'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'मुळे आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू; काय आहे हा दुर्मिळ आजार?

वॉशिंग्टन: अमेरिकेतील लुईझियाना राज्यात आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. या मुलीचे नाव लिलियन स्मार्ट असून धक्कादायक गोष्ट म्हणजे तिच्या आठव्या वाढदिवसाच्या दुसऱ्याच दिवशी अत्यंत दुर्मिळ अशा आजाराशी झुंज देताना तिची प्राणज्योत मालवली.
स्थानिक तलावात पोहत असताना लिलियन स्मार्टला नेगलेरिया फाऊलेरी (Naegleria fowleri) या अमिबामुळे होणाऱ्या दुर्मिळ आणि सहसा जीवघेण्या ठरणाऱ्या मेंदूच्या संसर्गाची लागण झाली होती.
आठ वर्षांच्या लिलियन स्मार्टचे निधन झाले.
'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'चा संसर्ग झाला होता.
लुईझियाना येथील 'लेक क्लेबॉर्न'मध्ये संसर्ग झाला.
लिलियन स्मार्टचा शनिवारी रस्टन (Ruston) येथील रुग्णालयात मृत्यू झाला. १५ ऑगस्टपासून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. १९ ऑगस्ट रोजी लुईझियाना आरोग्य विभागाने दुजोरा दिला की, राज्यातील एका रहिवाशाला नेगलेरिया फाऊलेरीची लागण झाली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा संसर्ग रस्टनपासून वायव्येस सुमारे ३० मैल अंतरावर असलेल्या क्लेबॉर्न पॅरिशमधील 'लेक क्लेबॉर्न'मध्ये पोहल्यामुळे झाला होता. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी नंतर या मुलीची ओळख लिलियन अशी पटवली.
फेसबुकवर मुलीच्या मृत्यूची माहिती देताना कुटुंबाने लिहिले, "काल रात्री, लिलियन आमच्या हातांतून निसटून येशूच्या कुशीत गेली. तिच्या मेंदूला झालेली इजा इतकी गंभीर होती की तिचे छोटेसे शरीर त्यातून सावरू शकले नाही." कुटुंबाने पुढे लिहिले, "तिला आमच्यासोबत ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. हृदय पिळवटून टाकणारा क्षण आहे आणि खरे सांगायचे तर, पुढे काय करावे हे आम्हाला समजत नाहीये." 'आमच्या छोट्या मुलीशिवाय आम्ही आयुष्यात पुढे कसे जाणार?' कुटुंबाने यापूर्वी लिहिले होते की, एका परजीवीमुळे लिलियनच्या मेंदूला मोठी सूज आली होती. तिचा आठवा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी २१ ऑगस्ट रोजी 'लव्ह फॉर लिलियन' (Love for Lillian) नावाने निधी संकलन मोहीम आयोजित करण्यात आली होती.
नेगलेरिया फाऊलेरी हा सूक्ष्म आकाराचा अमिबा आहे जो उबदार गोड्या पाण्यात आढळतो. यामुळे 'प्रायमरी अमिबिक मेनिन्जोएन्सेफलायटिस' (PAM) होऊ शकतो. हा एक दुर्मिळ संसर्ग आहे, ज्यामध्ये दूषित पाणी नाकावाटे शरीरात प्रवेश करते आणि अमिबाला मेंदूपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळते. दूषित पाणी गिळल्याने हा संसर्ग होत नाही, तसेच तो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरत नाही. हा अमिबा खाऱ्या पाण्यात किंवा योग्यरित्या देखभाल केलेल्या, क्लोरीनयुक्त जलतरण तलावांमध्ये आढळत नाही.
PAM च्या सुरुवातीच्या लक्षणांमध्ये तीव्र डोकेदुखी, ताप, मळमळ आणि उलट्या यांचा समावेश असू शकतो. हा आजार वेगाने वाढू शकतो, ज्यामुळे मान ताठ होणे, झटके येणे, गोंधळ आणि कोमा यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात. या दुर्मिळ आजाराची लक्षणे सहसा संसर्गानंतर सुमारे पाच दिवसांनी सुरू होतात, तथापि ती एक ते १२ दिवसांनंतर कधीही दिसू शकतात. हा संसर्ग खूप दुर्मिळ आहे, परंतु त्याचा मृत्यूदर खूप जास्त आहे. यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन (CDC) च्या अंदाजानुसार, PAM झालेल्या सुमारे ९७% लोकांचा यामुळे मृत्यू होतो.