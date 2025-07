मस्क अमेरिकेचे पुढील राष्ट्राध्यक्ष? केली अमेरिकेच्या राजकारणात भूकंप घडवणारी घोषणा

Elon Musk Launches New Politcal Party: जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, टेस्ला आणि स्पेस एक्सबरोबरच 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे मालक अशी ओळख असलेले अमेरिकी उद्योजक एलोन मस्क यांनी राजकीय क्षेत्रात पहिलं पाऊल ठेवलं आहे. अवघ्या वर्षभरापासून विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यासाठी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये प्रचाराचं रान पिंजून काढणाऱ्या एलोन मस्क यांनी आता थेट ट्रम्प यांनाच आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीच एलोन मस्क यांनी एका नवीन पक्षाची घोषणा केली आहे. मागील अनेक दशकांपासून द्विपक्षीय राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये ट्रम्प यांच्या या नव्या पक्षाच्या माध्यमातून तिसरा पक्ष सहभागी होणार असल्याची शक्यता असल्याने मस्क यांची नवी घोषणा अमेरिकी राजकारणात भूकंप घडवणारी असल्याचं मानलं जात आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि एलोन मस्क यांच्यातील बिघडलेल्या संबंधांना आणखी एक वादग्रस्त वळण मिळाले आहे. खरं तर, ट्रम्प यांच्या अगदी जवळचे असलेले एलोन मस्क यांनी एका नवीन राजकीय पक्षाची घोषणा केली आहे. यापूर्वी मस्क यांनी ट्रम्प यांना इशारा दिला होता की जर 'वन बिग ब्युटीफुल बिल' मंजूर झाले तर अमेरिकेत एक नवीन पक्ष स्थापन केला जाईल.

एलोन मस्क यांनी त्यांच्या राजकीय पक्षाचे नाव 'अमेरिका पार्टी' असे ठेवले आहे. मस्क यांनी एक्सवर सांगितले की ट्रम्प यांचे, 'बिग ब्युटीफुल बिल' अमेरिकेला दिवाळखोरीत काढेल. एलोन मस्क यांनी एक्सवर राजकीय पक्षाची घोषणा केली आहे.

एक्स प्लॅटफॉर्मवर मस्क यांनी आपल्या फॉलोअर्सला नवीन अमेरिकन राजकीय पक्ष स्थापन करावा का? असे विचारल्यानंतर एका दिवसामध्ये, मस्क यांनी शनिवारी एका पोस्टमध्ये घोषणा केली की आज, तुम्हाला तुमचे स्वातंत्र्य परत देण्यासाठी 'अमेरिका पार्टी' स्थापन करण्यात आली आहे.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!

Should we create the America Party?

— Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025