Marathi News
Earthquake In Afghanistan : अफगाणिस्तानातील कुनार प्रांतातील हिंदूकुश प्रदेशात 6.0  तीव्रतेच्या भूकंपाने हादरे बसले आहेत. यात 250 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 1, 2025, 11:25 AM IST
अफगाणिस्तानात भूकंपाचे भयानक हादरे; 250 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू, भारतात 'इथ'पर्यंत दिसले परिणाम...

Earthquake In Afghanistan : भारताचा देशात रविवारी रात्री एका मोठ्या भूकंपाने अफगाणिस्तानच्या पूर्वेकडील प्रांतांमध्ये हाहाकार माजवला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या नैसर्गिक आपत्तीत किमान 250 लोकांचा मृत्यू झाला असून 500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. भूकंपाचे केंद्र कुनार प्रांतातील हिंदूकुश प्रदेशात होते. ज्यामुळे नुरगल, सुकी, वाटपूर, मानोगी आणि चापे-दारे सारख्या दुर्गम भागांना मोठा फटका बसल्याचे पाहिला मिळत आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, मृतांची संख्या वाढू शकते. कारण मदत आणि बचाव कार्य अद्याप अनेक गावांपर्यंत पोहोचलेले नाही. दरम्यान भारतातील दिल्ली-एनसीआरपर्यंत भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. 

भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 6.0 मोजण्यात आली. त्याचे केंद्र जमिनीपासून फक्त 8 किलोमीटर खोलीवर होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विनाश होण्याची भीती आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या छायाचित्रांमध्ये ढिगाऱ्यात गाडलेल्या घरांचे आणि जखमींना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. 

सर्व घरे उद्ध्वस्त!

स्थानिक रहिवाशांचे म्हणाले की भूकंपानंतर अनेक झोपड्या आणि काँक्रीटच्या घरांना भेगा पडल्या, तर काही पूर्णपणे कोसळल्या. तालिबान प्रशासनप्रवक्त्यांनी सांगितलं की, मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. पण डोंगराळ प्रदेशात भूस्खलन आणि तुटलेल्या रस्त्यांमुळे पथकांना गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्याने अनेक बाधित भागात पोहोचणे अशक्य झाल्यामुळे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हेलिकॉप्टर आणि वैद्यकीय मदत पुरवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहेत.

तालिबान सरकारकडे मर्यादित संसाधने आहेत. त्यांना संयुक्त राष्ट्र आणि इतर मानवतावादी संघटनांकडून तात्काळ मदतीची अपेक्षा आहे. भूकंपामुळे अफगाणिस्तानची आधीच कमकुवत अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांना आणखी आव्हान मिळाले आहे. गेल्या काही वर्षांत भूकंपांमुळे देशाचे नुकसान झाले आहे. पण 2023 चा 6.3 तीव्रतेचा भूकंप हा सर्वात प्राणघातक मानला जातो. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, भूगर्भीयदृष्ट्या सक्रिय हिंदूकुश प्रदेश जिथे युरेशियन आणि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स एकमेकांशी टक्कर घेतात ते अशा आपत्तींचे कारण आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत, वैद्यकीय शिबिरे उभारण्याची आणि अन्न आणि पाण्याचा पुरवठा करण्याची मागणी वाढली आहे. कारण अनेक कुटुंबे बेघर झाली आहेत. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी या संकटावर चिंता व्यक्त केली आहे आणि मदत साहित्य पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. 

Neha Choudhary

