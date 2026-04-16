IT नंतर बँकिंग सेक्टरमध्ये खळबळ! रेकॉर्ड ब्रेक कमाई होऊनही जगातील 6 मोठ्या बँकांनी 7000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले; 10 वर्षातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात

IT नंतर बँकिंग सेक्टरमध्ये खळबळ! रेकॉर्ड ब्रेक कमाई होऊनही जगातील 6 मोठ्या बँकांनी 7000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे.  10 वर्षातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 16, 2026, 07:11 PM IST
Bank Layoff: IT सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात होत आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. IT नंतर बँकिंग सेक्टरमध्ये खळबळ माजणार आहे. रेकॉर्ड ब्रेक कमाई होऊनही जगातील 6 मोठ्या बँकांनी 7000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे. कर्मचारी कपात करण्यामागे धक्कादाय कारण समोर आले आहे.  या कर्मचारी कपातीमुळे बँकिंग क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी धास्तावले आहेत.

अमेरिकेच्या  वॉल स्ट्रीटवरील सर्वात मोठ्या बँकांनी मोठी कर्मचारी कपात केली आहे. सहा बँकांनी मिळून तब्बल 7000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे.   विक्रमी कमाई करूनही बँकांनी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याएवजी त्यांना नोकरीवरुन काढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.   जानेवारी-मार्च 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत 7000 हून अधिक नोकऱ्या कमी केल्या आहेत. 

या कर्मचारी कपाती संदर्भात ब्लूमबर्गने जारी केलेल्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  वेल्स फार्गो अँड कंपनीत मोठ्या संख्यने कर्माचारी कपात झाली आहे. वेल्स फार्गो अँड कंपनीने मार्च 2026 च्या तिमाहीत 4,199 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. सिटीग्रुप इंक.ने 2,000 आणि बँक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशनने 1,073 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे. यासह  मॉर्गन स्टॅनले, जेपीमॉर्गन चेस आणि गोल्डमन सॅक्स या बँकांनी देखील मोठी कर्मचारी कपात केली आहे. कर्मचारी कपात झालेल्या या सर्व बँका वॉल स्ट्रीटवरील प्रमुख बँका आहेत. इतकचं नाही तर या जगातील मोठ्या बँका आहेत. 

बँकिंग सेक्टरमध्ये इतकी मोठी कर्मचारी कपात का झाली?

इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. असे असताना कर्मचारी कपात झालेल्या अमेरिकेतील या सहा सर्वात मोठ्या बँकांनी तिमाहीत एकत्रितपणे 47.3 अब्ज डॉलर्सचा निव्वळ नफा कमावला. रेकॉर्ड ब्रेक कमाई होऊनही बँकांनी कर्मचारी कपातची घोषणा करत 7000 लोकांना कामावरुन काढल्याने खळबळ उडाली आहे. कर्मचारी कपात करण्यामागे बँकांनी कोणतेही जाहीर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मात्र, या AI तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

स्नॅपचॅटने  16 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले

स्नॅपचॅट कंपनीत देखील कर्मचारी कपात झाली आहे. कंपनीने 16 टक्के  कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे.  एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याने कर्मचारी कपात करण्यात आल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. स्नॅपचॅटची मूळ कंपनी, स्नॅप कडून कर्मचारी कपातीची घोषणा करण्यात आली आहे. कंपनीने 16 टक्के म्हणजेच जवळपास 1, 000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

