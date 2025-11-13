English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अनेक वर्षांपूर्वीची शपथ आजही पाळतात एलॉन मस्क, अब्जाधिशचं लहानसं घर पाहुन चकीत व्हाल!

Elon Musk : मस्क यांच्याकडे एकेकाळी लॉस एंजेलिसच्या बेल-एअर परिसरात अनेक आलिशान घरे होती, ज्यांची एकूण किंमत अंदाजे 100 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. पण मध्यंतरी त्यांनी एक अशी घोषणा केली की आज एलॉन न मस्क एका लहानशा घरात राहतात.  

Updated: Nov 13, 2025, 02:53 PM IST
photo credits-social media

एलॉन मस्क हे नाव कोणाला महिती नसेल, हे नाव फक्त जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचं नाही तर एवढी संपत्ती असूनही साधेपणाने जगणारी परोपकारी व्यक्तीचं आहे. एलोन मस्क, ज्यांची एकूण संपत्ती एकेकाळी 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असून ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आहेत. पण त्यांचं राहणीमान पाहून सगळ्यांना आश्चर्य वाटते.

एलॉन मस्क यांची ऑटोमोबाईल क्रेझ
रिअल इस्टेटपासून दूर असूनही, मस्क यांच्या लक्झरी कार कलेक्शनची आवड दिसून येते. वृत्तानुसार, त्यांच्याकडे फोर्ड मॉडेल टी, 1967 ची जग्वार ई-टाइप, 1997 ची मॅकलरेन एफ1 आणि जेम्स बाँडची 1976 ची लोटस एस्प्रिट 'वेट नेली' आहे. त्यांनी ही कार 2013 मध्ये सुमारे 1 दशलक्ष डॉलर्समध्ये खरेदी केली होती, जेणेकरून त्याची ती पाणबुडी कार तयार करता येईल. याशिवाय, त्याच्याकडे टेस्ला रोडस्टर देखील आहे, जी  2018 मध्ये फाल्कन हेवी रॉकेटद्वारे अंतराळात पाठवण्यात आली होती.

रिअल इस्टेट नाही पण...
मस्क खाजगी जेट्सने प्रवास करणे पसंत करतात. ज्यामध्ये लाखो डॉलर्स किमतीचे गल्फस्ट्रीम मॉडेल्सचा समावेश आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की खाजगी जेटने प्रवास केल्याने त्यांच्या कामाचा वेग वाढतो. या जेट्समुळे त्यांना अमेरिका आणि जगभरातील टेस्ला आणि स्पेसएक्स साइट्सवर जलद पोहोचता येते, ज्यामुळे त्यांचे व्यवसाय अधिक जलद चालतात.

व्यवसाय साम्राज्याचा विस्तार
ऑक्टोबर 2022 मध्ये, मस्कने ट्विटर (एक्स) सुमारे 44 अब्जमध्ये विकत घेतले. हे तंत्रज्ञान उद्योगातील सर्वात मोठ्या खाजगी करारांपैकी एक होते. या हालचालीने हे सिद्ध केले की मस्कचा प्रभाव केवळ इलेक्ट्रिक वाहने आणि जागेपुरता मर्यादित नाही तर सोशल मीडिया आणि न्यूरोसायन्ससारख्या क्षेत्रातही वेगाने विस्तारत आहे.

मस्क फाउंडेशन आणि त्याच्या देणग्या
2002 मध्ये स्थापन झालेल्या मस्क फाउंडेशनचे उद्दिष्ट विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानवतेला पुढे नेणे आहे. मस्कने त्याच्या कंपन्यांमधील शेअर्सद्वारे अब्जावधी डॉलर्सचे दान केले आहे. तथापि, द न्यू यॉर्क टाईम्समधील एका वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की बहुतेक अनुदान मस्कच्या कंपन्यांशी थेट जोडलेल्या संस्थांना देण्यात आले होते. यामुळे त्यांच्या परोपकारी धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

लहानशा घरात राहण्याचं नेमक कारण काय?
मस्क यांच्याकडे एकेकाळी लॉस एंजेलिसच्या बेल-एअर परिसरात अनेक आलिशान घरे होती, ज्यांची एकूण किंमत अंदाजे 100 दशलक्ष डॉलर्स होती. 2020 मध्ये, त्याने घोषणा केली की तो "माझ्या जवळजवळ सर्व मालमत्ता" विकेल, असे म्हणत, "मी एकही मालकी घेणार नाही." त्यांनी टेक्सासच्या स्टारबेस परिसरात एक लहान प्रीफेब्रिकेटेड घर विकले नाही आणि ते तिथेच राहत असल्याचे सांगितले जाते. ज्याची किंमत अंदाजे 50,000 डॉलर्स आहे. 

संपत्ती आणि साधेपणाचा विरोधाभास
एलोन मस्कची जीवनशैली एक वेगळेच विरोधाभास आहे. त्यांनी स्वस्त घरात राहण्याची शपथ घेऊन आपली घरे विकली, ते अजूनही त्यांची शपथ पाळतात. कदाचित हेच तत्वज्ञान त्यांना इतर अब्जाधीशांपेक्षा वेगळे करते.

