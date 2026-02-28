English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • विश्व
  • दुबईत भिकारी समजून लोक देत होते पैसे; पोलीस चौकशीत समोर आलं वेगळंच सत्य, भारतातील श्रीमंतांकडे पण नाही इतके पैसे

दुबईत भिकारी समजून लोक देत होते पैसे; पोलीस चौकशीत समोर आलं वेगळंच सत्य, भारतातील श्रीमंतांकडे पण नाही इतके पैसे

Dubai Police arrests crorepati beggar: दुबईत पोलिसांनी रमजानच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. पोलिसांनी भिकाऱ्यांविरोधात मोहीम राबवत वेगवेगळ्या देशाचं नागरिकत्व असणाऱ्या 26 जणांना अटक केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 28, 2026, 03:01 PM IST
दुबईत भिकारी समजून लोक देत होते पैसे; पोलीस चौकशीत समोर आलं वेगळंच सत्य, भारतातील श्रीमंतांकडे पण नाही इतके पैसे

Dubai Police arrests crorepati beggar: दुबई म्हणजे श्रीमंतांचा देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र तेथील एक काळी बाजूही आहे, जी जगासमोर आलेली नाही. दुबईत भारतासह अनेक देशातील कामगार स्थायिक असून, अत्यंत दयनीय अवस्थेत राहतात. मात्र जगासमोर नेहमीच तेथील श्रीमंती दर्शवणारे फोटो, व्हिडीओ येत असतात. दरम्यान नुकतंच पोलिसांनी भिकाऱ्यांविरोधात मोहीम राबवली असता एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे. दुबई पोलिसांनी एका भिकाऱ्याला अटक केली असता तो कोट्याधीश असल्याचं उघड झालं. त्याच्याकडे तीन आलिशान गाड्या आणि संपत्ती असल्याचं पाहून पोलीसही आश्चर्यचकित झाले आहेत.

रमजानचा पवित्र महिना सुरु असून त्यानिमित्ताने दुबई पोलिसांनी भिकाऱ्यांविरोधात मोहीम राबवली. यावेळी भिकाऱ्याला अटक करण्यात आली. संशयित आणि गुन्हेगारी घटना विभागाचे संचालक ब्रिगेडियर अली अल शम्सी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या व्यक्तीने बनावट गोष्टी आणि भावनिक आवाहन करत लोकांच्या सहानुभूतीचा गैरफायदा घेतला. भीक मागण्याची आपली शिफ्ट पूर्ण केल्यानंतर, तो भिकाऱ्याचा गणवेश सोडून एका आलिशान गाडीतून निघून जात असे. 

हेदेखील वाचा - Donald Trump on Iran: 'शस्त्र टाका, अन्यथा मृत्यूला सामोरे जा', डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला धमकी, 'तुम्ही कधीच...'

 

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, संशयिताने लोक भावूक होतील आणि माणुसकी दाखवतील अशाप्रकारे आपल्या हालचाली ठरवल्या होत्या. 

खलीज टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, दुबई पोलिसांच्या व्यापक कारवाईचा भाग म्हणून ही अटक करण्यात आली आहे. मोहीमेदरम्यान पोलिसांना अटक केलेले 90 टक्के भिकारी युएईमध्ये व्हिजिट व्हिसावर दाखल झाले होते. रमजानमध्ये स्थानिकांमध्ये असणारी माणुसकी आणि उदारतेचा फायदा घेण्यासाठी जाणूनबुजून लक्ष्य करत होते. 

हेदेखील वाचा - 70 वर्षांच्या म्हाताऱ्याने 22 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न; मांडीवर झोपून केलेलं फोटोशूट तुफान व्हायरल

 

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, अटक केलेल्यांकडून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. एका भिकाऱ्याकडे 25 हजार दिरहम असतानाही तो भीक मागत असल्याचं आढळलं. 

युएईमधील कायद्यांतर्गत, भीक मागणाऱ्यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5000 दिरहम दंडाची शिक्षा आहे. संघटित भीक मागणाऱ्या नेटवर्क्स किंवा परदेशातून व्यक्तींची भरती करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होऊ शकते, ज्यामध्ये सहा महिने तुरुंगवास आणि 100000 दिरहम पर्यंत दंड समाविष्ट आहे.

रमजानच्या पहिल्या आठवड्यातच वेगवेगळ्या देशाचं नागरिकत्व असणाऱ्या 26 भिकाऱ्यांना 'कॉम्बॅट बेगिंग' मोहिमेअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. "भीक मागण्यापासून मुक्त एक जागरूक समाज" या घोषणेखाली सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम देशाची सार्वजनिक प्रतिमा जपण्यासाठी आणि फसवणुकीच्या पद्धतींना आळा घालण्याच्या उद्धेशाने राबवला आहे. 

अधिकाऱ्यांनी लोकांना अधिकृत हेल्पलाइन किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे भिकाऱ्यांची तक्रार करण्याचं आवाहन केलं आहे, तसंच ऑनलाइन देणगी देऊ नये असंही आवाहन केलं आहे. रमजानच्या निमित्ताने सायबर  गुन्हेगारी बळावते आणि उदारतेच्या भावनेचा फायदा घेतात असं त्यांनी म्हटलं आहे. देणग्या केवळ परवानाधारक धर्मादाय संस्थांद्वारेच पाठवल्या पाहिजेत, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. 

