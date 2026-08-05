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'कुत्र्याचे मांस...'; उष्माघातापासून वाचण्यासाठी उत्तर कोरियाचा नागरिकांना अजब सल्ला?

उत्तर कोरियाचे हुकुमशाह किम जोंग यांच्या सरकारी मीडियाने नागरिकांना उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी एक वेगळाच सल्ला दिला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:31 PM IST
'कुत्र्याचे मांस...'; उष्माघातापासून वाचण्यासाठी उत्तर कोरियाचा नागरिकांना अजब सल्ला?
Image Credit: eat dog meat to beat the summer heat North Korea advises citizens

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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