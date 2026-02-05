English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  विश्व
  • एका झटक्यात ₹7500000000000 कमवले... पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीसमोर अंबानी-अदानीही वाटतील मध्यमवर्गीय

एका झटक्यात ₹7500000000000 कमवले... पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीसमोर अंबानी-अदानीही वाटतील मध्यमवर्गीय

Business News : कसा आणि का झाला इतका प्रचंड धनलाभ? श्रीमंतीच्या सर्व सीमा ओलांडणारा हा इसम किमयागार... जगभरातून येतेय हीच प्रतिक्रिया. श्रीमंती कशी वाढली पाहून भारावून जाल...  

सायली पाटील | Updated: Feb 5, 2026, 01:55 PM IST
Business News : काही गोष्टी अशा पद्धतीनं भारावून सोडतात, की त्यांच्याबाबत विचार करण्याची सुरुवातही 'हे कसं शक्यंय?' याच एका प्रश्नानं होते. अशीच किमया केली आहे एका प्रचंड हुशार आणि तितक्याच महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीनं. त्यांच्या खात्यात इतकी मोठी रक्कम जमा झाली आहे की श्रीमंतीच्या बाबतीत त्यांनी भल्याभल्यांना मागे सोडलं आहे. विश्वास बसणार नाही, मात्र या व्यक्तीच्या श्रीमंतीत रातोरात तब्बल 7.5 लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे, ज्यामुळं ही एकूण रक्कम ट्रिलियनच्या श्रेणीत मोजली जात असून त्यावरल लागणारे शून्य थक्क करणारे आहेत. 

कधीकाळी गॅरेजमध्ये झोपणारा, राहण्यासाठी स्वत:चं घर नसणारा हाच माणूस आजच्या घडीला पृथ्वीवरील सर्वाधिक श्रीमंत माणूस ठरत आहे. टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स अशा डझनभर कंपन्यांच्या मालकी असणाऱ्या या व्यक्तीचं नाव आहे एलॉन मस्क. (Elon Musk Net Worth) 

कशी वाढत गेली मस्क यांची संपत्ती? 

अमेरिकी टेक दिग्गद आणि टेल्साचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी मागील 10 वर्षांमध्ये अशी काही दमदार कामगिरी केली आहे की भल्याभल्यांना त्यांच्या कार्यशैलीनं घामच फोडला. आता याच मस्क यांनी एक असा जबरदस्त करार केला आहे, ज्या व्यावहारामुळं त्यांच्या संपत्तीत 850 बिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 76.84 लाख रुपयांची भर पडली आहे. 

राहिला मुद्दा इतक्या प्रचंड प्रमाणात मस्क यांची संपत्ती का वाढली? तर, SpaceX आणि xAI या दोन कंपन्यांच्या विलीनीकरण अर्थात मर्जरनंतर त्यांच्या संपत्तीत घसघशीत भर पडली आहे. मस्क यांनी दोन्ही कंपन्यांच्या मर्जरमधून एक नवी तुकडी तयार केली असून, त्याची किंमत ठरतेय  $1.25 ट्रिलियनहूनही जास्त. ज्यामध्ये मस्क यांची 43 टक्के भागिदारी असून, ही रक्कम होते $542 अब्ड डॉलर. संपत्तीत झालेल्या या प्रचंड वाढीमुळं मस्क आता एकूण 850 अब्ज डॉलर इतक्या संपत्तीचे मालक असून ते या पृथ्वीवरील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. 

मागील 4 महिन्यांच्याच आकडेवारीचा विचार करायचा झाल्यास मस्क यांची एकूण संपत्ती $500 अब्ज डॉलरवरून थेट 850 अब्ज अमेरिकी डॉलरवर पोहोचली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे अनेक देशांच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही मर्जरमधून जन्मास आलेल्या कंपनीची किंमत असल्यानं मस्क यांची संपत्ती जागतिक अर्थव्यवस्थेची एक वेगळी आणि समृद्ध बाजूसुद्धा जगासमोर आणते. 

