IT सेक्टरमध्ये खळबळ! 92,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या; 2026 चा शेवट IT सेक्टरसाठी अत्यंत भयानक

2026 हे वर्ष IT सेक्टरसाठी सर्वात धोकादायक वर्ष ठरल्याचे दिसत आहे. 4 महिन्यात 92,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. 2026 चा शेवट IT सेक्टरसाठी अत्यंत भयानक ठरू  शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 4, 2026, 12:09 AM IST
Tech Industry Layoffs: 2026 वर्ष सुरु झाल्यापासून 92,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. या मास ले ऑफमुळे IT सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहे. भारतासह जगभरातील अनेक दिग्गज टेक कंपन्यानी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 92,000 हून अधिक लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत.  2026 चा शेवट IT सेक्टरसाठी अत्यंत भयानक ठरु शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.

2026 हे वर्ष IT सेक्टरसाठी विनाशकारी ठरल्याचे दिसत आहे. 2026 च्या फक्त चार महिन्यात 92,000 लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. एप्रिल महिना सर्वात वाईट होता. फक्त एप्रिल महिन्यात 45,800 लोकांची नोकरी गेली आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात झाली आहे  त्या लहान कंपन्या नाहीत.  मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, ओरॅकल, ॲमेझॉन आणि गोप्रो यांसारख्या बड्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात झाली आहे. काही महिन्यांतील ही कर्मचारी कपात IT सेक्टरमध्ये 2022 आणि 2023 च्या कोविड सारखी भयानक स्थिती आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे IT सेक्टरमध्ये कर्मचारी कपात झाली आहे.

एका अहवालानुसार, प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या डेटा सेंटर्स आणि चिप्सवर खर्च करून एआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवत आहेत. यामुळे कॉस्ट कटिंग म्हणून कर्मचारी कपात केली जात आहे. जगभरातील तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांवर याचा परिणाम होत आहे. AI तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवल्यामुळे मनुष्यबळ कमी केले जात आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारखे प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या मेटाने गेल्या महिन्यात 8,000 लोकांना कामावरून काढले.  6,000 रिक्त पदे न भरणार असल्याची घोषणा देखील केली. स्नॅपचॅटच्या मूळ कंपनीने 1,000 पदे कमी करण्याची घोषणा केली. मायक्रोसॉफ्टने आपल्या 7 टक्के अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय दिला, म्हणजेच मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती. ॲमेझॉनने एप्रिलमध्ये

16,000 नोकऱ्या कमी करण्याची घोषणा केली.  ओरॅकलने 12,000 लोकांना कामावरून काढून टाकले नोकऱ्या कमी करणाऱ्या कंपन्या एआयच्या वापरामुळे कर्मचारी कपात असल्याचे सांगत आहेत. जगभरातील अहवाल सूचित करतात की कंपन्या एआयमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. गुंतवणुकीचा खर्च वसूल करण्यासाठी कंपन्या लोकांना कामावरून काढून टाकत आहेत. एकेकाळी ट्विटरवरील एक प्रमुख व्यक्ती असलेल्या जॅक डोर्सीने, या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या ब्लॉक (Block) कंपनीमधून 4,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याची घोषणा केली आणि त्यांनीही अप्रत्यक्षपणे एआयलाच कारण म्हणून सांगितले.

कर्मचाऱ्यांनी स्वत:ला अपडेट केले नसल्याचा कंपन्यांचा दावा

जगातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या एआयमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. अहवालानुसार, अल्फाबेट, मेटा, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट मिळून या वर्षी एआयवर 674 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची शक्यता आहे. हा आकडा दोन वर्षांपूर्वीच्या रकमेच्या दुप्पट आहे.  सर्वच कंपन्या AI तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. कर्मचाऱ्यांनी स्वत:ला अपडेट केले नसल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

