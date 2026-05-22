₹12000000000000 मिळणार... मस्कमुळे अब्जाधीश होणारा 'हा' भारतीय कोण? एवढा पैसा का देणार?

Indian Origin Man To Get 12 Lakh Crore Rs: एका भारतीयाला अचानक 12 लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणरा नाही पण हे खरं आहे. ही व्यक्ती आहे कोण आणि करते काय जाणून घ्या
Indian Origin Man To Get 12 Lakh Crore Rs: जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या 'स्पेसएक्स' कंपनीमधून एका 'भारतीया'ला भरपूर मोठा नफा होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे या व्यक्तीचं नाव अनेक भारतीयांनी यापूर्वी कधी ऐकलेलं नाही नाही. पण ही व्यक्ती 'स्पेसएक्स'च्या माध्यमातून 12 लाख कोटी रुपयांची कमाई करणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. ही व्यक्ती कोण आणि तिला एवढे पैसे का मिळणार हे जाणून घेऊयात...
एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या 'स्पेसएक्स' कंपनीचे समभाग म्हणजेच शेअर्स आयपीओच्या माध्यमातून बाजारपेठेत दाखल होणार आहेत. या साऱ्या व्यवहारामध्ये मस्क यांचे निकटवर्तीय तसेच मागील दिर्घकाळापासून 'स्पेसएक्स'च्या उद्योगात मस्क यांना साथ देणाऱ्या भारतीय वंशाचे उद्योजक अँटोनियो ग्रासियास यांना लाखो कोटींचा फायदा होणार आहे. 'व्हेलोर इक्विटी पार्टनर्स' कंपनीचे संस्थापक असलेल्या अँटोनियो ग्रासियास यांना लाखो कोटींचा फायदा 'स्पेसएक्स'च्या माध्यमातून होणार आहे.
'स्पेसएक्स'ला आयपीओच्या माध्यमातून अपेक्षित 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकं मूल्य उभं करता आलं तर अँटोनियो ग्रासियास यांना यापैकी 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स मिळणार आहेत. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 12 लाख कोटी रुपये इतकी होते.
अँटोनियो ग्रासियास आणि त्यांच्या मालकीच्या 'व्हेलोर इक्विटी पार्टनर्स'कडे 'स्पेसएक्स'ची 7.3 टक्के इतकी मालकी आहे. विशेष म्हणजे 'स्पेसएक्स'मध्ये मस्क यांची 41 टक्के मालकी वगळली तर टक्केवारी स्वरुपात 'स्पेसएक्स'मध्ये सर्वाधिक मालकी हक्क असलेले अँटोनियो ग्रासियास हे दुसऱ्या क्रमांकाचे व्यक्ती आहेत. अँटोनियो ग्रासियास यांनी 2008 पासूनच 'स्पेसएक्स'मध्ये गुंतवणूक केली असून गरजेच्या काळात ते कंपनीच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. त्यामुळेच 'स्पेसएक्स'च्या बोर्डावरही अँटोनियो ग्रासियास पदाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे अँटोनियो ग्रासियास यांच्याच 'व्हेलोर इक्विटी पार्टनर्स' कंपनीने 'एक्सएआय' कंपनीला आर्थिक व्यवस्थापनासोबतच मागील वर्षी मोठा नफा मिळवून देण्यात मोलाचा हातभार लावला आहे.
अँटोनियो ग्रासियास हे भारतीय वंशाचे आहेत. त्यांचे वडील गोव्याचे न्यूरोसर्जन होते, तर आई स्पेनमधील औषध विक्रेत्या होत्या. अँटोनियो ग्रासियास यांचा जन्म अमेरिकेतील मिशिगन राज्यामधील डेट्रॉइट येथे 1970 साली झाला. अँटोनियो ग्रासियास अमेरिकेत जन्मलेले असले तरी त्यांच्या वडिलांच्या गोवा कनेक्शनमुळे त्यांना भारतीय वंशाचे मानले जाते.
केवळ स्पेसएक्सच नाही तर 2005 मध्ये अँटोनियो ग्रासियास यांनी टेस्लामध्ये प्रारंभिक संस्थात्मक गुंतवणूक केलेली. तसेच 2007 ते 2012 दरम्यान ते टेस्लाच्या बोर्डावर होते. काही काळ ते नेतृत्व करताना इंडिपेंडंट डायरेक्टर म्हणूनही कार्यरत होते. न्यूरालिंकसारख्या मस्क यांच्या मालकीच्या इंटरनेट सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांमध्येही अँटोनियो ग्रासियास यांची गुंतवणूक आहे.