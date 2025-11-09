अंतराळातूनही दिसते पृथ्वीवरील 'ही' महाकाय कवटी... पण ती आहे कोणाची? रहस्य उलगडलं; 14 हजार वर्षांपूर्वी..

Skull Visible Even From Space: जगातील सर्वात मोठे उष्ण वाळवंट अशी ओळख असलेल्या उत्तर आफ्रिकेतील सहारा वाळवंट सध्या चर्चेत आहे. येथे अनेक किलोमीटरपर्यंत पसरलेल्या वाळूच्या ढिगाऱ्यांवर एक अत्यंत विचित्र आकृती पाहायला मिळत आहे. अगदी अंतराळातूनही ही विचित्र आकृती सहज दिसते. विशेष म्हणजे ही आकृती एखादा मानवी कवटीसारखी दिसत असल्याने जगभरात तिची चर्चा आहे. फिकट रंगाची, डोळेंसाठी कवटीत असतात तशी दोन छिद्रंही अगदी स्पष्ट दिसतात. ही भयानक वाटणारी कवटी नेमकी आहे काय? याबद्दल जगभरातील लोकांना प्रश्न पडलाय. या कवटीचं सत्य आता समोर आलं आहे.
कवटीसारखी दिसणारी ही भौगोलिक रचना ट्रू औ नॅट्रॉन म्हणून ओळखली जाते. सहारा वाळवंटातील सर्वात उंच पर्वतरांग असलेल्या तिबेस्ती पर्वतरांगांमध्ये ही कवटीसदृश्य आकृती दिसून येते. चाड देशाच्या उत्तर भागात हा प्रदेश आहे. स्थानिक भाषेत याला डून ओरेई म्हणतात. डून ओरेईचा अर्थ 'मोठं छिद्र' असा होतो. दीर्घकाळ मृत ज्वालामुखीचा हा भाग असून तो मोठ्या खड्ड्यासारखा दिसतोय. या नामशेष ज्वालामुखीमुळे तयार झालेल्या विवराचा व्यास (कॅल्डेरा) जवळजवळ 1,000 मीटर खोलवर आहे. त्यामुळेच भूपृष्ठापासून काही अंतरावरुन पाहिल्यास, त्याचीाआकर्षक पांढरी पृष्ठभाग आणि गडद कडा धोकादायक मानवी कवटी असल्यासारखा भ्रम निर्माण करतो आणि ही एक भलीमोठी कवटी वाटते.
हा फिकट रंगाचा कवटीसारखा वाटणारा 'मुखवटा' हाडांचा नसून नॅट्रॉनचा आहे. वाफेच्या छिद्रांमुळे आणि गरम पाण्याच्या झऱ्यांमुळे तयार झालेला हा नैसर्गिक मीठाचा साठा असून त्यामुळेच त्याला पांढरा रंग प्राप्त झाला आहे. विवराचा तळ पूर्णपणे रासायनिक कवचांनी झाकलेला आहे. ज्यामुळेच वरुन पाहिल्यास भुताटकी असल्याप्रमाणे हा कवटीसारखा दिसणारा भाग चमकल्यासारखा म्हणजेच उठून दिसल्यासारखा वाटतो. उपग्रहाने काढलेल्या फोटोंमध्ये डोळ्यासारख्या दिसणाऱ्या पोकळ्या आणि नाकाच्या आकाराचे कडा प्रत्यक्षात सिंडर कोन आहेत. या विवरामधील प्राचीन छिद्रांमधून उद्रेक झाल्यामुळे तयार लहान ज्वालामुखीच्या टेकड्यांना सिंडर कोन असं म्हणतात.
आपल्या मेंदूत यादृच्छिक आकारांमध्ये पूर्वी पाहिलेल्या आकृत्या शोधण्याची क्षमता असते. याला पॅरेडोलिया म्हणून ओळखलं जातं. अनेकदा ढग, खडक किंवा खड्डांमध्ये चेहरे, प्राणी किंवा वस्तूचे आकार शोधण्याची आपली जी मानसिकता असते ती हीच मानसिकता आहे, असं शास्त्रज्ञ म्हणतात. सहारातील रहस्यमय 'कवटी' प्रकरणात, नैसर्गिक रचनाच एखाद्या कवटीसारखी दिसत असून ही कवटी आपल्या ग्रहाच्या पृष्ठभागवर एखाद्याने कोरल्यासारखी वाटते.
भूगर्भशास्त्रज्ञांनी केलेल्या दव्यानुसार 14 हजार वर्षांपूर्वी ट्रौ औ नॅट्रॉनमधून एकेकाळी हिमनदी उगम पावायची असं सरोवर होतं. कालांतराने, ज्वालामुखी आणि हवामानविषयक क्रियाकलापांमुळे पाणी कमी झाले. या प्रक्रियेमधून एक कडक, पांढरा सोडा आणि तलाव तयार झाला. खरंच, हा प्रदेश पृथ्वीवरील सर्वात कमी शोधल्या गेलेल्या ज्वालामुखीच्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. शास्त्रज्ञांनी 1930 च्या दशकात तिबेस्ती पर्वतांचा अभ्यास सुरू केला होता. अत्यंत दुर्गम भागात ही रचना असून सामान्यपणे तिच्या सॅटेलाईट इमेज व्हायरल होतात. कोण्या एकाकाळी प्राचीन तलाव असलेल्या हे ठिकाण आज एखाद्या मोठ्या कवटीप्रमाणे वाटते, हे आश्चर्यच आहे.