड येते. काही काम चुकलं, गोंधळ झाला की सौम्य नाराजी व्यक्त करताना या शब्दाचा वापर केला जातो. पण, गाढवच का? कधी विचार केलाय? गाढवा.... ही शिवी केव्हापासून झाली?   

सायली पाटील | Updated: Apr 18, 2026, 01:14 PM IST
Donkey intelligence facts Are they really foolish

Viral News : भाषेचीसुद्धा कमालच असते. तिचा लहेजा आणि तिचा सूर जरा तसा तिचा अर्थ होऊन जातो. बरं, याच भाषेत काही शब्दांचा वापर कधी सहजपणे केला जातो, तर काही शब्द किमान शब्दांत कमाल संदेश पोहोचवण्यासाठीसुद्धा वापरले जातात. असाच एक शब्द, जो कधी थट्टामस्करीत वापरला जातो तर कधी नाराजी व्यक्त करण्यासाठीसुद्धा वापरला जातो. एखाद्याच्या गोंधळाचा परिचयच करून देणारा हा शब्द म्हणजे, 'गाढवा'. काहीजण तर ही शिवीच आहे म्हणे.... पण, गाढवच का? दुसरा कोणता प्राणी नाही? 

Add Zee News as a Preferred Source

गाढव... एक असा प्राणी जो सहसा मूर्खपणा किंवा गोंधळाच्या प्रसंगी उपरोधिक उपमा देण्यासाठी आठवतो तो प्रत्यक्षात किती समजदार आणि सतर्क आहे याची कल्पना तरी आहे? मुळात या प्राण्याची जी प्रतिमा आपल्यासमोर उभी करण्यात आली आहे ती वास्तवापसून फारच वेगळी आहे. गाढव हा प्रचंड मेहनती, समजुतदार आणि परिस्थितीला पारखणारा प्राणी आहे. पण, मग त्याच्याबाबतचे असे समज का? पाहा यामागचीच कारणं. 

गाढव काही साधासुधा प्राणी नाही... असं का? पाहा 

अनेकांचच असं म्हणणं की गाढव हा एक हट्टी प्राणी आहे. पण, मुळात तो हट्ट नसून तो त्याचाच समजुतदारपणा असतो. गाढव कोणत्याही विचाराशिवाय कोणत्याही सूचनेचं पालन करत नाही, कोणाचंही ऐकत नाही. कोणत्याही वाटेत त्यांना धोक्याची चाहूल लागली किंवा आपल्यावर गरजेहून जास्त भार टाकला जात आहे याची जाणीव जेव्हा त्यांना होते तेव्हा ते तिथंच थांबतात. ही त्यांची कमकुवत बाजू नसते, तर ते स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्यासाठी, आत्मसंरक्षणासाठीच असं करतात. ही समज नाही तर आणखी काय? 

हा प्राणी प्रतिक्रियासुद्धा विचारपूर्वक देतो 

घोड्यांसारखे गाढव लगेचच प्रतिक्रिया देत नाहीत. ते आधी विचार करतात आणि मग निर्णय घेतात. याच कारणामुळं ते बऱ्याचदा सुस्त असल्याचंत मत अनेक मंडळी करतात. पण, हीच सवय त्यांना अनेक धोक्यांपासून दूर नेते. बरं स्मरणशक्तीच्या बाबतीत हा प्राणी अतिशय चतुर. अनेक वर्षांनंतरही गाढवांना आपल्या साथीदारांची ओळख असते, ज्यामुळं हा गुण त्यांना इतर प्राण्यांपासून वेगळा करतो. 

घोडा एखाद्या संकटाला घाबरतो, तर गाढव मात्र त्या क्षणी काहीसा थांबून परिस्थितीचं आकलन करतो. पुढे धोका भासल्यास तो पाऊलही उचलतक नाही. मुळात गाढवांची प्रतिमा ही त्यांच्यातील काही गुणांमुळं नव्हे तर मानवी विचार आणि कहाण्यांमुळं चुकीच्या पद्धतीनं मांडण्यात आली. 

गाढवांचा इतिहासाशी काय संबंध? 

थोडं इतिहासात डोकावल्यास लक्षात येतं की, घोडे कायमच राजेशाही थाट आणि शान-शौकतीचं प्रतीक राहिला आहे. तर गाढवांचा वापर मेहनतीच्या कामांसाठी केला गेला. ज्यामुळं एकिकडे घोडा हा प्राणी राजाशी संबंधित असल्याचा समज रुजला तर गाढवांचा संबंध मेहनती माणसांशी जोडला गेला. जुन्या कथा कहाण्यांमध्ये गाढवाला कायमच कमी बुद्धिमत्तेचा म्हणूनच दाखवण्यात आलं, पिढ्यान् पिढ्या या कहाण्या तशाच पुढे आल्या आणि मानवासमोर गाढवाची एक वेगळी प्रतिमा तयार झाली, जी वास्तवाहून अगदीच वेगळी आहे.

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
