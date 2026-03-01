English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • एका रात्रीत दुबईचे रिअल इस्टेट मार्केट डेंजर झोनमध्ये आले? भारतीय व्यक्ती दुबईतील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार, कोट्यावधीच्या डील अडचणीत

एका रात्रीत दुबईचे रिअल इस्टेट मार्केट डेंजर झोनमध्ये आले आहे.  भारतीय हे दुबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. इराण इस्रालय युद्धामुळे कोट्यावधीच्या डील अडचणीत आल्या आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 1, 2026, 06:52 PM IST
Real Estate Deals In Dubai Could Be Affected : इराण आणि इस्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे.  इराणकडून दुबईतील सुप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा इमारतीवर हल्ल्याचा प्रयत्न  करण्यात आला. बुर्ज खलिफा इमारत परिसरात इराणकडून ड्रोनचा हल्ला झाला. त्यानतंर तातडीनं बुर्ज खलिफा इमारत रिकामी करण्यात आली. या हल्ल्यामुळे एका रात्रीत दुबईचे रिअल इस्टेट मार्केट डेंजर झोनमध्ये आल्याची चर्चा रंगली आहे. भारतीय नागरीक हे दुबईतील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आहेत. या हल्ल्यामुळे गुंतवणूकदारांची झोप उडाली आहे. कोट्यावधीच्या डील अडचणीत आल्या आहेत. याचा मोठा परिणाम दुबईतील मालमत्ता किंमतीवर होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

जगभरातील 9,800 श्रीमंत व्यक्ती युएईमध्ये स्थलांतरित 

संयुक्त अरब अमिराती जगभरातील श्रीमंतांना आक्रषित करत आहे.  या देशात उत्पन्न कर शून्य आहे. एका अहवालानुसार, गेल्या वर्षी जगभरातील 9,800 श्रीमंत व्यक्ती युएईमध्ये स्थलांतरित झाल्या, ज्यात अनेक भारतीयांचा समावेश आहे. अनेक भारतीय श्रीमंत व्यक्तींनी युएईमध्ये, विशेषतः दुबईमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. तथापि, इराण आणि अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे दुबईच्या रिअल इस्टेट बाजारपेठेची गती मंदावू शकते. इराणने युएईसह आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या तळांवर हल्ला केला आहे. आज सकाळी दुबईमध्ये अनेक स्फोट ऐकू आले.

2025 वर्षात दुबईच्या रिअल इस्टेट बाजारपेठेत 187 अब्ज डॉलर्सची विक्रमी विक्री 

गेल्या वर्षी दुबईच्या रिअल इस्टेट बाजारपेठेत 187 अब्ज डॉलर्सची विक्रमी विक्री झाली. ज्यामध्ये 214,000 हून अधिक मालमत्तेचे व्यवहार पूर्ण झाले. भारताव्यतिरिक्त, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील श्रीमंत व्यक्तींनीही दुबईच्या मालमत्ता बाजारपेठेत लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. यूके, रशिया आणि इतर अनेक देशांतील श्रीमंत व्यक्तींनीही दुबईमध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे तेथील मालमत्तेच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

दुबईच्या प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनी डील पुढे ढकलल्या 

दुबईच्या प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये डील करण्याची तयारी करणाऱ्या खरेदीदारांना परिस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत काही दिवसांसाठी त्यांच्या योजना पुढे ढकलाव्या लागू शकतात.  असे दलालांनी सांगितले. दुबईतील दोन विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांवरही परिणाम होऊ शकतो. इतर दलालांनी सांगितले की काही आठवड्यांसाठी विक्री मंदावू शकते, परंतु याचा दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

दुबईत मालमत्तांच्या किंमती वाढतील की कमी होतील?

वाईजबिज रिअॅल्टीचे संस्थापक चिंतन वसानी म्हणाले की, दुबईतील रिअल इस्टेट व्यवहारांवर सतत लक्ष ठेवले जाते आणि डेटा प्रसिद्ध केला जातो. बाजारात काही प्रमाणात जास्त पुरवठा होत असल्याने, किमतीत कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित नाहीत. पुढेही किमती स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. जर हा संघर्ष बराच काळ चालू राहिला तर काही समस्या उद्भवू शकतात.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

