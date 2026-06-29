/1430 मृत्यू,3200 जखमी आणि 50000 लोकं बेपत्ता; दुर्घटनेतही सरकारी अधिकाऱ्यांना सेल्फीचा मोह आवरेना; जनतेमध्ये संताप!

व्हेनेझुएलामध्ये अलीकडेच झालेल्या 7.2 आणि 7.5 तीव्रतेच्या विनाशकारी भूकंपांमुळे प्रचंड विध्वंस झाला आहे. भीषण भूकंपानंतर बचावकार्य वेगाने सुरू असतानाच काही सरकारी अधिकारी आणि राजकीय प्रतिनिधींवर गंभीर आरोप झाले आहेत. आपत्तीग्रस्त भागाला भेट देताना मदतकार्याला प्राधान्य देण्याऐवजी काही जणांनी सेल्फी काढल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आलाय. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर तसेच देशभरात संतापाची लाट उसळली असून, प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
भूकंपामुळे अनेक इमारती कोसळल्या असून हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. अशा परिस्थितीत अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर तातडीने मदत मिळेल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र काही ठिकाणी मदतकार्यापेक्षा छायाचित्रे आणि सेल्फी घेण्यावर भर दिल्याचा आरोप पीडितांनी केला. "ते मदतीसाठी नव्हे, तर फोटो काढण्यासाठी आले होते," अशी संतप्त प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी व्यक्त केली. या प्रकारामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या दुर्घटनेत आतापर्यंत 1430 मृत्यू,3200 जखमी आणि 50000 लोकं बेपत्ता आहेत.भूकंपानंतर बचाव पथके दिवस-रात्र ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांचा शोध घेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मदत पथकेही घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. मृतांचा आकडा सातत्याने वाढत असून हजारो जण जखमी झाले आहेत. अनेक लोक अजूनही बेपत्ता असल्याने बचावकार्य अधिक वेगाने करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भूकंपानंतरची पहिली 72 तासांची वेळ सर्वाधिक महत्त्वाची असते.
सेल्फी काढल्याच्या आरोपांनंतर सोशल मीडियावर संबंधित अधिकाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. आपत्तीच्या काळात प्रशासनाने जबाबदारीने वागणे आवश्यक असताना प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. आपत्तीग्रस्तांना अन्न, पाणी, औषधे आणि निवाऱ्याची गरज असताना अशा वर्तनामुळे प्रशासनावरील विश्वास कमी होत असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
भूकंपानंतर बचावकार्याचा वेग वाढवणे, प्रभावित भागात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेणे ही सरकारसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. अनेक देशांकडून मदत पोहोचत असली तरी स्थानिक पातळीवर अधिक समन्वय आणि संसाधनांची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रशासनाने बचाव आणि पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी केवळ घटनास्थळी भेट देणे पुरेसे नसते, तर प्रत्यक्ष मदतकार्याला हातभार लावणे, नागरिकांना धीर देणे आणि आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे असते. व्हेनेझुएलातील या घटनेमुळे संकटाच्या काळात सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींची जबाबदारी आणि संवेदनशील वर्तन किती आवश्यक आहे, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.