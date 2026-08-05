'कुत्र्याचे मांस...'; उष्माघातापासून वाचण्यासाठी उत्तर कोरियाचा नागरिकांना अजब सल्ला?

कोरियन द्वीपकल्पात भीषण उष्णतेची लाट पसरली आहे. उष्णता वाढल्यानंतर नागरिकांना थंड पेये आणि हरके पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र कोरियात नागरिकांना अजबच सल्ला दिला जात आहे. त्यामुळं आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. उत्तर कोरियात नागरिकांना उष्णता आणि उष्माघाताचा सामना करण्यासाठी डॉग मीट सूपचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. म्हणजेच हे सूप खरोखरच कुत्र्याच्या मांसापासून बनवलेले असते.
हाँगकाँगस्थित वृत्तपत्र 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'ने (SCMP) ही माहिती दिली आहे. या अहवालानुसार, उत्तर कोरियाच्या सत्ताधारी पक्षाचे वृत्तपत्र 'रोडोंग सिनमुन'ने तीव्र उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच एक आरोग्यविषयक सूचना जारी केली आहे.
प्योंगयांग जनरल हॉस्पिटलमधील एका वरिष्ठ डॉक्टरचा हवाला देत वृत्तपत्राने असा इशारा दिला आहे की, तीव्र उष्णता आणि निर्जलीकरणामुळे हृदयरोग, मधुमेह आणि थायरॉईडच्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची प्रकृती बिघडू शकते. शरीराला थंडावा देण्यासाठी कलिंगड, मूग आणि काकडी यांसारखे पदार्थ खाण्याची शिफारस केली आहे. तसेच शक्ती वाढवण्यासाठी कुत्र्याच्या मांसाचे सूप, माशांची पेज आणि लाल चण्याची पेज खाण्याची शिफारस केली आहे.
उत्तर कोरियामध्ये, स्थानिक भाषेत कुत्र्याच्या मांसाला "डांगोगी" म्हणतात, ज्याचा शब्दशः अर्थ "गोड मांस" असा होतो. कोरिया हा अशा काही मोजक्या देशांपैकी एक आहे जिथे कुत्र्याच्या मांसावर बंदी नाही. तिथे कुत्र्याच्या मांसाचे पदार्थ मोठ्या प्रमाणात खाल्ले जातात.
प्योंगयांग प्रशासन बऱ्याच काळापासून कुत्र्याच्या मांसाच्या सूपला एक पारंपरिक आरोग्यवर्धक पेय आणि उष्णतेवर मात करण्यास मदत करणारे पौष्टिक अन्न म्हणून प्रोत्साहन देत आहे. 2020 मध्ये, प्योंगयांगमध्ये एक राष्ट्रीय "कुत्र्याचे मांस बनवण्याची पाककला स्पर्धा" देखील आयोजित करण्यात आली होती. तथापि, हा पदार्थ खूप महाग असल्यामुळे तो गरीब उत्तर कोरियन नागरिकांना परवडत नाही.