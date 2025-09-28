English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IT क्षेत्रात महाभूकंप! जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीने 11,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले, नोकरीवरुन काढण्याचे कारण अत्यंत धक्कादायक

IT क्षेत्रात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीने 11,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 28, 2025, 06:27 PM IST
Accenture Layoff : अमेरिकेच्या व्हिसा आणि टॅरिफ धोरणामुळे IT क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अशातच आता IT क्षेत्रात आणखी एक महाभूकंप आला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीने 11,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे. कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्यामागे अत्यंत धक्कादायक  कारण दिले आहे.   

आयटी कन्सल्टिंग कंपनी अ‍ॅक्सेंचरने (Accenture Layoff) गेल्या तीन महिन्यांत त्यांच्या जागतिक कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी कपात केली आहे. कंपनीने 11,000  कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे. जर कर्मचाऱ्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या एआयचा वापर शिकला नाही तर आणखी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची शक्यता आहे.  

कंपनीने गुरुवारी 865  दशलक्ष डॉलर्सच्या पुनर्रचना कार्यक्रमाची माहिती दिली. कमकुवत कॉर्पोरेट मागणी आणि अमेरिकन सरकारच्या खर्चात कपातीचा परिणाम देखील त्यांच्या अंदाजात समाविष्ट केला. सीईओ जूली स्वीट यांनी विश्लेषकांना कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकण्यामागचे कारण सांगितले आहे.  ऑगस्टच्या अखेरीस, कंपनीत 779,000 कर्मचारी कार्यरत होते.  तीन महिन्यांपूर्वी 791,000होते. कंपनीने मागील तिमाहीत कर्मचार्‍यांना नोकरीतून काढून टाकण्यासाठी आणि इतर खर्चावर 615 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केल्याची नोंद केली आहे आणि चालू तिमाहीत आणखी 250 दशलक्ष डॉलर्स खर्च होण्याची अपेक्षा आहे.

नोकऱ्यांमध्ये कपात झाली असली तरी, अ‍ॅक्सेंचरचे म्हणणे आहे की ते पुढील आर्थिक वर्षात त्यांच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनमध्ये दरवर्षी 10 बेसिस पॉइंट्सने वाढ होत राहील. ऑगस्ट 2025 पर्यंत कंपनीचे उत्पन्न 96.7 अब्ज डॉलर्स इतके होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 7 टक्क्यांनी जास्त आहे. निव्वळ उत्पन्न 6 टक्क्यांनी वाढून 7.83 अब्ज झाले. गेल्या दोन वर्षांपासून अल्पकालीन सल्लागार प्रकल्पांची मागणी सातत्याने कमी आहे. कंपनीने नवीन आर्थिक वर्षात 2 ते 5 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या संघीय खर्चात घट हा एक प्रमुख घटक आहे.

कंपनीने मोठ्या प्रमाणात AI टूल्सचा वापर सुरु केला आहे. जनरेटिव्ह एआय प्रकल्पांसाठी त्यांची बुकिंग 5.1 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. जी गेल्या वर्षी 3 अब्ज डॉलर इतकी होती.  कंपनीकडे आता 77,000 एआय आणि डेटा व्यावसायिक आहेत, जे दोन वर्षांपूर्वी 40,000 होते. AI मुळे अ‍ॅक्सेंचर कंपनीच्या 11000 कर्मचाऱ्यांनी  नोकरी गमावली आहे. 

FAQ

1 अ‍ॅक्सेंचरने गेल्या तीन महिन्यांत किती कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले आहे?
अ‍ॅक्सेंचरने गेल्या तीन महिन्यांत ११,००० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले आहे. ऑगस्टच्या अखेरीस कंपनीत ७७९,००० कर्मचारी कार्यरत होते, जे तीन महिन्यांपूर्वी ७९१,००० होते.

2 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यामागचे मुख्य कारण काय आहे?
कर्मचाऱ्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर शिकला नाही तर आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. कंपनीने AI टूल्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू केला असल्याने ११,००० कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली आहे. याशिवाय, कमकुवत कॉर्पोरेट मागणी आणि अमेरिकन सरकारच्या खर्चात कपात हेही कारण आहे.

3. कंपनीने पुनर्रचना कार्यक्रमाची किती रक्कम जाहीर केली आहे?
 कंपनीने गुरुवारी ८६५ दशलक्ष डॉलर्सच्या पुनर्रचना कार्यक्रमाची माहिती दिली आहे. मागील तिमाहीत कर्मचाऱ्यांना काढण्यासाठी आणि इतर खर्चावर ६१५ दशलक्ष डॉलर्स खर्च झाले, आणि चालू तिमाहीत आणखी २५० दशलक्ष डॉलर्स खर्च होण्याची अपेक्षा आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

