Earths Population: पृथ्वीवरील लोकसंख्येने ओलांडली मर्यादा, 2070 साली विस्फोट? शास्त्रज्ञांचा धक्कादायक इशारा!

Earth Population: पृथ्वीवरील माणसांची संख्या आता ग्रहाच्या सहनशक्तीपेक्षा जास्त झाली आहे, असा एक नवीन आंतरराष्ट्रीय अभ्यास सांगतो. दोन शतकांच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित या संशोधनातून महत्वाची माहिती समोर येत आहेत. सध्याची 8.3000000000000 अब्ज लोकसंख्या नैसर्गिक स्रोतांवर इतका दबाव टाकतेय की पृथ्वी स्वतःला पुन्हा भरून काढू शकत नाही. संशोधनातून काय अभ्यास समोर आलाय? सविस्तर जाणून घेऊया.
अभ्यासकर्ते म्हणतात, आदर्श परिस्थितीत पृथ्वी फक्त 2.5 अब्ज लोकांना आरामशीर आणि सुरक्षित जीवन देऊ शकते. पण आजची संख्या या मर्यादेपेक्षा तीनपट जास्त आहे. यामुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडले आहे आणि भविष्यात मोठी समस्या निर्माण होणार आहे.दुसरा मुद्दा म्हणजे सध्याची लोकसंख्या आणि संसाधनांचा अतिरेकी वापर. अभ्यासानुसार, आपण आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी 1.7 ते 1.8 पृथ्वीच्या बरोबरीने स्रोत वापरतो. म्हणजे एका वर्षात जेवढे स्रोत पृथ्वी तयार करू शकते, त्यापेक्षा 70 ते 80 टक्के जास्त वेगाने आपण वापरतो. यात पाणी, अन्न, इंधन आणि इतर नैसर्गिक गोष्टींचा समावेश असल्याचेही संशोधनातून समोर आले आहे.
जगातील विकसित देशांमध्ये कमी लोकसंख्या असूनही जास्त खप असल्याने हा दबाव वाढतो. 1950 नंतर औद्योगिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे लोकसंख्या वेगाने वाढली आणि स्रोतांचा वापरही बेभान झाला, असे अभ्यासात स्पष्ट केले आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 1950 नंतरची बदललेली परिस्थिती. यापूर्वी लोकसंख्या आणि संसाधन यांच्यात संतुलन होते. पण 1950 नंतर ‘नकारात्मक लोकसंख्यिक टप्पा’ सुरू झाला. यात लोकसंख्या वाढीमुळे आर्थिक किंवा सामाजिक प्रगती होत नाही, उलट समस्या वाढतात.
अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञ कोरी ब्रॅडशॉ यांच्या मते, जीवाश्म इंधनाच्या वापरामुळे मानवाने आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाढ केली. आता पर्यावरणीय कर्ज वाढत असू वन नष्ट होणे, जैवविविधता कमी होणे, हवामान बदल यांसारख्या गोष्टी याचे परिणाम आहेत.चौथा मुद्दा म्हणजे यामुळे निर्माण होणारे संकट. पाण्याची कमतरता इतकी गंभीर आहे की संयुक्त राष्ट्रांनी ‘पाणी दिवाळखोरी’चा इशारा दिला आहे. अन्नटंचाई, वन्यजीवांच्या संख्या घटणे, ऊर्जेची टंचाई आणि प्रदूषण यामुळे जगभरात समस्या वाढत आहेत.
जर हा ट्रेंड कायम राहिला तर 2060 ते 2070 दरम्यान जगाची लोकसंख्या 11.7 ते 12.40 अब्ज पर्यंत पोहोचेल. पण ही संख्या टिकवणे अशक्य आहे कारण पृथ्वीचे स्रोत पुरेसे नाहीत, असे अभ्यास सांगतो.
लोकसंख्या कमी करणे, टिकाऊ जीवनशैली स्वीकारणे, स्रोतांचा जबाबदारीने वापर करणे आणि जगभरात शिक्षण व कुटुंब नियोजनावर भर देणे गरजेचे आहे. कमी लोकसंख्या आणि कमी खप असलेल्या समाजात पर्यावरण आणि मानवी जीवन दोन्ही चांगले राहते, असे अभ्यासात स्पष्ट सांगितले आहे. पुढील काही दशकांत घेतलेल्या निर्णयांवर भविष्यातील पिढ्यांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. आता बदल घडवला तर पृथ्वी पुन्हा समतोल साधू शकते, नाहीतर मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल,असा इशाराही देण्यात आलाय.