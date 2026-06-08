/Video : महाभूकंपानं आक्रोश... नागरिकांच्या डोळ्यादेखत कोसळल्या इमारती; फिलिपिन्स- इंडोनेशियामध्ये हादरे, त्सुनामीचा इशारा

Earthquake In Philippines: समुद्राच्या उदरात सुरू असणाऱ्या अनेक हालचाली आता अधिक तीव्रतेनं सुरू असून, त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर होत आहे. एकिकडे सातत्यानं होणाऱ्या हवामान बदलांनी जगाची चिंता वाढवलेली असतानाच पॅसिफिक समुद्राच्या 'रिंग ऑफ फायर'मध्ये पुन्हा एकदा निसर्गाचं रौद्र रुप पागायला मिळालं. जिथं सोमवार, 8 जून 2026 रोजी दक्षिण फिलिपिन्समधील मिंडानाओ किनाऱ्याजवळ प्रचंड शक्तिशाली भूकंपाचे हादरे जाणवले. वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार या भूकंपाची तीव्रता 7.7 रिश्टर स्केल इतकी होती. ही तीव्रता पाहता तातडीनं इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्ससाठी त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला.
हा भूकंप इतक्या प्रचंड तीव्रतेचा होता, की फिलिप्न्स आणि इंडोनेशियासह अनेक आशियाई देशांमध्ये त्सुनामीचा इशारा जारी करत यंत्रणांनासुद्धा सतर्क करण्यात आलं. आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांनीसुद्धा या किनारपट्टी भागांमध्ये लक्ष ठेवत तातडीनं भूकंपानं प्रभावित क्षेत्रांमध्ये झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्यास सुरुवात केली. या भूकंपामध्ये अनेक नागरिक जखमी झाले असून, मृतांचा आकडा अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.
An earthquake of magnitude 7.7 on the Richter Scale hits Philippines: National Center for Seismology pic.twitter.com/qmcqdu5mNh— ANI (@ANI) June 8, 2026
Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026
WATCH: Building collapses after magnitude 7.8 earthquake strikes the Philippines pic.twitter.com/8Q9XFK6Gf8— BNO News Live (@BNODesk) June 8, 2026
Pool sloshing around in Davo City, Philippines during the recent M7.8 earthquake (revised from M8.2).— Volcaholic (@volcaholic1) June 8, 2026
Den Zap pic.twitter.com/oVJvU7huML
भूकंपाची तीव्रता अतिप्रचंड असल्यामुळं जगभरातील भूसंशोधन केंद्रांमध्ये हाहाकार माजल्याचं पाहायला मिळालं. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ)नं या भूकंपाची तीव्रता 8.2 रिश्टर स्केल असल्याचं सांगितलं. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू भूपृष्ठापासून अवघ्या 10 किमी अर्थात 6.2 मैल खोलवर होता. सुरुवातीला तीव्रतेचा आकडा 7.7 सांगण्यात आला होता, मात्र यानंतर भूकंपाची तीव्रता अधिक असल्यानं नवा आकडा जारी करण्यात आला.
अमेरिकी त्सुनामी इशारा केंद्रानं भूकंपानंतर तातडीनं किनारपट्टी भागांत समुद्राच्या एकंदर हालचाली पाहता त्सुनामीच्या अजस्त्र लाटा उसळणार असल्याचा इशारा दिला. सोमवारी, आठवड्याची सुरुवात झाल्यानंतर नागरिक दैनंदिन कामांमध्ये व्यग्र असतानाच हा भूकंप आला. ज्यामुळं एकच गोंधळ माजला, डोळ्यांदेखत कोसळणाऱ्या इमारती आणि धुळीचे लोट पाहून नागरिक सैरावैरा पळू लागले, आक्रोश करु लागले.
हा भूकंप मिंडानाओच्या अगदी केंद्राशी आला असून, भौगोलिकदृष्ट्या हे अतिसंवेदनशील क्षेत्र असल्याचं सांगण्यात येतं. ज्यामुळं भूकंपानंतर पुढचे कैक तास समुद्रात अशांतता असेल आणि यामुळं समुद्र खवळलेलाच जाणवेल असं फिलिपिन्सच्याच एका भूसंशोधन केंद्रानं स्पष्ट केलं. इतकंच नव्हे तर सदर क्षेत्रातील किनारपट्टी भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी काही काळासाठी किनाऱ्यापासून दूर सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित व्हावं असाही इशारा देण्यात आला आहे.
भौगोलिक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया हे दोन्ही देश 'पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर'वर स्थित आहेत. हे क्षेत्र दक्षिण अमेरिकेपासून रशियाच्या पूर्वेपर्यंत विस्तारतलेलं टेक्टॉनिक प्लेटचं एक अतिसंवेदनशील क्षेत्र आहे. जगभरातील 90 टक्क्यांहून अधिक भूकंप आणि ज्वालामुखीचे उद्रेक इथंच होतात.